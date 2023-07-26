Росіяни минулої доби вбили 4 цивільних українців, ще п’ять людей зазнали поранень
Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.
Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
140 населених пунктів та 27 об’єктів інфраструктури протягом доби були атаковані з мінометів, танків, ствольної артилерії, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактичної авіації.
"Попередньо 4 цивільні особи загинули та 5 були поранені", - йдеться в повідомленні.
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