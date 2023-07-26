Військового РФ, з вини якого в ДТП загинули дві людини, звільнили від покарання за участь в агресії проти України

У травні 2022 року Хабаровський гарнізонний суд визнав єфрейтора Владислава Устинова винуватцем ДТП, в якому загинули 2 особи, і засудив його до 2 років колонії-поселення. Проте судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду звільнила військового від покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські соцмережі.

"З урахуванням викладеного, а також того, що з моменту скоєння злочину минуло понад півтора року, Устинов В.А. зараз виконує бойові завдання в зоні проведення спеціальної військової операції та характеризується командуванням як військовослужбовець, який виявляє мужність, відвагу та високий рівень професійної підготовки, Судова колегія у справах військовослужбовців Верховного Суду Російської Федерації приходить до висновку, що внаслідок зміни обстановки Устинов В.А. як особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною і підлягає звільненню від покарання на підставі ст. 80 КК РФ - у зв'язку зі зміною обстановки", - йдеться у рішення судової колегії.

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