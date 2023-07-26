Військового РФ, з вини якого в ДТП загинули дві людини, звільнили від покарання за участь в агресії проти України
У травні 2022 року Хабаровський гарнізонний суд визнав єфрейтора Владислава Устинова винуватцем ДТП, в якому загинули 2 особи, і засудив його до 2 років колонії-поселення. Проте судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду звільнила військового від покарання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські соцмережі.
"З урахуванням викладеного, а також того, що з моменту скоєння злочину минуло понад півтора року, Устинов В.А. зараз виконує бойові завдання в зоні проведення спеціальної військової операції та характеризується командуванням як військовослужбовець, який виявляє мужність, відвагу та високий рівень професійної підготовки, Судова колегія у справах військовослужбовців Верховного Суду Російської Федерації приходить до висновку, що внаслідок зміни обстановки Устинов В.А. як особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною і підлягає звільненню від покарання на підставі ст. 80 КК РФ - у зв'язку зі зміною обстановки", - йдеться у рішення судової колегії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
у Московщині її зародків не було, лише кмітливе мавпування, а усе і уся (у т. ч. і судді) у орків це власність самодержця, усі їх права і свободи залежать від примхи чергового царя-підараса, якого вони на свою шию викохали,
якщо ти не згодний з тезою про мавпування, залишимося кожний при своїй думці (людожер Зоркін у суддівській мантії це не випадок, це і є природа дикунів, які намагаються знищити наш народ)
але пішли у правники з певною метою, і зрештою перетворюються на злостивих хамів, переступлять через рідних батьків і Батьківщину, заради грошей,
чи є хоч один суддя чи його діти, що зараз зі зброєю в руках захищає Україну, ніколи не чув про таких
неадекват, поясни чому я маю стрілятися через те, що успадковані від московитів Україною судді, а рівно і успадковані від них інституції, що їх відтворюють, зараз (загалом, бо я про більшість) знищують Україну,
якщо припустити, що вашу договірняцьку мафію хто-небудь нейтралізував би, дійсно був би потужний імпульс до оздоровлення суспільства від корупції, і скільки корупційних схем загинуло б,
але незважаючи на війну, переляк у вас минув, ви знову непорушні, і ніхто вас не чіпає,
все ж слідчі органи якось працюють, сьогодні Мураєв, Рабінович... сподіваюсь і на притягненням вашого агента Новинського ближчим часом
браво, виявляється ти читав якісь мої праці, хоч не маєш жодного уявлення хто я, вітаю з телепатичними здібностями.
А "хамло" - Я! Тобі це дивним не здається?
нікуди я не влазив, трохи поправив твій висновок, і для цього у мене є підстави, але це несподівано викликало шалену істерику,
у тебе дуже завищена самооцінка, якщо б від мене залежало, чи можеш ти працювати з людьми, я б ніколи тебе не призначив на посаду, де у тебе у підпорядкуванні були б люди, щоб не перетворити їх життя на пекло
Вліз?
Вліз...
Отримав?
Отримав...
То чим незадоволений?
ще раз ідіоте, у Московщині завжди було імітаційне, а не справжнє правосуддя, раби не здатні чесно жити і чесно судити, у орків судді завжди будуть перетворюватися на зорькіних, яка в біса незалежна судова влада,
і на цьому все, лайно, як я написав на початку, сторони залишилися при своїх поглядах
ви дилетанти, так і не спромоглися побудувати за 32 роки після розвалу останньої іпостасі Мордорської імперії незалежну некорумповану судову систему України,
що стосується мене, то за своєю спеціальністю мені довелося ознайомитися з сотнями судових справ, мав можливість порівняти, де, коли і як судили, тому можу оцінити якість правосуддя, і для цього мені непотрібно бути юристом
дивно, що хлопчисько, у якого молоко на губах не обсохло, впевнене, що може щось пояснювати людині з багаторічним досвідом роботи з документами,
у тебе була можливість пояснити свій погляд на проблему імітаційності московитського судочинства, яку ти заперечив, і ти міг обгрунтувати свою антитезу, але замість аргументації у тебе бруд і лайки, які, на твою думку, додають тобі переконливості, що за невігластво,
і ти вже достатньо висловився для того, щоб будь-які твої пояснення стали абсолютно нецікавими,
для того щоб щось пояснювати треба мати репутацію, у тебе вона відсутня
нашу націю ,
а зелена нечисть тримає під вартою професійного розвідника
Романа Червінського , який знищував кацапських потвор ‼️‼️