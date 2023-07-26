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Військового РФ, з вини якого в ДТП загинули дві людини, звільнили від покарання за участь в агресії проти України

суд,росії

У травні 2022 року Хабаровський гарнізонний суд визнав єфрейтора Владислава Устинова винуватцем ДТП, в якому загинули 2 особи, і засудив його до 2 років колонії-поселення. Проте судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду звільнила військового від покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські соцмережі.

"З урахуванням викладеного, а також того, що з моменту скоєння злочину минуло понад півтора року, Устинов В.А. зараз виконує бойові завдання в зоні проведення спеціальної військової операції та характеризується командуванням як військовослужбовець, який виявляє мужність, відвагу та високий рівень професійної підготовки, Судова колегія у справах військовослужбовців Верховного Суду Російської Федерації приходить до висновку, що внаслідок зміни обстановки Устинов В.А. як особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною і підлягає звільненню від покарання на підставі ст. 80 КК РФ - у зв'язку зі зміною обстановки", - йдеться у рішення судової колегії.

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Автор: 

агресія (1194) армія рф (17337) суд (11674)


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Топ коментарі
+7
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26.07.2023 11:29
+7
В Україні деякі дупатати судді високопосадовці мажори тощо які бухими або під наркотою збивали та позбавляли життя українських громадян також не були покарані...
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26.07.2023 11:30
+7
100%....
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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26.07.2023 11:35
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26.07.2023 11:29 Відповісти
100%....
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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26.07.2023 11:35 Відповісти
В Україні деякі дупатати судді високопосадовці мажори тощо які бухими або під наркотою збивали та позбавляли життя українських громадян також не були покарані...
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26.07.2023 11:30 Відповісти
Наприклад? Фамілії суддів що без вироку? Аби трендіти
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26.07.2023 12:54 Відповісти
Одразу згадався колишній мер Києва Омельчинко, бо дуже резонансна справа була, збив на смерть на пішохідному переході і йому нічого за це не було. Можливо і судді такі є. Якщо сталось не в столиці і не було розголосу то знайти таку інфу в інеті складно
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26.07.2023 13:34 Відповісти
"Это шик, песня, сердце радуется"
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26.07.2023 11:33 Відповісти
Одобряю.
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26.07.2023 11:39 Відповісти
Хай там усі одне одного передавлять..
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26.07.2023 11:41 Відповісти
Дуже слушна думка. Повністю підтримую.
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26.07.2023 13:35 Відповісти
Один вопрос - нахренанамэтановость???
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26.07.2023 11:46 Відповісти
Я объясню. Чтобы видеть как на фоне путинской военной авантюры начинает разлагаться российское государство и его правовая система. Лично мне нравится.
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26.07.2023 12:01 Відповісти
А в Росії була "правова система"? Вона в "зародковому вигляді" існувала в РОсійській імперії - коли Генеральний прокурор РІ, Коні, погодився з виправдальним вироком стосовно терористки Віри Засулич Після приходу до влади тодішніх "слуг народу" (більшовиків) "правосуддя" не залишилося До влади прийшли "понятія" та "р-революционная целесообразность"
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26.07.2023 12:15 Відповісти
загалом майже згодний, але мавпування західних стандартів правосуддя на прикладі процесу 1878 року ще не є "правовою системою у зародковому вигляді", вона у них так і не народилася, тому її немає і зараз
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26.07.2023 12:32 Відповісти
Ти Коні (мемуари) читав? У мене вони стоять на полиці - усі 8 томів Я мав змогу "порівнювать" Тому і сказав про "зародки" - а не про "систему"
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26.07.2023 12:37 Відповісти
це евкілібристика слів, ти написав, судячи з посту вище, про зародки правової системи,
у Московщині її зародків не було, лише кмітливе мавпування, а усе і уся (у т. ч. і судді) у орків це власність самодержця, усі їх права і свободи залежать від примхи чергового царя-підараса, якого вони на свою шию викохали,
якщо ти не згодний з тезою про мавпування, залишимося кожний при своїй думці (людожер Зоркін у суддівській мантії це не випадок, це і є природа дикунів, які намагаються знищити наш народ)
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26.07.2023 13:09 Відповісти
Тобі захтілося зайняться "словесною еквілібристкою"? Займайся! Але - без мене!
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26.07.2023 13:50 Відповісти
ну і навіщо це, немає що відповісти, що ж, перечитуй Коні.
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26.07.2023 14:02 Відповісти
Ну - не тебе ж "перечитувать"!
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26.07.2023 14:08 Відповісти
браво, виявляється ти читав якісь мої праці, хоч не маєш жодного уявлення хто я, вітаю з телепатичними здібностями.
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26.07.2023 14:11 Відповісти
Та мені насрать! Терпіть не можу "словесних еквилібристів"!
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26.07.2023 14:15 Відповісти
ось бачите люди із таких людців із завищеної самооцінкою і формуються корупціонери-хабарники, на початку начебто люди, на 1 курсі юрфаку до отупіння вивчають непотрібні закони Хаммурапі,
але пішли у правники з певною метою, і зрештою перетворюються на злостивих хамів, переступлять через рідних батьків і Батьківщину, заради грошей,
чи є хоч один суддя чи його діти, що зараз зі зброєю в руках захищає Україну, ніколи не чув про таких
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26.07.2023 14:35 Відповісти
У березні 2022 року в боях під Вербичами загинув суддя з Чернігова Один з судей Верховного Суду зараз воює на фронті Це ті, про яких мені відомо... А ти -ні... Тільки тут "гімном плюєшся"... Сидів-сидів до 2022-го... Потім "спохватився"... А де ти, "сученя", був коли "Блазень" три роки "витирав ноги" об Конституцію? Які "твори" писав?
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26.07.2023 15:55 Відповісти
Суддівська система безнадійно зіпсована, оздоровлення має початися з тотальної люстрації.
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26.07.2023 15:58 Відповісти
Почни з себе... Можеш застрелиться ...
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26.07.2023 16:02 Відповісти
молодець,
неадекват, поясни чому я маю стрілятися через те, що успадковані від московитів Україною судді, а рівно і успадковані від них інституції, що їх відтворюють, зараз (загалом, бо я про більшість) знищують Україну,
якщо припустити, що вашу договірняцьку мафію хто-небудь нейтралізував би, дійсно був би потужний імпульс до оздоровлення суспільства від корупції, і скільки корупційних схем загинуло б,
але незважаючи на війну, переляк у вас минув, ви знову непорушні, і ніхто вас не чіпає,
все ж слідчі органи якось працюють, сьогодні Мураєв, Рабінович... сподіваюсь і на притягненням вашого агента Новинського ближчим часом
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26.07.2023 16:21 Відповісти
А чого це я - "неадекват"? На відміну від тебе, я "твори" на юридичні теми не писав Так от - поки ти "писав твори" - "неадеквати" захопили законодавчий орган -(Верховну Раду) і творять беззаконня А ти "бульби дмеш" - стосовно того, який ти "спеціаліст з юриспруденції" То хто ж з нас "неадекват"?
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26.07.2023 16:29 Відповісти
я не юрист, придурок
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26.07.2023 16:43 Відповісти
"Придурок" - це ТИ! Суперечка виникла з юридичних питань!


браво, виявляється ти читав якісь мої праці, хоч не маєш жодного уявлення хто я, вітаю з телепатичними здібностями.

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26.07.2023 16:52 Відповісти
суперечка виникла не з юридичних питань, а тому що ти несподівано виявився хамлом, і я ніде не стверджував, що я юрист
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26.07.2023 17:46 Відповісти
Ти вліз у чужий діалог стосовно юридичної тематики Намолов дурниць, не розбираючись у юриспруденції Коли тобі пояснили, що ти "дурь пореш" - почав "розпальцовку", стосовно того, який ти "супернауковець" Коли я висловив сумніви в твоєму інтелекті - ти перейшов на образи
А "хамло" - Я! Тобі це дивним не здається?
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26.07.2023 18:56 Відповісти
я тебе не ображав, ти перший почав,
нікуди я не влазив, трохи поправив твій висновок, і для цього у мене є підстави, але це несподівано викликало шалену істерику,
у тебе дуже завищена самооцінка, якщо б від мене залежало, чи можеш ти працювати з людьми, я б ніколи тебе не призначив на посаду, де у тебе у підпорядкуванні були б люди, щоб не перетворити їх життя на пекло
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26.07.2023 20:16 Відповісти
"Поправлятель"! Йди в сраку! Тебе в розмову не запрошували...
Вліз?
Вліз...
Отримав?
Отримав...
То чим незадоволений?
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26.07.2023 20:32 Відповісти
Клінічний випадок, не здивуюся, якщо шанувальники Коні усі такі, заражаєтеся від орків озвірином. Нічого ти не довів, крім того, що у тебе чорний язик, але тупаки чомусь завжди вважають себе дотепними,
ще раз ідіоте, у Московщині завжди було імітаційне, а не справжнє правосуддя, раби не здатні чесно жити і чесно судити, у орків судді завжди будуть перетворюватися на зорькіних, яка в біса незалежна судова влада,
і на цьому все, лайно, як я написав на початку, сторони залишилися при своїх поглядах
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27.07.2023 04:41 Відповісти
Нема нічого гіршого, ніж те, коли неук та дилетант починає судить про, те в чому не тямить !
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27.07.2023 04:58 Відповісти
справедливі слова, але відносяться вони до тебе,
ви дилетанти, так і не спромоглися побудувати за 32 роки після розвалу останньої іпостасі Мордорської імперії незалежну некорумповану судову систему України,
що стосується мене, то за своєю спеціальністю мені довелося ознайомитися з сотнями судових справ, мав можливість порівняти, де, коли і як судили, тому можу оцінити якість правосуддя, і для цього мені непотрібно бути юристом
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27.07.2023 05:07 Відповісти
"Талантище"! Юристи з вищою юридичною освітою вчаться все життя, щоб знать та розуміть право А ти, не маючи юридичної освіти, все "охопив орлиним поглядом" і дав оцінку! Куди нам до тебе!!!
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27.07.2023 05:44 Відповісти
погано ви вчилися, з огляду на наслідки для України, і звітувати перед тобою про свій фах і компетенцію я звичайно не збираюся
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27.07.2023 06:33 Відповісти
Та "нахєр" ти мені здався з твоїм "фахом"!
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27.07.2023 06:38 Відповісти
я і кажу, перед свинею бісер метати справа невдячна
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27.07.2023 06:51 Відповісти
От я й перестав "метать" - тому не став тобі пояснювать правовий бік питання (все одно не зрозумієш), а лише зосередився на тому щоб показать тобі який ти самовпевнений неук...
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27.07.2023 07:04 Відповісти
ти школота, судячи з твоєї любові до лайок, якими компенсуєш відсутність аргументації, зріла людина так не робить,
дивно, що хлопчисько, у якого молоко на губах не обсохло, впевнене, що може щось пояснювати людині з багаторічним досвідом роботи з документами,
у тебе була можливість пояснити свій погляд на проблему імітаційності московитського судочинства, яку ти заперечив, і ти міг обгрунтувати свою антитезу, але замість аргументації у тебе бруд і лайки, які, на твою думку, додають тобі переконливості, що за невігластво,
і ти вже достатньо висловився для того, щоб будь-які твої пояснення стали абсолютно нецікавими,
для того щоб щось пояснювати треба мати репутацію, у тебе вона відсутня
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27.07.2023 07:27 Відповісти
Поверещи, поверещи! "Школоту" шукай у дзеркалі - так зручніше Бо тільки "школота" завжди рветься в суперечку з тих питань, в яких не тямить!
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27.07.2023 07:32 Відповісти
ще й самозакоханість, звичайно ж хлопчисько
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27.07.2023 07:36 Відповісти
...!
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27.07.2023 07:40 Відповісти
Рашка превратилась в большую ОПГ. Все кто работает на главаря могут делать все что угодно и даже убивать холопов и им за ето ничего не будет
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26.07.2023 12:00 Відповісти
‼️Каьцапи цінують своїх хероїв , які безкарно і жорстоко вбивають
нашу націю ,
а зелена нечисть тримає під вартою професійного розвідника
Романа Червінського , який знищував кацапських потвор ‼️‼️
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26.07.2023 12:05 Відповісти
Ну що ж: остаточний вирок винесе український солдат! Кулею, гранатою, касетним снарядом чи ракетою "Хаймерса" І вирок цей не буде підлягать оскарженню !
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26.07.2023 12:08 Відповісти
Його не тільки звільнити, від покарання, повинні були, а ще й нагородити!
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26.07.2023 15:18 Відповісти
 
 