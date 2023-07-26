Штормова погода в морі призвела до підвищення мінної небезпеки, - ОК "Південь"

Штормова погода в морі призвела до підвищення мінної небезпеки.

На цьому наголошують в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, вчора ввечері на чорноморське узбережжя в Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні вранці неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.

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"Наголошуємо! Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін. Будьте пильні і обережні. Дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану", - додють в Оперативному командуванні.