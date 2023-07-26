Штормова погода в морі призвела до підвищення мінної небезпеки, - ОК "Південь"
Штормова погода в морі призвела до підвищення мінної небезпеки.
На цьому наголошують в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Так, вчора ввечері на чорноморське узбережжя в Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що сьогодні вранці неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.
"Наголошуємо! Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін. Будьте пильні і обережні. Дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану", - додють в Оперативному командуванні.
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так забавно сегодня это все читать , научились НАГОЛОШУВАТЫ , а чем вы зе- ***** занимались до войны ? в глазки путину заглядывали , в Оман катались что бы сойдись по серединке страны , шашлычки и шаурму жрали , разведку и патриотов в тюрму сажали , боевым генералам дела открывали , ракетные программы сворачивали , танковые батальены разформировывали , и тд , и что мы видим сегодня , на второй год войны ? - НАГОЛОШУВАННЯ , спасибо пи-дары зеленые , вы - образец того как можно разрушить страну за 2 года и подарить ее врагам ( хотя для зе- ********* это друзья ) не прилагая ни капли усилий ,