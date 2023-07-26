Росіяни створили "регіональне відділення союзу журналістів РФ" на окупованих територіях Луганщини, - Центр нацспротиву
Росіяни створили черговий пропагандистський осередок на окупованих територіях Луганської області - "регіональне відділення союзу журналістів РФ".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Головою фейкової структури на Луганщині став Євгеній Мурильов, – колишній організатор окупаційних конкурсів краси й згодом працівник "МВД ЛНР". Наразі він є заступником відділення російського ВГТРК на ТОТ Луганщини.
Тобто окупаційний поліцай буде імітувати із себе журналіста й слідкувати за зібраними з вулиці "журналістами", які організовано поширюють російську пропаганду через мережу новостворених медіа", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як повідомляє ЦНС, ще одним завданням "союзу журналістів" є організація виїздів "журналістів" на навчання до Москви, де їх навчатимуть "промивати мізки українцям".
Як зазначається, аналогічні відділення окупанти відкривають і в інших захоплених регіонах. Фактично ці відділення куруються росіянами й необхідні, щоб централізовано узгоджувати "лінію партії" між створеними окупантами псевдомедіа.
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- Росіяни створили "регіональне відділення союзу журналістів РФ" на окупованих територіях Луганщини…
- Ні - ще не чув! Знову прийдеться до "скоб"яного" магазину іти…
- Навіщо?!!!
- Куплять покрівельні цвяхи…
- Навіщо?
- Та тим "журналістам" язики до деревини прибивать - щоб не брехали…
- А чого саме "покрівельні"?
- Бо у них "шляпка" широка - відірваться від дерева не зможуть! …
Стабільність та перспектива!