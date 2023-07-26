Росіяни створили "регіональне відділення союзу журналістів РФ" на окупованих територіях Луганщини, - Центр нацспротиву

Росіяни створили черговий пропагандистський осередок на окупованих територіях Луганської області - "регіональне відділення союзу журналістів РФ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Головою фейкової структури на Луганщині став Євгеній Мурильов, – колишній організатор окупаційних конкурсів краси й згодом працівник "МВД ЛНР". Наразі він є заступником відділення російського ВГТРК на ТОТ Луганщини.

Тобто окупаційний поліцай буде імітувати із себе журналіста й слідкувати за зібраними з вулиці "журналістами", які організовано поширюють російську пропаганду через мережу новостворених медіа", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, як повідомляє ЦНС, ще одним завданням "союзу журналістів" є організація виїздів "журналістів" на навчання до Москви, де їх навчатимуть "промивати мізки українцям".

Як зазначається, аналогічні відділення окупанти відкривають і в інших захоплених регіонах. Фактично ці відділення куруються росіянами й необхідні, щоб централізовано узгоджувати "лінію партії" між створеними окупантами псевдомедіа.

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