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Росіяни створили "регіональне відділення союзу журналістів РФ" на окупованих територіях Луганщини, - Центр нацспротиву

пропаганда

Росіяни створили черговий пропагандистський осередок на окупованих територіях Луганської області - "регіональне відділення союзу журналістів РФ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Головою фейкової структури на Луганщині став Євгеній Мурильов, – колишній організатор окупаційних конкурсів краси й згодом працівник "МВД ЛНР". Наразі він є заступником відділення російського ВГТРК на ТОТ Луганщини.

Тобто окупаційний поліцай буде імітувати із себе журналіста й слідкувати за зібраними з вулиці "журналістами", які організовано поширюють російську пропаганду через мережу новостворених медіа", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, як повідомляє ЦНС, ще одним завданням "союзу журналістів" є організація виїздів "журналістів" на навчання до Москви, де їх навчатимуть "промивати мізки українцям".

Як зазначається, аналогічні відділення окупанти відкривають і в інших захоплених регіонах. Фактично ці відділення куруються росіянами й необхідні, щоб централізовано узгоджувати "лінію партії" між створеними окупантами псевдомедіа.

Читайте: Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області. Воєнкор РИА-Новости Журавльов ліквідований, троє поранених

Автор: 

пропаганда (2801) Центр національного спротиву (814) Луганська область (4876)


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И нахера нам это знать? Шуршание тарканьих ног..
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26.07.2023 11:40 Відповісти
- Куме! Ви чули?
- Що?
- Росіяни створили "регіональне відділення союзу журналістів РФ" на окупованих територіях Луганщини
- Ні - ще не чув! Знову прийдеться до "скоб"яного" магазину іти…
- Навіщо?!!!
- Куплять покрівельні цвяхи…
- Навіщо?
- Та тим "журналістам" язики до деревини прибивать - щоб не брехали…
- А чого саме "покрівельні"?
- Бо у них "шляпка" широка - відірваться від дерева не зможуть! …
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26.07.2023 11:52 Відповісти
регіональне відділення союзу проститутов РФ ,так будет точнее.Откуда в запоребрике журналистика, если все на темниках с кремля.
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26.07.2023 11:40 Відповісти
ничего нового, там все прогнили
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26.07.2023 11:58 Відповісти
І в новостворену організацію одразу ж потяглися "ваєнкори" фсб/гру, знищені на бімбасі за останні роки.
Стабільність та перспектива!
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26.07.2023 12:15 Відповісти
Новий бордель з дешевими повіями від пропаганди.
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26.07.2023 12:39 Відповісти
 
 