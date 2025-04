Міністерство закордонних справ Чехії різко відповіло на критику Москви, згадавши її агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Російське МЗС 25 липня звинуватило Чехію в низці "хронічних проблем", зокрема в порушенні прав людини і прав дітей, в насильстві над жінками та "русофобії".

"Чехія має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, натомість займаючись деструктивними зовнішньополітичними діями. Останніми роками триває "сповзання" Праги до русофобського курсу", - заявили в МЗС Росії у твіттері.

#HumanRights in #CzechRepublic 🇨🇿



Czechia has chronic problems that the authorities of the country do not intend to solve, engaging instead in destructive foreign policy actions



The recent years mark a continued "slide" of Prague to a Russophobic coursehttps://t.co/dgLZjaLjUz pic.twitter.com/YmnC35DHNn