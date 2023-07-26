Російське МЗС звинуватило Чехію в русофобії. У відповідь Прага закликала росіян "забиратися з України"
Міністерство закордонних справ Чехії різко відповіло на критику Москви, згадавши її агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Російське МЗС 25 липня звинуватило Чехію в низці "хронічних проблем", зокрема в порушенні прав людини і прав дітей, в насильстві над жінками та "русофобії".
"Чехія має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, натомість займаючись деструктивними зовнішньополітичними діями. Останніми роками триває "сповзання" Праги до русофобського курсу", - заявили в МЗС Росії у твіттері.
#HumanRights in #CzechRepublic 🇨🇿— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 25, 2023
Czechia has chronic problems that the authorities of the country do not intend to solve, engaging instead in destructive foreign policy actions
The recent years mark a continued "slide" of Prague to a Russophobic coursehttps://t.co/dgLZjaLjUz pic.twitter.com/YmnC35DHNn
Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у відповідь запропонувало Кремлю припинити війну в Україні:
"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбардуємо шпиталі й не окуповуємо сусідів. Геть з України".
Chronic problems of Czechia: we don’t kidnap children, bomb hospitals, and occupy neighbours. Get out of Ukraine. pic.twitter.com/aYsumfTWQ0— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) July 25, 2023
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Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
Там сплошь русня
Та дайте вже по сусалам цим рашистам,повикидайте їх у рідні болота разом із сім'ями!
Там місця всім вистачить(поки що)