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Російське МЗС звинуватило Чехію в русофобії. У відповідь Прага закликала росіян "забиратися з України"

прага

Міністерство закордонних справ Чехії різко відповіло на критику Москви, згадавши її агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Російське МЗС 25 липня звинуватило Чехію в низці "хронічних проблем", зокрема в порушенні прав людини і прав дітей, в насильстві над жінками та "русофобії".

"Чехія має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, натомість займаючись деструктивними зовнішньополітичними діями. Останніми роками триває "сповзання" Праги до русофобського курсу", - заявили в МЗС Росії у твіттері.

#HumanRights in #CzechRepublic 🇨🇿

Czechia has chronic problems that the authorities of the country do not intend to solve, engaging instead in destructive foreign policy actions

The recent years mark a continued "slide" of Prague to a Russophobic coursehttps://t.co/dgLZjaLjUz pic.twitter.com/YmnC35DHNn

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 25, 2023

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Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у відповідь запропонувало Кремлю припинити війну в Україні:

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбардуємо шпиталі й не окуповуємо сусідів. Геть з України".

Chronic problems of Czechia: we don’t kidnap children, bomb hospitals, and occupy neighbours. Get out of Ukraine. pic.twitter.com/aYsumfTWQ0

— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) July 25, 2023

Також читайте: Росія не така сильна, як намагалася нас переконати, - президент Чехії Павел

Автор: 

МЗС рф (961) росія (65122) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+25
с дипломатического А НЕ**УЙ ШАСТАТЬ И ПОШЛИ НА**УЙ...
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26.07.2023 12:12
+19
Звинувачують в русофобії, начебто це щось погане.. Як люди, так і країни, гордяться своєю русофобією!
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26.07.2023 12:20
+13
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."

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26.07.2023 12:28
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с дипломатического А НЕ**УЙ ШАСТАТЬ И ПОШЛИ НА**УЙ...
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26.07.2023 12:12 Відповісти
Москальською це звучить так: https://www.youtube.com/watch?v=7OBx-YwPl8g
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26.07.2023 12:39 Відповісти
русня забула про "вьівод войск цгв", розбиті вікна потягів, автобусів, масові побиття особового складу і підпали техніки?
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26.07.2023 12:19 Відповісти
Звинувачують в русофобії, начебто це щось погане.. Як люди, так і країни, гордяться своєю русофобією!
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26.07.2023 12:20 Відповісти
вони ще ******* про якусь русофобію , людожери кацапські!
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26.07.2023 12:21 Відповісти
Фобія - це боязнь по грецьки. чи по латині, хз. Яка боязнь? Ненависть та гидливість, але вже не боязнь, однозначно.
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26.07.2023 12:27 Відповісти
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."

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26.07.2023 12:28 Відповісти
Надо еще чехам почистить Карловы Вары
Там сплошь русня
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26.07.2023 12:32 Відповісти
Яке воно нагле і які країни терплячі!
Та дайте вже по сусалам цим рашистам,повикидайте їх у рідні болота разом із сім'ями!
Там місця всім вистачить(поки що)
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26.07.2023 12:32 Відповісти
А от яка рюсофобія у Туреччині - https://www.youtube.com/watch?v=MHfQGkzeGYs https://www.youtube.com/watch?v=MHfQGkzeGYs

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26.07.2023 12:37 Відповісти
Русофобія в нормальних людей всьго світу має стати рефлексом: зустрів кацапа - дав копняка, набив пику, вставив дрючка у дупу, щоб усі бачили що то кацап.
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26.07.2023 12:59 Відповісти
Дякую Чехії за русофобію.
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26.07.2023 13:01 Відповісти
чехи упродовж багатьох років задуже поблажливо ставились до кацапів , та видно тепер їх дістало . так наприклад увесь центр Праги турагентства та ювелірки- кацапські , а в Карлових Варах вони собі дачні пасьолки влаштували подекуди написи на крамницях та ресторанах виключно російською, скуплена навіть історична нерухомість ...
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26.07.2023 14:26 Відповісти
я люблю хронические проблемы чехии))
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27.07.2023 00:32 Відповісти
 
 