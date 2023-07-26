Повідомлено про підозру митрополиту-втікачу УПЦ МП на Сумщині Масленнікову, який благословляв російських окупантів, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на Олексія Масленнікова - колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ МП на Сумщині, який публічно виправдовував російське вторгнення в Україну і благословляв окупантів, які воюють проти нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля.

Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ.

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"Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також в ході літургії клірик вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації в РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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За даними СБУ, оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.