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Повідомлено про підозру митрополиту-втікачу УПЦ МП на Сумщині Масленнікову, який благословляв російських окупантів, - СБУ

зрадник

Служба безпеки зібрала доказову базу на Олексія Масленнікова - колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ МП на Сумщині, який публічно виправдовував російське вторгнення в Україну і благословляв окупантів, які воюють проти нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля.

Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Благословенна" вами ракета РФ прилетіла прямо до вівтаря храму, - митрополит Одеський УПЦ Віктор гнівно звернувся до Кирила. ДОКУМЕНТ

"Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також в ході літургії клірик вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації в РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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За даними СБУ, оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12809) Сумська область (3664) УПЦ МП (1208) підозра (767)


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Топ коментарі
+5
На президентських виборах у 2019 році по Сумській області результати такі: Зе - 85%, Порох - 15%. Тож їжте, та не заляпайтесь!
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26.07.2023 13:27
+4
Коли Кремль стане перед питанням "рятування цілісності Росії" - "кремлівські старці" почнуть "спасать задницу" Ні- вони не передадуть нам наших зрадників! Вони їх почнуть масово "мочить" - щоб їх не "спалили" От тоді я порадію!
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26.07.2023 12:22
+2
Спочатку дали втекти, а потім ( через 1,5 роки) типу підозра. Грьобаний зелений цирк!
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26.07.2023 12:32
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Коли Кремль стане перед питанням "рятування цілісності Росії" - "кремлівські старці" почнуть "спасать задницу" Ні- вони не передадуть нам наших зрадників! Вони їх почнуть масово "мочить" - щоб їх не "спалили" От тоді я порадію!
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26.07.2023 12:22 Відповісти
Згоден. Гіві та Моторола - тому докази.
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26.07.2023 12:24 Відповісти
Почнуть масові польоти московських попів з дзвіниць, як у 30-х роках минулого століття. Повноваження на це мордорівське ВЧК-ОГПУ від бункерної воші вже отримали.
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26.07.2023 12:26 Відповісти
Лайно плине до лайна, а сатаністи-гундяєвці до мордору.
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26.07.2023 12:23 Відповісти
а решти так званим "митрополитам", "священикам" так званої "упц мп-рпц" по усій Україні коли оголосять ??? чи там тільки оди паша мерседес винен ???
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26.07.2023 12:24 Відповісти
заарештуйте всіх, потім розберєтися хто ху.ло, війна йде блд
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26.07.2023 12:24 Відповісти
Спочатку дали втекти, а потім ( через 1,5 роки) типу підозра. Грьобаний зелений цирк!
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26.07.2023 12:32 Відповісти
моспархатне кубло на сумщині потребує кардинальних реформ, один підар втік... інший, пише листа презу, щоб пом,якшити умови мерседесію... коли піп на своєму місці і сам взмозі пом.якшити своє перебування, достатньо розкошелитись на заставу... зажимає содоміт грошики, не хоче світити статки...
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26.07.2023 13:06 Відповісти
На президентських виборах у 2019 році по Сумській області результати такі: Зе - 85%, Порох - 15%. Тож їжте, та не заляпайтесь!
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26.07.2023 13:27 Відповісти
а десь було по іншому??,,,),,
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26.07.2023 14:08 Відповісти
 
 