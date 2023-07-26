Кабмін виділив 40 млрд гривень у 2023 році на виробництво українських безпілотників, - Шмигаль

Уряд цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестування в українське виробництво безпілотників, усунувши митні бар’єри для завезення потрібних запчастин і комплектацій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі, присвяченому річниці проєкту "Армія дронів", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що рік тому через ініціативу Президента Володимира Зеленського UNITED24 зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників.

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"На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів. Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Кабмін усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками", - додав Шмигаль.

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