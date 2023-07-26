Кабмін виділив 40 млрд гривень у 2023 році на виробництво українських безпілотників, - Шмигаль
Уряд цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестування в українське виробництво безпілотників, усунувши митні бар’єри для завезення потрібних запчастин і комплектацій.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі, присвяченому річниці проєкту "Армія дронів", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що рік тому через ініціативу Президента Володимира Зеленського UNITED24 зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників.
"На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів. Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, Кабмін усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.
"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками", - додав Шмигаль.
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в результате ни мин ни денег
директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)
официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?
Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
Додайте до цього, ще повний контроль в системі управління України, агентури країни-окупанта, на відповідальних посадах в ЦОВВ!!!
Тому і виникають розміновані Південні напрями та шатли, розкрадання оборонного бюджету, Оманщина, асфальт, ВРУ забите агентами впливу від окупантів, і усе, оте зелене болото, впродовж 4 років!!
Жоден з них, не відповів за свої дивні дії, перед чесними генпрокурорами…
А Українці розіб'ють московитівхуйла, важко, але розіб'ють!!
А після, займуться чисткою України від плісняви…
Слава Україні!
Где результат?! Где производство и как результат сотни полноценных, заряженных настоящей взрывчаткой дронов на Москву на следующий же день после очередной бомбежки Украины?!
Українську вчити ти відмовляєшся і хочеш займатися террором - ти взагалі-то українець?
Половина ВСУ русские! У тебя проблемы с этим? Иди воюй вместо них!
Будет мне непонтно кто тут указывать на каком языке я должен общаться. Учи Конституцию Украины!
Та й взагалі, тобі не набридла твоя кацапська мова?