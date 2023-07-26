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Кабмін виділив 40 млрд гривень у 2023 році на виробництво українських безпілотників, - Шмигаль

шмигаль

Уряд цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестування в українське виробництво безпілотників, усунувши митні бар’єри для завезення потрібних запчастин і комплектацій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі, присвяченому річниці проєкту "Армія дронів", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що рік тому через ініціативу Президента Володимира Зеленського UNITED24 зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділяє 3,5 млрд грн громадам 8 областей на відбудову зруйнованих житлових будинків, лікарень та шкіл, - Шмигаль

"На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів. Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Кабмін усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів

Автор: 

безпілотник (4148) Кабмін (14085) українська зброя (175) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+54
Одразу питання - де безпілотники?
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26.07.2023 12:25
+48
На Мальдіви полетіли, серіали дивитись під хруст яєць і стукіт барабанів.
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26.07.2023 12:27
+38
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26.07.2023 12:48
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Ви що небудь зрозуміли з цієї написаної хрені? Вони з однієї сторони знімають мито на комплектуючі, піднімають прибуткову частину виробників... А потім кажуть, що яке ви маєте право заробляти, ану увесь прибуток на базу.. Ну от як це зрозуміти і не сказати, що зелені керівники вже за...бали
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26.07.2023 15:27 Відповісти
Навіщо писати в мільярдах? скільки це в кубічних метрах? Чи як там рахує Рєзніков?
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26.07.2023 15:29 Відповісти
Як та як... В килограммах...
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27.07.2023 01:47 Відповісти
Оце так "оперативність"! ((( Турборежим, мать... , перепрошую! (((
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26.07.2023 15:29 Відповісти
Спокійно! Всі гроші освоєні!
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26.07.2023 15:46 Відповісти
Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль.
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26.07.2023 15:49 Відповісти
Сразу напрашивается вопрос - А сколько людей в ОП и СБУ купило ФСБ за деньги или компромат, а кто понес наказание когда минобороны подарило 1,5 млрд грн русским в прошлом году фирма "Львівський арсенал" получила от Резникова 1,5 млрд грн на поставку мин

в результате ни мин ни денег

директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)

официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?

Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
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26.07.2023 15:50 Відповісти
Понять очень трудно да и невозможно. Всё всем известно и ни х...я!
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26.07.2023 20:18 Відповісти
Таке враження що при владi не украïнцi а якiсь кацапськiй ********. Пiвтора року вiйни I тiльки зара виделили гроши на зброю.
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26.07.2023 16:21 Відповісти
Не тiльки зараз, а в чергове. Читай Цензор частіше, а не раз у півтора року.
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26.07.2023 18:01 Відповісти
Усе, за що Українці з 2019 р., масштабно розплачуються, власним життям і кров'ю, усе відбулося під патронатом Разумкова+Стефанчука- Зеленського-Гончарука+Шмигаля, за повної бездіяльності отих самих, на 100% «своїх» херпрокурорів з усими керівниками правоПоХоронних органів!! Усі вони, божилися на трибуні ВРУ, захищати інтереси України та Українців….
Додайте до цього, ще повний контроль в системі управління України, агентури країни-окупанта, на відповідальних посадах в ЦОВВ!!!
Тому і виникають розміновані Південні напрями та шатли, розкрадання оборонного бюджету, Оманщина, асфальт, ВРУ забите агентами впливу від окупантів, і усе, оте зелене болото, впродовж 4 років!!
Жоден з них, не відповів за свої дивні дії, перед чесними генпрокурорами…
А Українці розіб'ють московитівхуйла, важко, але розіб'ють!!
А після, займуться чисткою України від плісняви…
Слава Україні!
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26.07.2023 16:31 Відповісти
пробачте а хто тим українцям дозволе розбити ділових партнерів нашої влади? доля країни була вирішена ще в Омані, за якісь чомусь усі забули, ну не може перемогти країна якою керуют агенти ворога.
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26.07.2023 16:38 Відповісти
Ну Гончарук и Разумков ушли из Слуг еще до войны на оппозиционной платформе
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26.07.2023 18:07 Відповісти
Гончарук лобіював закон о ринке землі по 350 000 га в одні руки, зрозуміло чиї. Це десь в 1000 разів більше ніж в Польші. А Розумков із молодих регіонів Януковича та Українського виборуМедведчука. С у к а на с у к е та с у к о ю поганяє. Проби на цих с у к а х ставити ніде.
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26.07.2023 21:09 Відповісти
як прибрати все зайве то " на дронах буде вкрадено 40 лярдів, решту докрадут з інших закупів нашого "славетного" міністра
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26.07.2023 16:35 Відповісти
Гарний пиріг хтось отримає. Не на одні Мальдіви вистачить.
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26.07.2023 16:40 Відповісти
Прошло полтора года. Государство выделило 44 млрд грн на дроны, которое не сваденые, по выражению Резникова.
Где результат?! Где производство и как результат сотни полноценных, заряженных настоящей взрывчаткой дронов на Москву на следующий же день после очередной бомбежки Украины?!
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26.07.2023 17:05 Відповісти
Вивчи українську і перечитай статтю.
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26.07.2023 18:03 Відповісти
Что у тебя не сошлось со статьей?
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26.07.2023 18:43 Відповісти
Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів. Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників"... "Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками".
Українську вчити ти відмовляєшся і хочеш займатися террором - ти взагалі-то українець?
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27.07.2023 09:53 Відповісти
Ты умеешь наваливать г, а отвечать не умеешь. Что тебя в моем первом посте не устроило? Вопрос понятен?
Половина ВСУ русские! У тебя проблемы с этим? Иди воюй вместо них!
Будет мне непонтно кто тут указывать на каком языке я должен общаться. Учи Конституцию Украины!
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27.07.2023 10:15 Відповісти
Оце я люблю, коли "патріотики" починають щось розповідати, чому не хочуть знати українську мову. А звиздіти хочуть. І хочуть, як кацапи, бомбити мірне населення. То чого тобі тут, кацап, треба? Иди Пуйлу розповідай про Конституцію України.
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27.07.2023 14:50 Відповісти
Сам иди и знаешь куда!
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27.07.2023 15:18 Відповісти
Привіт Пуйлу.
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27.07.2023 15:22 Відповісти
30 млрд, 40 млрд- а де результат! гарно працюють, головне ефективно. А новий керівник оборонпрому сказав, що замовлення не було.....
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26.07.2023 17:41 Відповісти
А це не результат: ? В таких багато. Навчиться не тільки писати, але й читати.
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26.07.2023 18:11 Відповісти
А ты ще поинтересуйся на чии деньги те дроны- камикадзе были закуплены. Не? Не хочешь спросить? А я тебе и так отвечу. Все дроны, мавики и ещё куча-куча всякого оборудования в большенстве своём закупается на донаты от украинцев + западная помощь. Нашего только ,,Шарки" от Хламидии за которые он дерёт в три дорога. И так уже происходит с самого начала полномасштабного вторгнэння
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26.07.2023 21:43 Відповісти
Про всі дрони ти, як за звичай, звездонув:

Та й взагалі, тобі не набридла твоя кацапська мова?
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27.07.2023 10:14 Відповісти
Ну да, ну да. Супэрлаборатория, яка розробляе. А масовое производство де? А моя кацапска то есть суржик, который здорово раздражает кацапов, а так же тех, кому нечего ответить. Сразу чипляються до моей мовы
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28.07.2023 21:22 Відповісти
Можна було б зразу віддати гроші Резнікову, напряму. А то ще якісь схеми вигадувати
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26.07.2023 18:41 Відповісти
Нет ну выделили это конечно хорошо, где беспилотники?
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26.07.2023 20:58 Відповісти
йбаний уряд пізно всрівся.
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26.07.2023 21:16 Відповісти
Шмухаль, може він скаже ціну шахєда і тих бпла на яких вони пилять з арахамією? Бо щось не видно на державному рівні якогось масового виробництва, поки кцпи будуть нові заводи. Зате можна відзвутувати про освоєні 40 млрд, ну там на двох
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26.07.2023 21:38 Відповісти
Это же надо пройти пол года и потом выделить деньги, а в конце года сказать что не успели освоить. Когда это чудо с дебильной улыбкой сядет на жесткую скамью
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26.07.2023 23:03 Відповісти
Де дрони...вань?
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26.07.2023 23:12 Відповісти
Неужели на войну хватило денег?
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27.07.2023 00:30 Відповісти
А беспілотників нема...
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27.07.2023 02:56 Відповісти
Слово "виділити" не значить зробити. Вони робити не будуть. От шкодити-так
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27.07.2023 04:19 Відповісти
А из 40 миллиардов 39 уже в офшорах на счетах запатреоченного яйценосного Министра ЗСУ
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27.07.2023 05:29 Відповісти
Выделено на вообще? Ни госзаказа,ни конкурса,ни техзадания.Голимый разводняк для зелохов.
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27.07.2023 07:20 Відповісти
Цей Шмігаль - Ахметівський співробітник (а сам Ахметов працює на путіна і здав Донецьк, Луганськ, Маріуполь), які ще у вас до Шмигалюу питання?👈
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27.07.2023 07:59 Відповісти
Зеленський і Шмигаль - нікудишні керівники держави . Україна 1,5 року вже б'ється на фронтах з рашистами , а керівництво країни досі не налагодило серійне виробництво безпілотників ! ! ! Це з не космічні кораблі з нуля робити , чорти б вас побрали ! Нікчеми і бездарі .
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27.07.2023 08:24 Відповісти
там ще є прикольне відео, а в ньому видно Германа Сметаніна з біркою "гість на святі життя" (новий очільник прокладки), що слухає промови, як не його контора отримали кошти та координувала розробку дронів). незрозуміло, коли саме (вчора 26.07.23 чи під скандал з прокладкою) у 2023 р. виділили необхідні кошти.
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27.07.2023 14:09 Відповісти
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