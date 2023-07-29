Зеленський пояснив вето на законопроєкт про фінансування завершення будівництва музею Голодомору: Зусилля треба спрямувати на наближення перемоги. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому ветував законопроєкт про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору.

Нардеп Ярослав Железняк у Telegram опублікував текст вето, передає Цензор.НЕТ.

"Вето буває технічне (коли типу хочуть правки внести) або повне, коли просто відхилити закон. В цьому випадку повне. Тобто треба 300+ голосів назбирати у Раді, щоб його подолати. Звичайно це нереально", - пояснив парламентар.

"Не заперечуючи необхідності забезпечення завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору - геноциду, не можу погодитися із запропонованим Законом способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. ... Наразі першочерговим завданням та обов'язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройній агресії, насамперед Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєнні, військові та іншій техніці, продовольстві, речовому майні, інших матеріальних ресурсах", - йдеться у тексті вето.

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Зеленський зазначив, що "зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України" та додав, що рекомендує відхилити Закон.

Раніше повідомлялось, що Зеленський наклав вето на ухвалений 13 липня Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Ухвалення законопроєкту №9437 за основу та в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні. На платформі цього музею заплановані основні офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.

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