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Новини Політика України
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вето (132) голодомор (380) Зеленський (17381) музей (386)

Зеленський пояснив вето на законопроєкт про фінансування завершення будівництва музею Голодомору: Зусилля треба спрямувати на наближення перемоги. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський,підпис

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому ветував законопроєкт про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору.

Нардеп Ярослав Железняк у Telegram опублікував текст вето, передає Цензор.НЕТ.

"Вето буває технічне (коли типу хочуть правки внести) або повне, коли просто відхилити закон. В цьому випадку повне. Тобто треба 300+ голосів назбирати у Раді, щоб його подолати. Звичайно це нереально", - пояснив парламентар.

"Не заперечуючи необхідності забезпечення завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору - геноциду, не можу погодитися із запропонованим Законом способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. ... Наразі першочерговим завданням та обов'язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройній агресії, насамперед Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєнні, військові та іншій техніці, продовольстві, речовому майні, інших матеріальних ресурсах", - йдеться у тексті вето.

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Зеленський зазначив, що "зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України" та додав, що рекомендує відхилити Закон.

Зеленський пояснив вето на законопроєкт про фінансування завершення будівництва музею Голодомору: Зусилля треба спрямувати на наближення перемоги 01

Раніше повідомлялось, що Зеленський наклав вето на ухвалений 13 липня Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Ухвалення законопроєкту №9437 за основу та в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні. На платформі цього музею заплановані основні офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Я вибачаюсь. А на куя мені його серіал ? Черговий. Щоб дивитись його між боями Бахмут - Донецьк ? Я краще подивлюсь відео як безпілотник за ці гроші атакує чергових кацапів на броні чи без штанів.
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29.07.2023 09:48
+16
Хороший и плохой.Старая игра.Только выходит хороший и есть плохой.
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29.07.2023 09:50
+16
Найгірше, в нас дохрена ще ідіотів, які в тут всю муйню вірять. Просто невиліковних ідіотів, їм сруть на голову а вони щасливі.
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29.07.2023 09:54
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Від когось п#####й отримав чи в законопроекті йому невелику частку виділили, треба допрацювати?
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29.07.2023 09:48 Відповісти
ти такий же довбень як і зєля, бо коментуєш не прочитавши
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29.07.2023 13:34 Відповісти
ти своїх друганів потруси---гроші так і посиплються
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29.07.2023 14:42 Відповісти
******, как же я ору. А без ********* он это понять не смог?
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29.07.2023 09:48 Відповісти
Я вибачаюсь. А на куя мені його серіал ? Черговий. Щоб дивитись його між боями Бахмут - Донецьк ? Я краще подивлюсь відео як безпілотник за ці гроші атакує чергових кацапів на броні чи без штанів.
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29.07.2023 09:48 Відповісти
Хороший и плохой.Старая игра.Только выходит хороший и есть плохой.
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29.07.2023 09:50 Відповісти
«Крепкий хозяйственник» - і штори в лікарні розвісити, і з музеєм розібратися, і ставку провести, і дерева посадити, і т.д. і т.п. і т.. Все завдяки «сонцеликому».
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29.07.2023 10:21 Відповісти
точняк спочатку його кІнчена партія голосує за розпил грошей а потім самий при самий генералісімус думає за армію. зелений підар
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29.07.2023 11:32 Відповісти
Вірне рішення.
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29.07.2023 09:50 Відповісти
Найгірше, в нас дохрена ще ідіотів, які в тут всю муйню вірять. Просто невиліковних ідіотів, їм сруть на голову а вони щасливі.
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29.07.2023 09:54 Відповісти
Ну…на яйца резникова вето не наложишь же)
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29.07.2023 13:43 Відповісти
За 574 млн. Грн., цей музей можна пощтукатурити чорною ікрою !!
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29.07.2023 09:54 Відповісти
Звідки у Вас дані з засекреченого кошторису на створення музею!? СБУ, тривога, ловіть його, він розголошує секретні дані, ще трохи і про списані на фундамент трюфеля і шампанське напише!
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29.07.2023 10:50 Відповісти
Всі зусилля , дійсно , потрібно спрямувати на наближення нашоі перемоги ,
а не на дибільні серіальчики , куди вкидаються мілліони із бюджету з відкатами для зеленої шобли 😠
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29.07.2023 09:56 Відповісти
Мене цікавить - як в такий час взагалі такий "законопроект" пришло комусь у те, у що воно жере.
І для вето - потрібен був час та увага сонцесяйного.
Вони ще надіються на шашлики після виглядин точки миру.
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29.07.2023 09:58 Відповісти
вОно забуло ще про серіал" єдині новини"!!!! Там ще більші гроші, ці підлабузницькі канали треба поставити в умови економії!!!
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29.07.2023 09:59 Відповісти
Так шо, Перемога?
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29.07.2023 10:00 Відповісти
А серіальчики за російськими сценаріями він теж ветіровал? Чи 33 мільйони гривень на ворожу лабуду - це норм?
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29.07.2023 10:03 Відповісти
не чіпайте брудними руками ПАМ'ЯТЬ 8 000 000 УКРАЇНЦІВ ЗАГИНУВШИХ ВІД ГЕНОЦИДУ (не росіян не іудеїв не німців не поляків не інших націй) УКРАЇНЦІВ яких комуняки члєнінці і сралінці заставили істи своїх дітей
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29.07.2023 10:03 Відповісти
Поздно проснулся. Надо было до 2022 года об армии и оборонной промышленности думать. Сейчас пытается пиаром исправить свой подмокший имидж.
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29.07.2023 10:06 Відповісти
Колииии? А може з 2019?
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29.07.2023 10:24 Відповісти
Хах, евреям Голодомор і Музей Голодомору не потрібен, бо вони і організовували той Голодомор!
Вічна Пам'ять 8 000 000 українців замучених голодом!
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29.07.2023 10:10 Відповісти
А що ж ти ''пане боневтік'' три роки не про озброєння а про асфальти думав?
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29.07.2023 10:10 Відповісти
"Зусилля треба спрямувати на серіальчики про малоросів".
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29.07.2023 10:19 Відповісти
Цікаво, а скількі коштуе розв'язка на Оболоні? То не Київ її точно робить. Занадто масштабна. Десь 5 "Патріотів" мабуть.
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29.07.2023 10:23 Відповісти
вот жеж гнида маланская , изворачивается , подстраивается , нахера нужен такой руководитель который сам нихрена не думает а смотрит на реакцию людей и соответственно выстраивает линию своего поведения ? война и началась из-за таких недоумков , бесполезный кусок дерьма , актеришко среднего пошива , играющий роль на потеху толпы , фу ***.
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29.07.2023 10:32 Відповісти
Спробував бути «красивим»
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29.07.2023 10:36 Відповісти
Цікаво, скільки людей у владі (в ОПі в основному) зайнято зараз найнеобхіднішим для війни - відслідковуванням рейтингів зезедента, щоб він міг вчасно продемонструвати стурбованість в окремих питаннях, які зачіпають його самого.
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29.07.2023 10:47 Відповісти
цар-добрий,боярє-погані
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29.07.2023 10:53 Відповісти
Переможний сеньйор голодомор.
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29.07.2023 10:54 Відповісти
А як же серіали?
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29.07.2023 10:57 Відповісти
Хлопчики звикли працювати в комедійному жанрі, тому драма їм не по зубах. Серіальчики і відосіки продовжаться, а патріотичні драми поза законом.
Гниди, що тут казати .
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29.07.2023 11:17 Відповісти
Черговий відосик від шапіто...
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29.07.2023 11:35 Відповісти
В условиях, когда страна сидит на иностранных дотациях почти на 50% + воюет (а на выживание надо много денег) + экономика разрушена в значительной мере (в прямом смысле), финансирование такого размера даже такого политически и культурно важного проекта, как музей Голодомора - издевательство над здравым смыслом, потому что есть шагом к Голодомору нынешнему и плевком в глаза нашим иностранным донорам.
Так что вето - это правильно. Неправильно, что его [законопроект] Зеленского монобольшинство в принципе приняло. Ну явно же не время сейчас "разбрасывать камни".
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29.07.2023 11:35 Відповісти
Щось не зрозуміло, серіали знімати ,можно, а музей закінчити , грошей в Державі не вистачає Мудаг
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29.07.2023 11:38 Відповісти
Якій нах музей, сказало боневтік. Там багато не вкрасти, інша справа - серіали, барабани тощо - щоб не так помітно було.
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29.07.2023 11:51 Відповісти
Завершення будівництва Музею Голодомору і є тим життєво необхідним рішенням. Після Бучі всі іноземні делегації треба везти в музей Голодомору, а звідти в Батурин і показувати, що ця війна - це продовження геноциду українців, який веде параша століттями.

А нащадки НКВДистів, які творили голодомор, провели вдало ІПСО і Музей Голодомору та тризуб на щиті Батьківщини-мати поставили в один ряд з комедійними фільмами. Треба було чимось прикрити заборону фінансування Музею і Тризубу, то вони витягли фільм про поровознюка, але ж у тому переліку на фінансування були також чотири фільми кварталу 95. І всі скромно про це замовчують. А від початку війни державне фінансування 33 мільйони витратили на програму "Тихий вечір" з кварталівською Оленою Кравець.
Скільки дронів можна було купити на ці 33 мільйони, скажи нам Сеньйор Голодомор.
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29.07.2023 11:55 Відповісти
Понимаю негодование всех кто пишет, что тратить деньги на музей не к времени, но эти деньги выделялись исключительно донорами на этот проект и их нельзя потратить на военные цели.
Верить или нет читайте сами - объяснение Потураева https://ukranews.com/news/945139-deputat-poturaev-popytalsya-obyasnit-pochemu-polmilliarda-griven-vo-vremya-vojny-tratyat-na-muzej-a
Теперь получается эти деньги уйдут назад?....
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29.07.2023 12:24 Відповісти
Потураєв, беперечна істина? Теє знайшов авторитета
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29.07.2023 12:32 Відповісти
Я привел лишь объяснение Потураева, без своей оценки. Я смотрел этот эфир, когда ведущая задавала ему вопросы в лоб. Значит Президент ветировав закон вернул деньги назад (условному ОАЭ), и не направил на социальные нужды? А если Президент прав и деньги можно перенаправить - то что будут делать с Потураевым - якобы солгавшим на всю страну?
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29.07.2023 12:45 Відповісти
Всілякі зелені-потураєви ну ніколи в ефірі не брехали на всю країну?! Ахахах!!! Дякую,насмішили Ось коли вони правду говорили - це ще те питання
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29.07.2023 12:49 Відповісти
Якщо там меценатські гроші, то чого тут бюджет та ВР?
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29.07.2023 12:42 Відповісти
"Озеленіння футбольних полів не можуть чекати!"
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29.07.2023 12:27 Відповісти
Слова… порожні балачки. Гнид веде нас до поразки
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29.07.2023 12:33 Відповісти
А якого віку будуть ті, хто пережив проклятий Голодомор, коли Вовочка присудить їм увагу від самого себе?
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29.07.2023 13:31 Відповісти
а підара потураєва, яктй так захищав цей законопроект, виїбуть чи гальма спустять?
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29.07.2023 13:35 Відповісти
Ти бач-музей голодомору їм треба. А "дАрогі" за що будувати, ******* гроші де?!
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29.07.2023 13:45 Відповісти
Одразу після Перемоги...
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29.07.2023 14:50 Відповісти
А-- не Красть? Не Пробовали? Попробуйте!
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30.07.2023 00:18 Відповісти
 
 