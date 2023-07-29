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За останні 48 годин на кількох напрямках загострилися бої, ЗСУ просуваються вперед, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

В районі Роботиного у Запорізькій області точаться важкі бої, в районі Старомайорського ЗСУ просуваються вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки.

Зазначається, що на південь від міста Оріхів Запорізької області точаться важкі бої, а саме поблизу населеного пункту Роботине. 

Також за 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. За даними розвідки, цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.

"Тим часом на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх на Таврійському напрямку, - Тарнавський

 Нагадаємо, Збройні сили України звільнили село Старомайорське на Донеччині.
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Топ коментарі
+8
Чого так ? Чого одна Україна в Європі, як та сиротинка ? Весь час. У 1917 році, потім у 2013 і зараз 2022-23 роках. Всі слідкують, чмокають, хитають головами на довгих шиях, верзуть язиком бозна-що. А щоб стати разом проти багато чисельного окупанта .... СТРАШНО.
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29.07.2023 09:55
+5
життя європейця дуже дуже дороге . йому не можна воювати. Це якось не по людськи, країни у Европі маленькі, замість м'язів жир, задишка, ну як воно буде воювати?
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29.07.2023 10:08
+4
давай я пошлю тебе кацапська худоба зате що ти назву моєї держави пишеш з маленької ! іди на йух скотиняка!
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29.07.2023 10:19
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Возле Роботино жестяк
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29.07.2023 09:52 Відповісти
Чого так ? Чого одна Україна в Європі, як та сиротинка ? Весь час. У 1917 році, потім у 2013 і зараз 2022-23 роках. Всі слідкують, чмокають, хитають головами на довгих шиях, верзуть язиком бозна-що. А щоб стати разом проти багато чисельного окупанта .... СТРАШНО.
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29.07.2023 09:55 Відповісти
життя європейця дуже дуже дороге . йому не можна воювати. Це якось не по людськи, країни у Европі маленькі, замість м'язів жир, задишка, ну як воно буде воювати?
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29.07.2023 10:08 Відповісти
давай я пошлю тебе кацапська худоба зате що ти назву моєї держави пишеш з маленької ! іди на йух скотиняка!
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29.07.2023 10:19 Відповісти
Хочеш нагадаю, як рашисти з Грузією воювали і віджимали там Абхазію, Південну Осетію. Яка була реакція України - "Всі слідкують, чмокають, хитають головами на довгих шиях, верзуть язиком бозна-що. А щоб стати разом проти багато чисельного окупанта .... СТРАШНО"

А можна і про безліч інших військових конфліктів написати і про нашу неучасть на стороні цивілізованих людей. І так чудо, що нас підтримали, а не висловили одну лише стурбованість.
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29.07.2023 10:56 Відповісти
не бреши ! 12 серпня 2008 Ющенко полетів в Тбилиси і знаходився за 26 км від кацапських танків . Україна надала комплекси Бук і Оса якими було збито 12 кацапських літаків в т.ч. ТУ-22. яку зброю ми отримали 28 лютого 2022 року ?
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29.07.2023 12:05 Відповісти
Брешеш тут лише ти - за заявою грузинів комплекси ППО Україна продала Грузії. А навіть, якщо і передала, та візит Ющенко - це достатня допомога? Може тоді і Заходу потрібно було дати один Іріс + візит Макрона в Київ? Зробити, так же як зробили ми свого часу?
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29.07.2023 12:24 Відповісти
брехун , так передавала Україна ППО разом з персоналом чи ні ? я тобі повторюю жодної зброї 28 лютого Україна не отримала , тим більше ППО про які просив Зеленський . першу зброю Україна отримала в травні 2022 року коли кацапів було вибито з Київської , Чернігівської , Сумської і Житомирської областей . порада менше бреши !
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29.07.2023 12:41 Відповісти
В начале февраля, как только в руки американцев попали разведданные о полномасштабном наступление в Украину сразу же начали поступать многотонные поставки "Джавелинов", стрелкового, и прочего первоочередного оружия.
Учите матчасть, прежде чем писать глупости.
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29.07.2023 13:56 Відповісти
Україна отримала лише партизанську зброю . до війни Грузія отримала від України ППО відчуваєш різницю ? вчи мову !
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29.07.2023 14:21 Відповісти
Если бы у Украины было б хотя бы партизанское оружие в необходимом количестве, то тогда присылалось бы то оружие, которое было бы первоочередным по необходимости в связи с достаточным количеством своего стрелкового, птуров и прочего оружия. Кто виноват, кроме Украины, что первоочередным для Украины было именно что "партизанское"?
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29.07.2023 14:30 Відповісти
ви військовий ? може були в окопі з одним Джавеліном проти десяти танків ? якщо б ЗСУ мали вдосталь Джавелінів то при відкаті кацапів з півночі України колони техніки були б знищені і продовження війни було б іншим . більше дивіться ролики типу хайль Зеленський .
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29.07.2023 14:42 Відповісти
Задача ставилась не допустить окружение, и как следствие, взятия Киева. Иначе, это бы означало деморализацию армии, отсутствия управления. Как следствие- быстрый проигрыш в войне и оккупация, замаскированная под освобождение украинского народа. Задача была выполнена.
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29.07.2023 14:51 Відповісти
Ти сліпий? Тупий? Не бачиш посилання? Не вмієш читати?

А щодо зброї - ти пробував думати головою, а не телевізором з телемарафоном всередині? Пам'ять немов в курки? Вже не пам'ятаєш довоєнні літаки зі США, що привозили зброю, зокрема Джавеліни? А твій Зеленський в цей час волав не про ППО, а про "....У квітні ми відзначимо Великдень. У травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і, звісно, День перемоги....".
Чи ти думаєш на Заході дивлячись на повну інертність керівництва України мали тоді надіслати нам танки? Щоб їх здали разом з частиною України? Мали дати нам літаки, щоб зелені поставили їх в Мелітополі і віддали росіянам разом з транспортною авіацією, яку там кинули?
Порада, думай головою, не бреши, не цілуй свого Боневтіка в жо*у, і хоч трохи дивись на реальність, а не в сюжети 1+1.
Dixi.
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29.07.2023 15:58 Відповісти
те що ти брехун це вже факт ! факт № 2 читати не вмієш , бо про літаки я згадую вище . Зеленський такий самий мій , як і твій . але це не відміняє факту, що він просив закрити небо в березні -травні 2022 . можливо це ти цілуєш дупи блазням і баригам , я живу за принципом не створи собі кумира .
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29.07.2023 16:28 Відповісти
Если Украина и помогла чем Грузии, так уже также вовремя активных военных действий. И тогда каждый европеец также может ответить- наши лидеры Европы неоднократно вообще посещали Киев под бомбёжкой и под реальной угрозы жизни. А уж оружие сколько было выделено всякого разного- тонны. А ещё и денег- млрды.
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29.07.2023 13:52 Відповісти
все ви правильно написали , крім одного . через скільки місяців це сталось ? доречи Німеччина досі поставила шоломи в не повному обсязі обіцяні в березні 2022 , це через 1,5 року війни . Україна допомагала на третій день .
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29.07.2023 14:03 Відповісти
Там война была всего 5 дней. Вот и получается, что помогла когда уже большая ей часть завершилась. Со Штатов прилетали многотонные самолёты с оружием за две недели где-то до 28 февраля.
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29.07.2023 14:08 Відповісти
а тут 1,5 року , а шоломів досі немає ! прилітали літаки з грудня ніхто не заперечує , тільки це крапля . ви розумієте з якою військовою машиною йде війна ? баба Анжела зовсім не допомогла Грузії .
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29.07.2023 14:29 Відповісти
Я не слышал, что касок не хватает. Наверное ВСУ обеспеченны ими в достаточном количестве. Есть совсем другие потребности- вот что можно и нужно предъявлять. Грузию вооружали до войны, от чего у Михо видимо поехала крыша, и он сильно подставил своё государство. Москали его переиграли на "полит. шахматной доске". Хотя и изначально у грузин шансов не было, хоть там сколько им не дай оружия- у них слишком маленькая страна с небольшим населением против такого противника.
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29.07.2023 14:38 Відповісти
ось і відкрилась маска , а під нею кацап ! Грузія напала на беззахисну кацапію , Україна спонсор тероризму ! кацап в тебе лапоть спав !
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29.07.2023 14:52 Відповісти
И что вы ещё себе напридумывали интересно?))
Я и близко такое не сказал, что вы себе тут нафантазировали. Напомню, что мировое сообщество не ввело санкций и по сути не осудило рос.агрессию против Грузии от слово совсем. Что это, если не проигрыш руководства Грузии и на международной арене? Это я и называю поражение на "полит. шахматной доске".
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29.07.2023 15:05 Відповісти
Что Израиль не был никакой сироткой, выстояв против 5ти арабских государств с помощью западного оружия и технологий. Что Украина никакая не сиротка. Была бы сироткой, уже бы мы тут давно не общались, в связи с оккупацией Украины .
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29.07.2023 14:05 Відповісти
 
 