За останні 48 годин на кількох напрямках загострилися бої, ЗСУ просуваються вперед, - британська розвідка
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В районі Роботиного у Запорізькій області точаться важкі бої, в районі Старомайорського ЗСУ просуваються вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки.
Зазначається, що на південь від міста Оріхів Запорізької області точаться важкі бої, а саме поблизу населеного пункту Роботине.
Також за 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. За даними розвідки, цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.
"Тим часом на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили село Старомайорське на Донеччині.
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А можна і про безліч інших військових конфліктів написати і про нашу неучасть на стороні цивілізованих людей. І так чудо, що нас підтримали, а не висловили одну лише стурбованість.
Учите матчасть, прежде чем писать глупости.
А щодо зброї - ти пробував думати головою, а не телевізором з телемарафоном всередині? Пам'ять немов в курки? Вже не пам'ятаєш довоєнні літаки зі США, що привозили зброю, зокрема Джавеліни? А твій Зеленський в цей час волав не про ППО, а про "....У квітні ми відзначимо Великдень. У травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і, звісно, День перемоги....".
Чи ти думаєш на Заході дивлячись на повну інертність керівництва України мали тоді надіслати нам танки? Щоб їх здали разом з частиною України? Мали дати нам літаки, щоб зелені поставили їх в Мелітополі і віддали росіянам разом з транспортною авіацією, яку там кинули?
Порада, думай головою, не бреши, не цілуй свого Боневтіка в жо*у, і хоч трохи дивись на реальність, а не в сюжети 1+1.
Dixi.
Я и близко такое не сказал, что вы себе тут нафантазировали. Напомню, что мировое сообщество не ввело санкций и по сути не осудило рос.агрессию против Грузии от слово совсем. Что это, если не проигрыш руководства Грузии и на международной арене? Это я и называю поражение на "полит. шахматной доске".