За минулу добу ворог 7 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини

3а 28 липня російські війська сім разів обстріляли прикордонні громади Чернігівської і Сумської областей, зафіксовано 36 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОК "Північ".

Чернігівській області росіяни обстріляли чотири населені пункти.

У Семенівській громаді в районі населеного пункту Леонівка зафіксували 4 удари, ймовірно НАР з гелікоптеру. Внаслідок обстрілу пошкоджена нежитлова будівля, у Галаганівці зафіксували теж чотири удари, ймовірно, з цієї самої зброї. В районі Миколаївки зафіксували 4 удари, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

У районі населеного пункту Гай Новгород-Сіверської громади зафіксували три удари, ймовірно зі ствольної артилерії.

У Шосткинському районі Сумської області росіяни також обстріляли 4 населені пункти.

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Зафіксували 10 вибухів у районі Старої Гути та 4 - в районі Вінторівки, імовірно, з міномета калібру 82 мм, у Будівельному зафіксували 2 удари, а у Заруцькому 5 - ймовірно зі ствольної артилерії.

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не надходила.