Ексзаступник глави ОП Тимошенко про звинувачення у використанні повноважень в особистих інтересах: НАЗК проігнорувало всі мої відповіді, доводитиму свою правоту в суді
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексзаступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко прокоментував звинувачення НАЗК у використанні повноважень в особистих інтересах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі УП.
За словами Тимошенка, він відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.
"Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту", - сказав ексзаступник глави ОП.
Нагадаємо, раніше НАЗК повідомило, що ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах. Він просив ДПСУ надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження, однак було встановлено, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес - оформлення віз Тимошенку та його сину. Також Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort". А влітку 2022 року отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
РС Цікаво чому ця половозрєла істота не цікава воєнкомату, раз у неї ще й на суди час є...
Один дЄрмак лише має право на вигляд ОПущеного лева у прайді віслюків зенералісімуса-балдибілдерного.
які сухарі???
людина в формі....
з гербом на грудях....
патріот, *******...
ати, сухарі, сухарі....
????????!!!
своіх потрібно їм захищат
Бо хто ж як не він буде Виликовідбудівництво очолювати.
Я вам ничего не должен...,ну не на часі...😝
суку на нари з повною конфіскацією.
та і його покровителів, всю цю зешоблу ненаситну туди ж
ЄрмакомТимошенком, з Тимошенком і піду?