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Новини Політика України
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НАЗК (1159) Тимошенко_Кирило (494)

Ексзаступник глави ОП Тимошенко про звинувачення у використанні повноважень в особистих інтересах: НАЗК проігнорувало всі мої відповіді, доводитиму свою правоту в суді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

тимошенко

Ексзаступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко прокоментував звинувачення НАЗК у використанні повноважень в особистих інтересах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі УП.

За словами Тимошенка, він відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.

"Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту", - сказав ексзаступник глави ОП.

Нагадаємо, раніше НАЗК повідомило, що ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах. Він просив ДПСУ надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження, однак було встановлено, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес - оформлення віз Тимошенку та його сину. Також Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort". А влітку 2022 року отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

Також читайте: Деякі положення законопроєкту про е-декларування залишають лазівки для недоброчесних посадовців, - НАЗК

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Суши сухарі, чмошник!!!
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29.07.2023 10:22
+28
Ну звісно... Щей компенсацію , пало зелене, отримає за моральне згвалтування від зестада. Коли ви згините усі, гниди?!!!
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29.07.2023 10:22
+28
я навіть знаю хто в нього буде адвокатом.... :новоспечений українській адвокат зрадник та адепт руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканафф......
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29.07.2023 10:23
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Суши сухарі, чмошник!!!
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29.07.2023 10:22 Відповісти
Повністю Вас підтримую!)
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29.07.2023 10:24 Відповісти
таку суку треба саджати на довічне,накрало на цих дорогах, падлюко
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29.07.2023 14:37 Відповісти
"Пани мої дрібнесенькі а воші як бібки..." Не дай Бог з Івана пана "" Пана" видно по халяві" і по відкатах..?:::
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30.07.2023 08:19 Відповісти
Та щас.
РС Цікаво чому ця половозрєла істота не цікава воєнкомату, раз у неї ще й на суди час є...
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29.07.2023 10:28 Відповісти
Ти його бачив??? Напів пацан, напів жінка, який з цього непорозуміння воін?????
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29.07.2023 10:34 Відповісти
Obi polovinki na minie polja razminirovat pered nastojastimi vonami...
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29.07.2023 10:42 Відповісти
Т.е. руководить откатами с местных советов по всей стране и с большого воровства у него возраста и развития хватало, а, например, копать окопы - нет? С него выйдет отличный сапер, одноразовый.
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29.07.2023 11:04 Відповісти
Дуже не погана думка!!! Може суд так і постановка!!!
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29.07.2023 12:04 Відповісти
Портнов буде он-лайн адвокатом та контролюватиме дії судді!
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29.07.2023 13:50 Відповісти
це, щоб на фоні найзеличнішого, мужністю статури не відрізнявся...
Один дЄрмак лише має право на вигляд ОПущеного лева у прайді віслюків зенералісімуса-балдибілдерного.
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30.07.2023 12:47 Відповісти
на жаль в цій країні у владу обирають саме таких покидьків і попри те що воно з виду гівно це йому ані трішки не заважає грабувати країну і народ по повній, механізмів ставити це вичурне бидло на місце в країні відсутній від слова взагалі.
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30.07.2023 12:48 Відповісти
Всё схвачено...? І в суді ж напевно...?*А гордий і незалежний який, в НАЗК йти йому за падло , а хто ти такий...ХТО?*?
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30.07.2023 07:38 Відповісти
та ти що???
які сухарі???
людина в формі....
з гербом на грудях....
патріот, *******...
ати, сухарі, сухарі....
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29.07.2023 22:51 Відповісти
Ну звісно... Щей компенсацію , пало зелене, отримає за моральне згвалтування від зестада. Коли ви згините усі, гниди?!!!
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29.07.2023 10:22 Відповісти
Разом з пicтамарофоном, мабуть...
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29.07.2023 10:25 Відповісти
А єрмак хароший? Якось забули про хазяїна цього чмошника.
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29.07.2023 11:02 Відповісти
Паганому виду немає стиду...
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29.07.2023 10:23 Відповісти
я навіть знаю хто в нього буде адвокатом.... :новоспечений українській адвокат зрадник та адепт руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканафф......
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29.07.2023 10:23 Відповісти
А хто ж ще
????????!!!
своіх потрібно їм захищат
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29.07.2023 10:26 Відповісти
Він такий адвокат,як і голова СБУ...
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29.07.2023 14:04 Відповісти
Баканофф? Я не знаю хто йому ліцензію на адвокатську діяльність давав? Він же ж двох слів звʼязати не може, особливо українською. Як же ж він в суді виступати буде? Чи когось саме для цього наймати буде? Смішно і огидно одночасно… А що його за кулінича, наумова та інших шпигунів Україна карати не буде?
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29.07.2023 22:19 Відповісти
Полтавська обласна колегія адвокатів((()
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30.07.2023 10:43 Відповісти
Тепер Зрозумів. Так є така справа у Полтав, чув що там всякому непотребу ліцензії на шо завгодно видають, за бабло вам там можуть видати диплом про закінчення юридичного факультету Оксфордського університету чи допуск на командування авіаносцем «Теодор Рузвельт» ВМС США.
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30.07.2023 13:25 Відповісти
Зелени мародери виписують квітанції та ордери на крадіжки та злочини, щоб все було по закону
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29.07.2023 10:24 Відповісти
любят слуги порше. а зебилам-хозяевам ихним на прищепку не хватает...
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29.07.2023 10:25 Відповісти
пІлядь, ше один, чесний укГаінець виліз!!!! 😡😡
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29.07.2023 10:26 Відповісти
Та да!, 😁 Кому-кому, аКирюші Тимошенку відомо, що суди під Татаровим. І якщо Татаров спустив ЦУ ушевченківський суд, що Кирюшу потрібно общипати, то так воно і буде. 😊 Раз не в командв - башляй!
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29.07.2023 11:04 Відповісти
А за катання на гуманітарній машині теж заплатив? Чек покажеш?
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29.07.2023 10:27 Відповісти
Ще й фоточка така у футблолочці з тризубом. Зелена ганьба
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29.07.2023 10:29 Відповісти
Крадіжки гумдопомоги, відкати.... ніхто чомусь не розслідує? Бояться вийти на ОП і самого Боневтіка? Он Степанов, як відкрили кримінальну справу, пригрозив ОП, що якщо продовжать розслідування мовчати не буде і розповість про всі кошти, що йшли в ОП.
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29.07.2023 10:30 Відповісти
Це частина шоу-клоунади, по підняттю рейтингів ЗЕцыцька!! Зараз дадут підозрЫ кільком з оточення(арістов, тіМОЙШЕнко, і т. д.) по ЗАВІДОМО кривим обвинуваченням, шоб зедибіли сказали: "паСатрітє, лідор дажє сваіх шманаєт, ух - кокой ЛІДОР!!" Потім справи в сЦудах успішно і ЗАПЛАНОВАНО розвалюють, і у хФігурантів є отмазки до кінця життя, що - СУДОМ доведено безпідставність звинуввчень у корупціі!!!! 2в1!! ЯХАД, такі вам - шалом!!
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29.07.2023 10:43 Відповісти
Ну я писав, що буде формальний адмінштраф, а Тимошенко і його платити не буде і оскарже в суді, от і підтвердження від нього.
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29.07.2023 10:39 Відповісти
велике будівництво само себе не побудує
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29.07.2023 10:48 Відповісти
І доведе!
Бо хто ж як не він буде Виликовідбудівництво очолювати.
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29.07.2023 10:51 Відповісти
Спустись на землю -- це вже не повнии одобрямс слуг -- репутація підмочена і обгажена
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29.07.2023 11:05 Відповісти
Зайве підтвердження того, що лайно не тоне.
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29.07.2023 11:24 Відповісти
цк кпсс теж були "слугами"...
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29.07.2023 11:27 Відповісти
Тимошнко завжди був нахабною мордою !
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29.07.2023 11:33 Відповісти
А глянеш - невинне телятко!
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29.07.2023 14:14 Відповісти
"В самому справедливому суді, який мені порекомендував Татаров!"
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29.07.2023 12:26 Відповісти
Що не зелений - то якась дегенеративна пика!(( і цей гідроцефал(((
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29.07.2023 13:02 Відповісти
А чому цей поц, котрий начеб то має честь, до цих пір ще не в війську?
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29.07.2023 13:08 Відповісти
Там стріляють!
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29.07.2023 14:16 Відповісти
******* цинічний як його верховна Зеленіна
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29.07.2023 13:21 Відповісти
Вся Україна знає, що він катав свою дупку на гуманітарному шевроле, жлоб позарився на новеньку гуманітарну машинку - ГНИДА
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29.07.2023 15:09 Відповісти
Таке відчутя, що зешобло збирає біля себе всю сволоту і гнусоту людську. Наглі і підлі, не гребують нічим, готові на будь яку низість. Останній приклад - події в Полтаві. Що найбільше вкурвило, це те, що ця хвойда начепила військову форму. Хоча, що дивуватися, режисура то одна, відосіки, подача картінки для стада
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29.07.2023 15:18 Відповісти
Відчуття вас не підводить.
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30.07.2023 09:25 Відповісти
насеров одеяло в клеточку уже передал ???
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30.07.2023 06:25 Відповісти
чесна мошонка ничого не крала и на дорогах тоже
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30.07.2023 06:40 Відповісти
вообще у меня такое впечатление, что сейчас меньше возможностей для обогащения, война, позакрывались много предприятий и поэтому выдергивают военкомов, тимошенок только для того, чтобы они поделились
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30.07.2023 06:43 Відповісти
Я не слежу за Полит Жизнью Украйны но думала эт Родственник Жульки Тимошенко а Гугл выдал ваабще)))---Кири́лл Русла́нович Тимоше́нко (укр. Кирило Русланович Тимошенко; род. 31 марта 1997, Змиёв, Харьковская область, Украина), более известный как Кири́лл Бле́дный, - украинский музыкант, фронтмен рок-группы «Пошлая Молли».
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30.07.2023 07:42 Відповісти
26 лет, зам главы офиса. Совсем охе..ли
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30.07.2023 10:10 Відповісти
тімоха, наполягай на тому, щоби твою справу розглядав Печерський суд. Там ти будеш "чістий, как слєза младєнца"!
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30.07.2023 09:23 Відповісти
https://youtu.be/EL911ZiyzvM..

Я вам ничего не должен...,ну не на часі...😝
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30.07.2023 09:43 Відповісти
Тимошенко - мародер
суку на нари з повною конфіскацією.
та і його покровителів, всю цю зешоблу ненаситну туди ж
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30.07.2023 10:18 Відповісти
Порш покажите, а не в зеленой футболке. Таких корупционеров нужно с статками показывать на каждой фотогоафии, чтобы народ понимал как относится к даным персонажам
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30.07.2023 10:46 Відповісти
Я прийшов з Єрмаком Тимошенком, з Тимошенком і піду?
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30.07.2023 10:57 Відповісти
Повістку йому! А що тільки Віталя Козловський має служити?
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30.07.2023 12:09 Відповісти
 
 