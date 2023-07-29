Сили оборони вжили заходів для посилення захисту портової інфраструктури, - ОК "Південь"

Сили оборони України вжили заходів для посилення протиповітряної оборони портової інфраструктури, яку росіяни атакують дедалі активніше після виходу із "зернової угоди".

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за можливо новою тактикою", - зазначила Гуменюк.

Вона також прокоментувала погрози військ РФ цивільним суднам: "На цивільні екіпажі здійснюється психологічний тиск, тому що велика присутність кораблів у Чорному морі звісно їх бентежить. Знаючи про те, що росіяни здатні вдаватись до будь-яких безпрецедентних дій, судновласники намагаються обходити ті райони, де можливі ось такі зіткнення, навіть на інформаційному рівні".

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