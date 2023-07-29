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обстріл (20945) ППО (1811) порт (618) Гуменюк (663)

Сили оборони вжили заходів для посилення захисту портової інфраструктури, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили оборони України вжили заходів для посилення протиповітряної оборони портової інфраструктури, яку росіяни атакують дедалі активніше після виходу із "зернової угоди".

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за можливо новою тактикою", - зазначила Гуменюк.

Вона також прокоментувала погрози військ РФ цивільним суднам: "На цивільні екіпажі здійснюється психологічний тиск, тому що велика присутність кораблів у Чорному морі звісно їх бентежить. Знаючи про те, що росіяни здатні вдаватись до будь-яких безпрецедентних дій, судновласники намагаються обходити ті райони, де можливі ось такі зіткнення, навіть на інформаційному рівні".

Читайте також: Внаслідок останніх атак РФ пошкоджено 26 об’єктів портової інфраструктури, - Кубраков
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Спасибі, сьогодні чекаємо на обстріли узбережжя Чорного моря.
Можна менше *******, русня ж одразу біжить доводити, що "ви всє нєправи, прави только ми".
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29.07.2023 10:43 Відповісти
От тільки хотів те ж саме написати.

Все - значить сьогодні сон відміняється! Нафіга було це ляпати? Ну най би це було сюрпризом для москалів.
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29.07.2023 10:47 Відповісти
Так, тре менш пиsдіти, а більше робити!🤬
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29.07.2023 10:48 Відповісти
А ще ліпше - якщо вистачає дальності польоту протиракет, то спробувати вразити їхні стратегічні ТУ-22М3 - їх в них у робочому стані небагато, а нові збудувати вони вже не зможуть через технологічну деградацію!
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29.07.2023 11:02 Відповісти
Они не летают в зоне поражения.
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29.07.2023 11:42 Відповісти
Зона ураження залежить від типу ЗРК, який захищає територію.

Якщо противника попередити про те, що на чергування стану більш далекобійна система, то звісно ж, він буде робити пуски дальше - це саме те, що зробила Гуменюк.

Це реконструкція польотів ТУ-22 23 липня.

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29.07.2023 12:04 Відповісти
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29.07.2023 12:09 Відповісти
Асфальт та плитку положать до Одеси?
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29.07.2023 10:51 Відповісти
Україна -країна найбільших п#здунів у світі! Здається,що ляпати язиками- є вже національною традицією.Не самою найкращою,звісно.Незрозуміло тільки,чи це від тупості,чи від щирості. Але результат такої "інформованості" суспільства,як правило, приносить плачевні результати.Кацапській розвідці навіть напружуватись не потрібно.Половину інформації можна отримати, увімкнувши звичайний телеящик,або промоніторивши телеграмканали...Ну чому ми такі бідні?То му що такі...
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29.07.2023 13:05 Відповісти
 
 