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Новини За кордоном
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Африка (194) зерно (1225) Росія (47118) Таяні (43)

"Безкоштовне" зерно РФ для Африки не допоможе вийти з кризи, - глава МЗС Італії Таяні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Безкоштовна передача російського зерна країнам Африки не подолає кризу, спричинену виходом РФ із "зернової угоди".

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми наполягаємо на продовженні діалогу щодо зернового коридору. Ми підтримуємо дипломатичні дії Туреччини", - сказав міністр.

За його словами, в основному африканські народи платять ціну за призупинення угоди.

"Шлях, запропонований Путіним, тобто "ми надішлемо вам зерно безкоштовно", не є правильним. Якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно зростуть", - додав очільник МЗС Італії.

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін обіцяє безкоштовно доставити по 25-50 тисяч тонн зерна у країни Африки.

Голова Африканського союзу Ассумані заявив, що безкоштовного зерна з Росії недостатньо, щоб вирішити проблему продовольчої кризи. Для цього необхідно домогтися припинення вогню в Україні.

Також читайте: Держдеп США про безкоштовне зерно від Росії: "Дії мають говорити гучніше за слова"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Зерно вкрали і роздають. Які добрі.
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29.07.2023 10:58
+6
раССєя це навіть не криза - це Кара Господня для всього людства..
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29.07.2023 10:57
+2
Бо безкоштовним буває лише сир у мишоловці...
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29.07.2023 10:59
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раССєя це навіть не криза - це Кара Господня для всього людства..
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29.07.2023 10:57 Відповісти
пишуть, що індія, яка вирощує багато рису, передбачає попит на нього із-за недопоставок зерна з україни...тому притримує експорт рису, рис дорожчатиме...ну і ланцюжки всього зернового по всьому світу потягнуться у непередбачуваних напрямках...а про ціни нема вже й чого казати
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29.07.2023 11:42 Відповісти
https://youtu.be/JTFUsHbmEwo

дiд кабай
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29.07.2023 16:27 Відповісти
Пускай африканские мальчики в трусиках плывут самовывозом по украинское зерно. Посмотрим как ***** будет их топить и рассказывать что ето он так беспокоится за африканцев
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29.07.2023 10:57 Відповісти
Зерно вкрали і роздають. Які добрі.
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29.07.2023 10:58 Відповісти
Бо безкоштовним буває лише сир у мишоловці...
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29.07.2023 10:59 Відповісти
за все "БЕЗКОШТОВНЕ" від рашистської 3,14рації споконвіку платилося сусідами рашистів,і не тільки - кровью,війною міжнаціональними ,конфліктами,розрухою,Світові кровопивці
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29.07.2023 11:07 Відповісти
В Африці теж є родючі землі, корисні копалини є. Можна було б за стільки років налагодити своє сільське господарство. Єгипет он нормально з Нілу живе, навіть експортує продукцію.
А тепер через далеку війну десь там, до якої африканці не мають жодного відношення, вони опинились на межі голоду.
Нікого не нагадує?
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29.07.2023 11:09 Відповісти
Безкоштовне зерно -- кожному африканцю мішок на голову
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29.07.2023 11:11 Відповісти
Ні безкоштовне, ні коштовне зерно кризи не вирішить. Всі прекрасно розуміють, що причина кризи - буйно помішані кацапи. Тому для припинення кризи потрібно усунути причину - буйно помішаних кацапів. Інакше - ніяк! Бо зерно - це лише наслідок. І не лише зерно. Відкладення виішення цієї проблеми лише посилюватимк негативні наслідки і збільшуватиме їх кількість. Це об'єктивна реальність, яку не зможе заперечити жоден Малліван, Цзіньпінь, чи Сільва з Моді.
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29.07.2023 11:17 Відповісти
Танцы с папуасами, вот и все что осталось делать путлеру. Когда и эти откажутся от его благодеяний, то южнее будут только пингвины. Интересно, будет он им возить рыбу, выловленную в пропитанном кровью Азовском море?
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29.07.2023 11:20 Відповісти
Безкоштовна роздача по пів суховантажа зерна країнам Африки , і дійсно виглядить як насмішка . Вони його з'їдять за місяць , а далі що ?
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29.07.2023 11:24 Відповісти
А далі підуть по світу з протягнутою рукою як Щеля зараз ходить.
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29.07.2023 11:35 Відповісти
сир для миші в мишеловці
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29.07.2023 11:46 Відповісти
Україні має насрать. Хай папуаси самі зерно вивозять
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29.07.2023 13:27 Відповісти
 
 