Росія намагається фактично блокувати українські порти, не запроваджуючи блокаду офіційно, - ISW

Кремль не хоче витрачати сили на реальну блокаду Українських портів, тому займає неоднозначну позицію, щоб стримати судноплавство у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни.

Зокрема, ISW посилається на перехоплені українською стороною переговори, в яких російські військові застерігають цивільні судна від заходу до українських портів.

Крім того, російські джерела заявляють, що Кремль заборонив малим кораблям нічну навігацію Керченською протокою нібито через побоювання атак українських дронів.

"Позиція російського флоту в Чорному морі, ймовірно, навмисно неоднозначна і має на меті викликати широке занепокоєння щодо можливого затримання російським флотом цивільних суден або прямих ударів по ним. Кремль, ймовірно, прагне, щоб така постановка справляла стримуючий вплив на морський рух, щоб російським військово-морським силам не довелося здійснювати реальну блокаду українських портів", – ідеться у звіті.

ISW вказує на те, що, за міжнародним правом, морська блокада є обов’язковою для нейтральних суб'єктів, якщо одна із сторін її оголосить - Росія наразі цього не зробила.

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Нагадаємо, Північноатлантичний альянс заявляв, що не розглядає залучення своїх військових можливостей для створення коридору для українського експорту через Чорне море. В НАТО вважають, що це призведе до неприйнятного загострення.