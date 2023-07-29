Росія намагається фактично блокувати українські порти, не запроваджуючи блокаду офіційно, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кремль не хоче витрачати сили на реальну блокаду Українських портів, тому займає неоднозначну позицію, щоб стримати судноплавство у регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни.
Зокрема, ISW посилається на перехоплені українською стороною переговори, в яких російські військові застерігають цивільні судна від заходу до українських портів.
Крім того, російські джерела заявляють, що Кремль заборонив малим кораблям нічну навігацію Керченською протокою нібито через побоювання атак українських дронів.
"Позиція російського флоту в Чорному морі, ймовірно, навмисно неоднозначна і має на меті викликати широке занепокоєння щодо можливого затримання російським флотом цивільних суден або прямих ударів по ним. Кремль, ймовірно, прагне, щоб така постановка справляла стримуючий вплив на морський рух, щоб російським військово-морським силам не довелося здійснювати реальну блокаду українських портів", – ідеться у звіті.
ISW вказує на те, що, за міжнародним правом, морська блокада є обов’язковою для нейтральних суб'єктів, якщо одна із сторін її оголосить - Росія наразі цього не зробила.
Нагадаємо, Північноатлантичний альянс заявляв, що не розглядає залучення своїх військових можливостей для створення коридору для українського експорту через Чорне море. В НАТО вважають, що це призведе до неприйнятного загострення.
Будь ласка, зачекайте...
Молотов висрав - "то ми збрасиваєм гуманітарку"(фіни би його розірвали за таку "гуманітарку тротилову")
А ше кричать про Гебельса.
Та Гебельс тупо плакав би в кутку, сопровождаємий заявами Молотова.
Бреши, бреши більше - бреши так шоб ніхто не повірив шо так можна брехати(тіки шо придумав)
на масковии то и вайну не объявили - это ж спецоперация
а блокада это только если война
Та і х*р з ними. Хай усі повбивають одне одного!
Йде гра нервів, натяків, непрямих погроз, у розрахунку що це спрацює.
І головне, а як потенційна блокада пов'язана із "західним берегом"?
і некуй боятися ядерку *****
мертвим вже не страшно
рабами не станемо, бо краще вмерти
бояться "партнери"
бо в них є вибір та вигода.
нам пох......й
воля або смерть!!!
третього не дано
це по нашому!!!!!!
але я про постачання ппо та про
про наступальну зброю а не про смерть, про ракети від ***** в тому числі ядерні
про наслідки
у тебе є рогатка щоб збити кинжал з ядерним зарядом???
у мене нема....
Ядерну зброю не можна активувати зненацька, навіть найменшу тактичну.
А щодо кількості зброї - нам слід менше паяткати, бо кожне криве слово
Ізраіль тут же бере на замітку і Байден вимушений під цим тиском зменшувати обсяги.
Ізраіль дуже піклується про те, щоб росія не постраждала, і не програвала і цій війні.
все зрозуміло
у мене купа помилок
1 не крепко вчоний
2 бачу добре але руки короткі, коли бучу, ло клавішів не достаю
держави гаранти безпеки України напали на Україну, не захистили Україну
обібали Україну
і навіть не треба називати хто, що робив
всі,
обібали
І Агрохімію до счота(я ж не назвав - КОГО саме?, а то тих маєтків ттоже до "чорта" ж)
"Скоро", - відповів коротко Буданов.
Зазначають, що точної дати деокупації Криму глава розвідки не назвав, але ще раз запевнив, що відбудеться це незабаром.
Більше читайте тут: https://gordonua.com А в цей час Буданов продовжує жити у своєму світі,де він вже разів 5 чи 6 за 17 міс звільнив Крим....
Тарас Миколайович Чмут за рік до повномасштабного вторгнення --- ЗА РІК ДО ВІЙНИ -- криком кричав, що Україні треба НЕ корвети --- а ракетні катери.
Эрдоган был заинтересован заработать и деньги и авторитет на зерновом коридоре -
путин ему всё это сломал. Логично показательно пустить турецкие сухогрузы в украинские порты -
и посмотреть как путин будет их досматривать или топить. На палубах сухогрузов можно
разместить противокорабельные ракетные пусковые.
або пздй за крейсером "Москва" сам...
бо натепер ти зі своєю бандою блазнів, злодіїв і засланців ви просрали усе...
і вжЕ видно, що першочергОва мета вашей зебанди не швидка Перемога України, а якнайдовше сидіння сцаря на троні, бо сидіти за злочини зелені дермаки дуже не хочуть
Можна і підтримати з повітря.
Хто такі московіти, щоб окупувати Чорне море ?
Туркам треба в Україну - вони можуть іти в будь-який український порт !