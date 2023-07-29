УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14450 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 997 39
порт (618) Чорноморський флот РФ (500) Морська блокада РФ (18) ISW (601)

Росія намагається фактично блокувати українські порти, не запроваджуючи блокаду офіційно, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чф,чфрф

Кремль не хоче витрачати сили на реальну блокаду Українських портів, тому займає неоднозначну позицію, щоб стримати судноплавство у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни. 

Зокрема, ISW посилається на перехоплені українською стороною переговори, в яких російські військові застерігають цивільні судна від заходу до українських портів.

Крім того, російські джерела заявляють, що Кремль заборонив малим кораблям нічну навігацію Керченською протокою нібито через побоювання атак українських дронів.

"Позиція російського флоту в Чорному морі, ймовірно, навмисно неоднозначна і має на меті викликати широке занепокоєння щодо можливого затримання російським флотом цивільних суден або прямих ударів по ним. Кремль, ймовірно, прагне, щоб така постановка справляла стримуючий вплив на морський рух, щоб російським військово-морським силам не довелося здійснювати реальну блокаду українських портів", – ідеться у звіті.

ISW вказує на те, що, за міжнародним правом, морська блокада є обов’язковою для нейтральних суб'єктів, якщо одна із сторін її оголосить - Росія наразі цього не зробила. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує кораблі та авіацію для блокування України з моря, - Military Media Center

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс заявляв, що не розглядає залучення своїх військових можливостей для створення коридору для українського експорту через Чорне море. В НАТО вважають, що це призведе до неприйнятного загострення.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Звичайна кацапська тактика робити все втихаря і казати настамнєт.
показати весь коментар
29.07.2023 11:04
+5
А що зі своїх незчисленних підлостей кацапи ****** офіційно? 🤔 Литвиненка, Нємцова вбили без суду і вироку, війну в Україні почали без оголошення і т.д., і т.п.
показати весь коментар
29.07.2023 11:10
+4
ракети, *****, Далекої Дальності!!!!!!
і некуй боятися ядерку *****
мертвим вже не страшно
рабами не станемо, бо краще вмерти
бояться "партнери"
бо в них є вибір та вигода.
нам пох......й
воля або смерть!!!
третього не дано
це по нашому!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2023 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нептун нам в допомогу..
показати весь коментар
29.07.2023 11:03 Відповісти
це фантастітка ...зараз асфальт "допомогає"
показати весь коментар
29.07.2023 11:07 Відповісти
Та зрозуміло, що тобі тільки асфальт і допомагає...
показати весь коментар
29.07.2023 11:26 Відповісти
Звичайна кацапська тактика робити все втихаря і казати настамнєт.
показати весь коментар
29.07.2023 11:04 Відповісти
Фінська війна.
Молотов висрав - "то ми збрасиваєм гуманітарку"(фіни би його розірвали за таку "гуманітарку тротилову")
А ше кричать про Гебельса.
Та Гебельс тупо плакав би в кутку, сопровождаємий заявами Молотова.
Бреши, бреши більше - бреши так шоб ніхто не повірив шо так можна брехати(тіки шо придумав)
показати весь коментар
29.07.2023 11:33 Відповісти
Неси своё бремя, а не меняй стиль работы.
показати весь коментар
29.07.2023 11:46 Відповісти
"взять на понт" - їхня тактика
на масковии то и вайну не объявили - это ж спецоперация
а блокада это только если война
показати весь коментар
29.07.2023 11:35 Відповісти
у нас теж "спецракета" по "спецтаганрогу"!
показати весь коментар
29.07.2023 11:42 Відповісти
Не звертати на них уваги -- хіба будуть топити торгівельні судна
показати весь коментар
29.07.2023 11:08 Відповісти
Будуть. Якщо не буде конвоїрування.
показати весь коментар
29.07.2023 11:29 Відповісти
А що зі своїх незчисленних підлостей кацапи ****** офіційно? 🤔 Литвиненка, Нємцова вбили без суду і вироку, війну в Україні почали без оголошення і т.д., і т.п.
показати весь коментар
29.07.2023 11:10 Відповісти
Литвиненка, Нємцова вбили без суду.
Та і х*р з ними. Хай усі повбивають одне одного!
показати весь коментар
29.07.2023 11:44 Відповісти
З президентом Нємцовим це була б інша країна. Війни з Україною точно ніколи б не було.
показати весь коментар
29.07.2023 13:07 Відповісти
Кожен народ має того президента, якого має. І ми І кацапи
показати весь коментар
29.07.2023 13:22 Відповісти
Вони мали Єльцина - комуняка, партієць, але при Єльцині відкривались телеканали, друкувались будь-які книжки, валом валили інвестиції, технології - отже, вони заслуговували і його.
показати весь коментар
29.07.2023 13:48 Відповісти
рашист подібну практику відпрацьовував неодноразово на навчаннях у Чорному морі,блокуючи українські порти (запуски ракет)
показати весь коментар
29.07.2023 11:11 Відповісти
Неїжпапа , досить скиглити що нічого не можна протиставити російській блокаді ! Приробіть моторчики до мін , притопіть і направте в бік західного узбережжя Криму , ну хочаб так , досить соплі жувати і розписуватися в своїй некомпетентності .
показати весь коментар
29.07.2023 11:18 Відповісти
хай прикрутять до Нептуна другий моторчик летiти низенько легше а пересуватися у воді важче
показати весь коментар
29.07.2023 11:37 Відповісти
Ніякої "блокади" немає, про що і йде мова в статті.
Йде гра нервів, натяків, непрямих погроз, у розрахунку що це спрацює.
І головне, а як потенційна блокада пов'язана із "західним берегом"?
показати весь коментар
29.07.2023 12:23 Відповісти
І чим же офіційне оголошення блокади допоможе Україні?
показати весь коментар
29.07.2023 11:31 Відповісти
ракети, *****, Далекої Дальності!!!!!!
і некуй боятися ядерку *****
мертвим вже не страшно
рабами не станемо, бо краще вмерти
бояться "партнери"
бо в них є вибір та вигода.
нам пох......й
воля або смерть!!!
третього не дано
це по нашому!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2023 11:26 Відповісти
За Україну треба не помирати, а ВБИВАТИ !!!
показати весь коментар
29.07.2023 13:05 Відповісти
це дуже гарне гасло
але я про постачання ппо та про
про наступальну зброю а не про смерть, про ракети від ***** в тому числі ядерні
про наслідки
у тебе є рогатка щоб збити кинжал з ядерним зарядом???
у мене нема....
показати весь коментар
29.07.2023 13:45 Відповісти
Коли починається завантаження ядерного заряду, на пульті у американців вже тривога.
Ядерну зброю не можна активувати зненацька, навіть найменшу тактичну.
А щодо кількості зброї - нам слід менше паяткати, бо кожне криве слово
Ізраіль тут же бере на замітку і Байден вимушений під цим тиском зменшувати обсяги.
Ізраіль дуже піклується про те, щоб росія не постраждала, і не програвала і цій війні.
показати весь коментар
29.07.2023 13:54 Відповісти
ПАТЯКАТИ, пардон
показати весь коментар
29.07.2023 13:56 Відповісти
питання не в грамотності
все зрозуміло
у мене купа помилок
1 не крепко вчоний
2 бачу добре але руки короткі, коли бучу, ло клавішів не достаю
показати весь коментар
29.07.2023 14:16 Відповісти
то хай ізраіль візьме на замітку наступне
держави гаранти безпеки України напали на Україну, не захистили Україну
обібали Україну
і навіть не треба називати хто, що робив
всі,
обібали
показати весь коментар
29.07.2023 14:13 Відповісти
прикольно би було коли б(гіпотетично) прилетіла ракета по маєтках(ну, 8 ракет) деякого товариша Кучми.
І Агрохімію до счота(я ж не назвав - КОГО саме?, а то тих маєтків ттоже до "чорта" ж)
показати весь коментар
29.07.2023 11:30 Відповісти
але вони чомусь,як зачаровані обминають Кончу-Заспу....хоча всі мешканці Кончі,як добровольці батальйонів Монако,Монте-Карло,Антіб,Відень,Мальдіви мужньо стримують ворога там. Кучма,наприклад, на Лазурному березі у маєтку Пінчука гріє свої старі парторговські кості....
показати весь коментар
29.07.2023 11:36 Відповісти
Начальника ГУР Міноборони України запитали, коли українські військові увійдуть на територію окупованого країною-агресором РФ українського півострова.

"Скоро", - відповів коротко Буданов.

Зазначають, що точної дати деокупації Криму глава розвідки не назвав, але ще раз запевнив, що відбудеться це незабаром.
Більше читайте тут: https://gordonua.com А в цей час Буданов продовжує жити у своєму світі,де він вже разів 5 чи 6 за 17 міс звільнив Крим....
показати весь коментар
29.07.2023 11:33 Відповісти
Де наші ракетні катери?

Тарас Миколайович Чмут за рік до повномасштабного вторгнення --- ЗА РІК ДО ВІЙНИ -- криком кричав, що Україні треба НЕ корвети --- а ракетні катери.
показати весь коментар
29.07.2023 11:33 Відповісти
на ЮТуб вийшов ролик Ю.Швеця з відеоцитатами Агрохімії,Зельця та ін.про можливу війну за січень-24.02.22 ,всі відповіді в цих цитатах
показати весь коментар
29.07.2023 11:38 Відповісти
Всё как с "зелёными человечками" в Крыму: если в ответ удар на поражение - всё, отходим, нас там не было и нет, и не может быть. А если сопли жуют - вперёд, на захват ! (Ау, Турчинов!)
Эрдоган был заинтересован заработать и деньги и авторитет на зерновом коридоре -
путин ему всё это сломал. Логично показательно пустить турецкие сухогрузы в украинские порты -
и посмотреть как путин будет их досматривать или топить. На палубах сухогрузов можно
разместить противокорабельные ракетные пусковые.
показати весь коментар
29.07.2023 11:39 Відповісти
Де наша розпіарена армія морських дронів?
показати весь коментар
29.07.2023 11:39 Відповісти
там же де й розпіарені Нептуни і трохи менш розпіарені,неперевершені і невидимі бойові плавці....
показати весь коментар
29.07.2023 11:46 Відповісти
Зеленський, переплавляй свій грьобаний асфальт на нові далекобійні ракети і нехай кацапи туляться у бухті Новоросійська...
або пздй за крейсером "Москва" сам...
бо натепер ти зі своєю бандою блазнів, злодіїв і засланців ви просрали усе...
і вжЕ видно, що першочергОва мета вашей зебанди не швидка Перемога України, а якнайдовше сидіння сцаря на троні, бо сидіти за злочини зелені дермаки дуже не хочуть
показати весь коментар
29.07.2023 12:10 Відповісти
Треба топити кораблі любими способами.
показати весь коментар
29.07.2023 12:45 Відповісти
Турція може направити кілька сухогрузів у супроводі крейсерів - цікаво буде подивитись ....
Можна і підтримати з повітря.
Хто такі московіти, щоб окупувати Чорне море ?
Туркам треба в Україну - вони можуть іти в будь-який український порт !
показати весь коментар
29.07.2023 13:10 Відповісти
 
 