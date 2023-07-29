Акаунти у соцмережах на запит СБУ не блокували, йшлося лише про нейтралізацію проявів дезінформації та пропаганди, - відповідь Служби безпеки. ДОКУМЕНТ

В СБУ прокоментували звіт Комітету США, в якому йшлося про те, що ФБР нібито за запитами СБУ давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів та цензури висловлювань в Інтернеті.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит редакції Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що співпраця зі спецслужбами та правоохоронними органами, насамперед ЄС та НАТО, дозволяє ефективно протидіяти РФ в інформаційному просторі.

В СБУ зазначили, що йдеться не про пряме блокування акаунтів, а про "передачу даних щодо доцільності нейтралізації проявів дезінформації та пропаганди". Такі дані передавалися Службою безпеки на розгляд представництв різних платформ, які й ухвалювали відповідні рішення після аналізу.

Читайте: ФБР заарештувало підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагону військовослужбовця ВПС США Тейшейру, - ЗМІ. ВIДЕО

"Звернення СБУ містили обґрунтовані приклади контенту, який пропагує війну рф проти України та виправдовує воєнні злочини російської армії. Як зазначається у висновках Проміжного звіту Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду Палати представників Конгресу США, більшість наданих СБУ прикладів - це дописи та коментарі, здійснені від імені акаунтів, розміщених саме у рф та білорусі", - пояснили у відповіді на запит.

Також у Службі безпеки пояснили, що запити про обмеження контенту, зокрема до Google, надходили не лише від України, але й від урядів інших східноєвропейських країн, ЄС та Єврокомісії.

"Звіт не містить інформації про цілеспрямоване блокування акаунтів проукраїнських лідерів громадської думки чи відомих активістів всередині країни. Мова йде про запити щодо доцільності перевірки окремих груп у Facebook, які використовувалися російською пропагандою для роз'єднання українського суспільства. Ключові ж акценти звіту зводяться до вивчення одиничних прикладів акаунтів саме громадян США", - додали в СБУ.

Читайте також: ФБР знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів

Також там зазначили, що припущення Комітету щодо "мережі російських колабораціоністів, симпатиків та подвійних агентів під час взаємодії з ФБР" не має під собою обґрунтованих підстав, а виявлені на момент повномасштабного вторгнення РФ зрадники в СБУ на сьогодні вже є фігурантами відповідних кримінальних проваджень.

В СБУ підсумували, що автори проміжного звіту не зверталися до СБУ для отримання інформації.

Нагадаємо, раніше Комітет США з питань правосуддя та Спеціальний підкомітет з питань озброєння опублікували звіт, в якому йшлося про те, що американське ФБР співпрацювало з українською СБУ з метою цензури висловлювань користувачів у мережі Інтернет. На основі запитів СБУ Федеральне бюро розслідувань давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтралізовано мережу Snake, за допомогою якої Росія майже 20 років викрадала конфіденційні документи у щонайменше 50 країнах, - Мінюст США





