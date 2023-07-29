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Новини Війна в Україні
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СБУ (10003) США (14432) ФБР (143) соціальні мережі (408)

Акаунти у соцмережах на запит СБУ не блокували, йшлося лише про нейтралізацію проявів дезінформації та пропаганди, - відповідь Служби безпеки. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соцмережі,мережі,соціальні

В СБУ прокоментували звіт Комітету США, в якому йшлося про те, що ФБР нібито за запитами СБУ давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів та цензури висловлювань в Інтернеті.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки на запит редакції Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що співпраця зі спецслужбами та правоохоронними органами, насамперед ЄС та НАТО, дозволяє ефективно протидіяти РФ в інформаційному просторі. 

В СБУ зазначили, що йдеться не про пряме блокування акаунтів, а про "передачу даних щодо доцільності нейтралізації проявів дезінформації та пропаганди". Такі дані передавалися Службою безпеки на розгляд представництв різних платформ, які й ухвалювали відповідні рішення після аналізу.

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"Звернення СБУ містили обґрунтовані приклади контенту, який пропагує війну рф проти України та виправдовує воєнні злочини російської армії. Як зазначається у висновках Проміжного звіту Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду Палати представників Конгресу США, більшість наданих СБУ прикладів - це дописи та коментарі, здійснені від імені акаунтів, розміщених саме у рф та білорусі", - пояснили у відповіді на запит.

Також у Службі безпеки пояснили, що запити про обмеження контенту, зокрема до Google, надходили не лише від України, але й від урядів інших східноєвропейських країн, ЄС та Єврокомісії.

"Звіт не містить інформації про цілеспрямоване блокування акаунтів проукраїнських лідерів громадської думки чи відомих активістів всередині країни. Мова йде про запити щодо доцільності перевірки окремих груп у Facebook, які використовувалися російською пропагандою для роз'єднання українського суспільства. Ключові ж акценти звіту зводяться до вивчення одиничних прикладів акаунтів саме громадян США", - додали в СБУ.

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Також там зазначили, що припущення Комітету щодо "мережі російських колабораціоністів, симпатиків та подвійних агентів під час взаємодії з ФБР" не має під собою обґрунтованих підстав, а виявлені на момент повномасштабного вторгнення РФ зрадники в СБУ на сьогодні вже є фігурантами відповідних кримінальних проваджень.

В СБУ підсумували, що автори проміжного звіту не зверталися до СБУ для отримання інформації.

Нагадаємо, раніше Комітет США з питань правосуддя та Спеціальний підкомітет з питань озброєння опублікували звіт, в якому йшлося про те, що американське ФБР співпрацювало з українською СБУ з метою цензури висловлювань користувачів у мережі Інтернет. На основі запитів СБУ Федеральне бюро розслідувань давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів.

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Акаунти у соцмережах на запит СБУ не блокували, йшлося лише про нейтралізацію проявів дезінформації та пропаганди, - відповідь Служби безпеки 01
Акаунти у соцмережах на запит СБУ не блокували, йшлося лише про нейтралізацію проявів дезінформації та пропаганди, - відповідь Служби безпеки 02
Акаунти у соцмережах на запит СБУ не блокували, йшлося лише про нейтралізацію проявів дезінформації та пропаганди, - відповідь Служби безпеки 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
А Конгрес США іншої думки.

У звіті Конгресу США чітко написано, що агентура РФ в СБУ використовувала запити до ФБР для БЛОКУВАННЯ опозиційних, проукраїнських та урядових американських акаунтів.
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29.07.2023 11:57
+27
То Чекалкін-"дезінформація й пропаганда"?! У такому разі ви-"ФСБ"!
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29.07.2023 11:54
+24
І, судячи з відповіді СБУ, агентура РФ звідти нікуди не поділася.
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29.07.2023 11:58
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То Чекалкін-"дезінформація й пропаганда"?! У такому разі ви-"ФСБ"!
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29.07.2023 11:54 Відповісти
Усе і так ясно ! Чого уж тут смороду напускати !
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29.07.2023 11:55 Відповісти
Ага , типу : "А ми гівно і не їли ... тільки квасольку з нього повибирали ..."
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29.07.2023 11:59 Відповісти
А Конгрес США іншої думки.

У звіті Конгресу США чітко написано, що агентура РФ в СБУ використовувала запити до ФБР для БЛОКУВАННЯ опозиційних, проукраїнських та урядових американських акаунтів.
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29.07.2023 11:57 Відповісти
І, судячи з відповіді СБУ, агентура РФ звідти нікуди не поділася.
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29.07.2023 11:58 Відповісти
"зрадники в СБУ на сьогодні вже є фігурантами відповідних кримінальних проваджень."

Джерело: https://censor.net/ua/n3434150

*
Хто із зрадників з СБУ затриманий і відправлений у СІЗО, як це зробили із НЕ зрадником Червінським?
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29.07.2023 11:57 Відповісти
Наявність у СІЗО Червінського власне і свідчить, що аґенти фсб і досі в СБУ. Тому це такий маркер - доки Червінський закритий, ефесбешники рулять. До речі, американці і інші наші союзники теж на це орієнтуються.
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29.07.2023 12:45 Відповісти
Хтось бреше: або Конгресс США, або зелене СБУ.
Кому ж вірити?
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29.07.2023 12:02 Відповісти
Скорiше за все, обидва.
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29.07.2023 13:39 Відповісти
зе влада наркоманів і банально агентів фсб !!!
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29.07.2023 13:56 Відповісти
Десь потягнуло "Расію справаціравалі!!"
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29.07.2023 14:38 Відповісти
Та ладно. .росii просто дозволили.
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29.07.2023 18:15 Відповісти
відповідь розрахована на зе-овець, ті все схавают, а думка патріотів їх не хвилює.
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29.07.2023 12:03 Відповісти
Це вже Малюк старався для ОП? А чому ж тоді Баканов не сидить? Чи Чекалкін у всьому винуватий та Червінський?
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29.07.2023 12:03 Відповісти
як же його носадять, він же найліпший друг зеленого "найвеличнішого" наркомана !!! це тільки за Порошенка Юрі Луценку постійно втикали що він кум, а за зе при владі зе-кумам, зе-95анальни дешевим атрисулькам можна все !!!
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29.07.2023 13:58 Відповісти
Навіть не знаю, кому ж більше вірити СБУ, чи ФБР з Комітетом Конгресу?
Навіть не знаю, подивлюсь вечірній відосик ПреЗедента, може пояснить.
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29.07.2023 12:04 Відповісти
Зебанда підімʼяла під себе все телебачення, захотілося ще чужими руками почистити соцмережі від патріотів.
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29.07.2023 12:08 Відповісти
відмазки хєрмататарівської агентури не проканають
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29.07.2023 12:15 Відповісти
Коли голова сбу (служба баканова) - малюк за рівнем роботи, а справедливість розміром з малюську...
головне, щоб найогидніший не комплексував.
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29.07.2023 12:15 Відповісти
Ета нє ми! Может Зінка?
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29.07.2023 12:22 Відповісти
У ФБР прочитають цей папірець і заплачуть. Ідіоти ж.
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29.07.2023 13:00 Відповісти
3,14₴дять чекісти
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29.07.2023 13:26 Відповісти
Те ,що вони виправдвуються, спростовуючи СПЕЦКОМІСІЮ Когресу , це передвиборча команда Єрмака МОЙДОДИРИТИСЬ на лохів виборців.
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29.07.2023 13:38 Відповісти
Интересно... Как вы думаете, кто врёт?! )))
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29.07.2023 13:40 Відповісти
Тут хтось хотiв узнати, за що блокують тут. Я бачу узнав
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29.07.2023 18:18 Відповісти
Це був обмін досвідом ?

фбр знає, як блокувати "неугодних" на замовлення ліваків.
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29.07.2023 21:41 Відповісти
 
 