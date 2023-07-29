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побиття (844) Левченко Юрій (39) Лерос Гео (381)

Троє тітушок напали на екснардепа Левченка, який бореться із "будівельною мафією", - Лерос. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вчора вдень троє тітушок скоїли напад на екснардепа Юрія Левченка у дворі його будинку. Левченко роками бореться проти "будівельної мафії" Києва.

Про це повідомив народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"Левченко та Олег Симороз роками воюють проти будівельної мафії в Києві, і очевидно, що це побиття повʼязано саме з цією діяльністю.5 років тому Юру дуже сильно побили, коли він зупиняв незаконне будівництво, тоді йому зламали ніс, був дуже сильний струс мозку", - йдеться в дописі. 

Троє тітушок напали на екснардепа Левченка, який бореться із будівельною мафією, - Лерос 01

Троє тітушок напали на екснардепа Левченка, який бореться із будівельною мафією, - Лерос 02

Лерос додає, що він направив заяву в правоохоронні органи та "буде намагатись не дати спустити цю справу "на тормозах"".

"На жаль, 5 років тому ніхто не був покараний, бо будівельна мафія стала годівницею для правоохоронних органів. Це ганьба і сором, що свавілля сходить з рук! Це вирок всій системі!" - пише Лерос.

Також читайте: Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+53
А звідки ж кроти ОПи будуть брати бабло для опшорів як не з відкатів?
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29.07.2023 11:45
+38
Порошенко !!!! Хто ж ще . Він он навіть Шмарклі в штани наклав. А Безмозглу заставив книжку писать.
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29.07.2023 11:46
+33
Тот, кто и барабаны бомбоубежища покупает. Зеленое протеже зеленого недонаполеончика.
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29.07.2023 11:46
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Хто там в Києві кришує будівельну мафію ?
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29.07.2023 11:42 Відповісти
ми всі його знаємо.він дуже відомий.
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29.07.2023 11:44 Відповісти
Зеригоанали на чолі з кітпесом(читай члєнограйдєрмак) ніяк не заспокояться, хочуть щоб їм ту зеленому в сраку засунули.
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29.07.2023 12:01 Відповісти
У нападі Левченко звинуватив владу партії "Слуга народу", зокрема її голову Олену Шуляк.

Тому , подоляківські лизуни , не потрібно переводити стрілки
Із хвороі голови на здорову , бо Кличко там ні до чого ‼️
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29.07.2023 15:31 Відповісти
Зека *****!!!
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29.07.2023 11:45 Відповісти
Порошенко !!!! Хто ж ще . Він он навіть Шмарклі в штани наклав. А Безмозглу заставив книжку писать.
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29.07.2023 11:46 Відповісти
Так однозначно! І , в тому що ви безпринципні , тупі, продажні і т.д. теж винен виключно Порошенко! Угу...
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29.07.2023 12:57 Відповісти
Хто всрався!? Невістка! Так її ж дома не було. То й що!? Он її кожух вісить.
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29.07.2023 14:40 Відповісти
Це сарказм ........ ну шо ви бл@ ....
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29.07.2023 16:05 Відповісти
Тот, кто и барабаны бомбоубежища покупает. Зеленое протеже зеленого недонаполеончика.
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29.07.2023 11:46 Відповісти
Нардеп від ОПЗЖ, скандальний київський забудовник Вадим Столар часто відвідує Офіс президента, де неофіційно зустрічається з Андрієм Єрмаком.
Про це в Facebook повідомив журналіст, екс-нардеп Олександр Черненко, передає «Деловая столица».
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29.07.2023 11:52 Відповісти
Як і раніше ці тітушки допомагали слвідчим донецької міліції татарова, так і продовжують сьогодні донецькому заступнику офісу Президента. Тільки раніше на Майждані в їх руках були металеві труби і молотки, а сьогодні зеленька. Ставлять "зелені" мітки вже від "зелених".
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29.07.2023 11:58 Відповісти
Ну и что поменялось ??? .. . ВСЕ как и при "яныке" - у нас все одно - что при красных , что при голубых , что при зеленых ... ..
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29.07.2023 12:06 Відповісти
Та ні, в 2014 все змінилося, а завдяки наріду 73% у 2019 всі слуги яника перейшли на службу до Зелі і саме головне, що вони отримали монобільшість і більше ні з ким не потрібно домовлятися.
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29.07.2023 14:52 Відповісти
ЕРМАК И ЕГО ПОДРУЧНЫЕ , Зе и все их шавки в доле !
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30.07.2023 09:40 Відповісти
А звідки ж кроти ОПи будуть брати бабло для опшорів як не з відкатів?
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29.07.2023 11:45 Відповісти
Во істину Х/йло!
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29.07.2023 12:22 Відповісти
воістину
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29.07.2023 14:39 Відповісти
а відпздити і обісцяти мародера рєзнікава тітушок нема?
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29.07.2023 11:51 Відповісти
Пару лямів Кличку і піджене
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29.07.2023 13:20 Відповісти
А как там поживает аваков???? Что эта мразь затихла!
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29.07.2023 11:52 Відповісти
так воно ж в Італії,в своєму маєтку затаїлося!
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29.07.2023 11:54 Відповісти
зачаїлося
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29.07.2023 12:01 Відповісти
Цікаво що оцим пітушкам повісток не дають по всій країні-ета проста ачєрєдноє савпадєніє...
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29.07.2023 11:52 Відповісти
ага.і показово брутально ловлять бідних,простих хлопців і чоловіків щоб багаті охочіше відкуповувалися від воєнкомів долярами...
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29.07.2023 11:56 Відповісти
Уся надія зараз у влади крадіів на тітушек. А війскомати будуть картинку створювати в допомогу ворогу що у нас усі проти мобілізації, адже вони титушок впритул не бачать !
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29.07.2023 12:00 Відповісти
Кличко розвів в Києві мафіозні будівельні клани ? Де ***..ь генплан міста? Чому зелені зони забудовуються?
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29.07.2023 12:01 Відповісти
Генплани міст складалися з позаминулого сторіччя. Генпланувальники виходили з абсолютно безглуздого припущення, що техніка, технології, і головне - потреби людей не будуть змінюватися принаймі пів століття.
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29.07.2023 12:15 Відповісти
"Забудовникам головне пошвидше продати майбутні площі...", а далі - як карта генплан ляже...
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29.07.2023 12:30 Відповісти
Вони однією ногою ніби тут, а другою - у своїй землі обітованій, куди і грошики вивозять.
Їх не хвилює чистота повітря, енергетика місця - будують на місці вчорашніх озер, цвинтарів,
побудували "вежу на Ломоносова" - біля моргу інституту раку - ну як там будуть люди жити?
От що значить чужа влада на своїй землі.
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29.07.2023 12:40 Відповісти
Забудовники - неукраїнці, їм ПЛЮВАТИ що буде з Києвом - який там "генплан"....
Їм головне пошвидше продати квартири та офіси, а там - вирішуйте свої проблеми.
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29.07.2023 12:33 Відповісти
Ну шо, Віталя, шо скажеш ?
Робиш порядок в столиці чи тільки робиш вигляд шо шось робиш ?
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29.07.2023 12:03 Відповісти
Зелена погань цирку ж2 всіх хто заважає їм мародерити, мітить одним кольором.
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29.07.2023 12:07 Відповісти
А ось дозвіл на носіння зброї, вирішив би цю проблему дуже швидко.. ще й половину бидлоти і місцевих напівкасапів би "проредили "...
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29.07.2023 12:07 Відповісти
Будівельна мафія непотопляєма як і судова -- тільки протекторат Заходу підтягне Украіну до норм канонів життя
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29.07.2023 12:08 Відповісти
На кожну мафію може знайтись інша мафія.
Черепушки забудовників розлітаються на друзки аж бігом - варто докласти зусиль.
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29.07.2023 12:21 Відповісти
Да возьмите по 100 гривен с каждого, кто против этой мафии - надо нанять "случайных прохожих",
которые чуть что - бросаются на титушек и метелят их донесхочу.
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29.07.2023 12:16 Відповісти
забудовників кришує Притула?
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29.07.2023 12:18 Відповісти
Ти ідіот ?
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29.07.2023 12:32 Відповісти
Добре що хоч "будівельна мафія" щось будує, Київ хоч чимось почав нагадувати місто, а не пгт з хрущовськими бараками. Да й судячи з прильотів непогано таки й будує на відміну від совдповської будівельної "не мафії"
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29.07.2023 12:26 Відповісти
Ще один фанат тупого бандита Кличко.
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29.07.2023 12:33 Відповісти
А, чи не підтримував цей п..арас левченко кидання у смітник Чорновола? Якщо так то йух з ним...
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29.07.2023 13:00 Відповісти
Ключові слова у висерах дешевого підараса - це "чи" і "якщо".
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29.07.2023 19:50 Відповісти
Кличківська мафія не заспокоїться поки цього дегенерата не знесуть
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29.07.2023 13:16 Відповісти
Та цей представник залісся (воно прибилося з залісся до Свободи) весь час допомагає зеленим боретися з Кличко. Навіть партію створив. Щось я не бачив його дописів у Facebook про будівельну мафію. Тільки про поганого Кличко.
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29.07.2023 13:43 Відповісти
а чого ж такого прохвоста з Залісся взяли в Свободу? чи там теж чуваки з Залісся?
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29.07.2023 13:53 Відповісти
Кошулинський працював кухарем на золотих копальнях Сибіру. Після повернення зразу пішов на партійну роботу у Свободу.
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29.07.2023 15:20 Відповісти
І що з того ? І той же Кошулинський врятував Україну від всесвітньої ганьби у 2014 році , коли кілька днів керував державою , змусивши парламент зробити правильні кроки , згідно Конституції , відносно втрати влади Януковичем .
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29.07.2023 20:23 Відповісти
Та прямо врятував. Інший спікер теж міг поставити на голосування те, що пропонівали депутати.
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30.07.2023 20:55 Відповісти
Іншого спікера не було , ще згадайте склад тієї ВР і що б вирішити все у конституційний спосіб треба було зібрати той парламент , члени якого від переляку поховались по усіляких закутках , а для цього Кошулинському потрібно було застосувати увесь свій досвід , не аби яку харизму , міцний характер .
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30.07.2023 21:41 Відповісти
Якраз тоді з^явилась фраза (**** православна)
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31.07.2023 08:05 Відповісти
Невже за таку тупу херню платять?
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29.07.2023 20:01 Відповісти
питання цих борцунів дуже слизьке і не зрозуміле... як відрізнити щирих борцунів(чи є такі взагалі?) від звичайних бандитів, рекетирів, нахабних"заробітчан" на чийомусь бізнесі? приклади, коли вимагали бабло, за невтручання в будівництво, знаю особисто, їх посилали, вони били вікна, двері, палили, ломали техніку... не отримавши свого, йшли геть. Юра Левченко про це добре знає... його однопартійці цим займались.
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29.07.2023 13:43 Відповісти
тобто,дорогу Микитасям,Столарам та іншим безсрібникам-забудовникам,які будуть і роздають квартири безплатно нужденним з черг? зрозуміло...
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29.07.2023 13:52 Відповісти
які черги? які нужденні? хіба що дармоїди й ледацюги? вони самі собі кують долю....
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29.07.2023 13:54 Відповісти
Про "будівельну мафію" все зрозуміло - незрозуміло, чому в постах Ю.Левченка у ФБ про цю боротьбу інколи стоїть позначка "Реклама"... Зазвичай, коли за поширення інформації (рекламу) платять гроші - сподіваються на якісь "прибуток".
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29.07.2023 13:49 Відповісти
Друзі,я пам2ятаю по своїй минулій роботі- як тільки Віталя та його чуваки з партії УДАР прийшли в Київраду....вони зразу ж дуже зацікавилися використанням тих чи інших ділянок під забудову але оскільки ділянки комусь належать,УДАР ,зокрема,почав строчити депутатські звернення щодо незадовільного стану цікавих ділянок (самому доводилося такі звернення бачити),вимагали притягти до відповідальності,покарати,заборонити тощо. Це типовий рейдерський хід-натравити на об"єкт контролюючі контори щоб відібрати його.
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29.07.2023 13:50 Відповісти
Війна. Правовий режим воєнного стану .
Питання честі для поліції і системи МВС та СБУ дати відповідь на питання хто напав на Левченка і якою метою.
Україна не має права перетворитися на кримінальний клондайк в ой час, коли росія знищує нас
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29.07.2023 14:41 Відповісти
Ви подивіться на депутатів київради і як вони дружно голосують земельні питання. Немає різниці зелені чи Петра. Землю вони відводять дуже дружньо і ніхто не ставить питання як місто буде жити з їч натиканими висотками. А тепер ще й дали дозвіл на підвищення етажності на Подолі до 14 поверхів при забудові.
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29.07.2023 15:23 Відповісти
С этими титушками нужно сейчас обращаться очень жестко и не церемониться, по закону военного времени, примерно так:
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
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29.07.2023 15:49 Відповісти
Юрій Левченко дуже порядна людина. На останніх виборах до ВР балотувався як мажоритарщик по Шевченківському району Києва. Він би дійсно був би достойним представником громади в ВР. Але, на жаль, виборці підтримали іншого. Невідомого, але під брендом. Який когось може й захищає, але точно не їх інтереси.
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29.07.2023 15:52 Відповісти
Добре що зеленкою облили , а могли і вбити чи покалічити за дорогу київську земльку теж вийна іде, тільки в тилу , а на передову не хочуть, навіщо у них броня,гроші, так влада виділила самі собі і своїм подільникам наприклад 05 га землы в Києві і можна збудувати висотку на 20 тис.кв.м ,"заробивши" 10 мільонів $ , а іі разкрадають сотнями гектарів. Поки українські захисники вмирають, захищаючі землю країни, влада різного рівня розкрадає її, щоб хлопці прийшовши з війни і не могли заробити собі , а пішли до них в батраки бо вони еліта, напевно ординська. Доречі ******* зеленкою пішло із за паребріка. "У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффетт
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29.07.2023 16:17 Відповісти
Наївний Лерос направив заяву у правоохоронні органи, щоб не спустити справу на тормозах... Будівельна мафія труситься, тільки не від страху, а від сміху, що згодовані нею "органи" будуть займатися справою борців проти неї. Гео, Гео, невже ти ще не зрозумів в якій країні ти живеш і що наші т.зв. "правоохоронні органи" це невід'ємна і складова частина нашої мафії, яка рулить країною і підвидом якої є зокрема і будівельна мафія.
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29.07.2023 17:02 Відповісти
В Киеве орудует строительная мафия, а Кличко просто ничего не знает.💯
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29.07.2023 17:34 Відповісти
Микитася випустили нещодавно , от він із зеленими в одній спайці орудує в столиці😠
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29.07.2023 18:22 Відповісти
Это ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА (СТРОЙ) чинуш и служивых палканов является МАФИЕЙ в Украине! Бороться с последствиями не меняя причину - это наивная битва с "ветрянными мельницами" (бесмысленное и безнадежное занятие)!
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29.07.2023 17:53 Відповісти
Кличка друзья ??? Пора уже давно Кличка увольнять, вор в тяжолом весе
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29.07.2023 21:13 Відповісти
Три титушки напали на экс-нардепа Левченко - откуда Оно вылезло? ДЕПУТАТ--экс правда!
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30.07.2023 00:24 Відповісти
 
 