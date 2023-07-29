Троє тітушок напали на екснардепа Левченка, який бореться із "будівельною мафією", - Лерос. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вчора вдень троє тітушок скоїли напад на екснардепа Юрія Левченка у дворі його будинку. Левченко роками бореться проти "будівельної мафії" Києва.
Про це повідомив народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Левченко та Олег Симороз роками воюють проти будівельної мафії в Києві, і очевидно, що це побиття повʼязано саме з цією діяльністю.5 років тому Юру дуже сильно побили, коли він зупиняв незаконне будівництво, тоді йому зламали ніс, був дуже сильний струс мозку", - йдеться в дописі.
Лерос додає, що він направив заяву в правоохоронні органи та "буде намагатись не дати спустити цю справу "на тормозах"".
"На жаль, 5 років тому ніхто не був покараний, бо будівельна мафія стала годівницею для правоохоронних органів. Це ганьба і сором, що свавілля сходить з рук! Це вирок всій системі!" - пише Лерос.
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Тому , подоляківські лизуни , не потрібно переводити стрілки
Із хвороі голови на здорову , бо Кличко там ні до чого ‼️
Про це в Facebook повідомив журналіст, екс-нардеп Олександр Черненко, передає «Деловая столица».
картагенплан ляже...
Їх не хвилює чистота повітря, енергетика місця - будують на місці вчорашніх озер, цвинтарів,
побудували "вежу на Ломоносова" - біля моргу інституту раку - ну як там будуть люди жити?
От що значить чужа влада на своїй землі.
Їм головне пошвидше продати квартири та офіси, а там - вирішуйте свої проблеми.
Робиш порядок в столиці чи тільки робиш вигляд шо шось робиш ?
Черепушки забудовників розлітаються на друзки аж бігом - варто докласти зусиль.
которые чуть что - бросаются на титушек и метелят их донесхочу.
Питання честі для поліції і системи МВС та СБУ дати відповідь на питання хто напав на Левченка і якою метою.
Україна не має права перетворитися на кримінальний клондайк в ой час, коли росія знищує нас
youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI