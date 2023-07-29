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Африка (194) зерно (1225) Порошенко (13228) Путін (21421)

Політика Путіна вже є неефективною навіть на африканському континенті, спроби підкупу "безкоштовним зерном" не працюють, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко звернув увагу, що навіть ті представники африканських країн, які приїхали до РФ, закликали російського диктатора Путіна негайно поновити "зернову угоду" .

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це він сказав в ефірі румунського телеканалу Antena 3 CNN.

За словами Порошенка, найкращий сценарій для Пригожина - щоб він та Путін опинилися перед Міжнародним трибуналом у Гаазі. Тільки так вони можуть врятувати собі життя.

"Як би йому добре не було в росії, це тимчасово. А найреалістичніший сценарій – путін ліквідує пригожина, бо він йому не потрібен. Він був раніше потрібен путіну для його терористичних операцій в деяких африканських країнах: забезпечення військового перевороту, здійснення тиску на режим диктатури, намагання отримати алмази, золото та інші фінансові ресурси через Африку. Лишаючи кров і бідність африканським народам. Тепер, коли змінили командира ПВК, він путіну не потрібен. Тож путін однозначно зацікавлений у ліквідації пригожина. І я очікую, що це станеться в дуже, дуже недалекому майбутньому", - пояснив п'ятий президент.

Порошенко додав, що наразі політика Путіна навіть на африканському континенті неефективна.

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"Він намагався запросити всіх африканських лідерів до росії на саміт росія-Африка. По-перше, більше половини африканських лідерів відмовилися їхати до росії, розуміючи, наскільки путін токсичний та ізольований. І навіть з урахуванням того, що путін хоче підкупити африканських лідерів, давши їм безкоштовно зерно. Однак це не працює", - додав лідер "ЄС".

Порошенко також звернув увагу, що навіть ті представники африканських країн, які приїхали до РФ, закликають Путіна негайно поновити "зернову угоду" 

"Мова йде не лише про фізичну наявність зерна, а й про ціну для найбідніших країн. І я абсолютно впевнений, що це чергова поразка путіна на дипломатичному шляху", - підсумував п'ятий президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
І це правда. Весь світ зрозумів, що таке кацапські гроші і безкоштовне, вкрадене в Україні зерно. У 1932-1933 роках кацапи продавали наше зерно по копійці навіть в США, створивши в Україні голодомори.
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29.07.2023 11:55
+5
Пуйла публічно відшмагали ще й країни" третього світу" .Кацапам знову постукали у їхнє днище
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29.07.2023 11:58
+4
Барыга! Надул путина с Минскими соглашениями, негодяй, а теперь ещё что-то!
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29.07.2023 12:26
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І це правда. Весь світ зрозумів, що таке кацапські гроші і безкоштовне, вкрадене в Україні зерно. У 1932-1933 роках кацапи продавали наше зерно по копійці навіть в США, створивши в Україні голодомори.
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29.07.2023 11:55 Відповісти
Кремлевский Робин Гуд.
После исповеди своему духовнику в грехе прелюбодеяния (старик бабаев разрушил свою семью и при живой законной жене залез под одеяло к молодой гимнастке) собиратель земель и морей российских, как это принято в православии троекратно облобызался с патриархом рпц мп Кириллом Гундяевым. Расставаясь с не очень высоким гостем, патриарх московский и всей Сибири дал наставление бывшему «топтуну» наружного наблюдения КГБ - путину: «Приобретай себе друзей богатством неправедным». - Интересное предложение, - подумал хозяин Кремля. - В России уже почти не осталось друзей. Все европейские страны, кроме Венгрии, экономика которой сидит на газовой игле «Газпрома» признали недоимперию страной - террористом и ищут новых поставщиков углеводородов. За год спецоперации в Украине, неправедного богатства зерновых, украденных в Херсонской и Запорожской областях скопилось более двух миллионов тонн. Поэтому православный разбойник устремил свой взор на африканские страны: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и предложил поставлять в эти страны по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечить его бесплатную доставку. Благодаря самоотверженному труду христианских миссионеров, Президент Зимбабве господин Эммерсон Мнангагва хорошо знаком с библейской Заповедью «НЕ КРАДИ», категорически отказался принимать в подарок украденную у украинских фермеров пшеницу.
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29.07.2023 19:59 Відповісти
Пуйла публічно відшмагали ще й країни" третього світу" .Кацапам знову постукали у їхнє днище
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29.07.2023 11:58 Відповісти
Але з вугіллям у них чудово все відбувалося..
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29.07.2023 12:00 Відповісти
так всеж таки: яка такса в вашій подлячній ботофермі за висер? Вистачає хоч на реєстрацію нових логінів?
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29.07.2023 13:57 Відповісти
африканці мають здогадатися в якому чумадані зберігається зерно ху.ла
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29.07.2023 12:08 Відповісти
мені нагадало це фото з порнофільму де ***** сидить на дивані , а за ним стоять велики нігери в очікувані групового сексу ...
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29.07.2023 12:09 Відповісти
Це все добре: "світ зрозумів"/"ще одна поразка путіна"/"постукали у дно".

Хтось мені пояснить, для України щось від цього змінюється? Чи це черговий символізм?
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29.07.2023 12:09 Відповісти
Це не символізм. Це відображення реальності. В якій пу не великий лідер великої країни. А старий переляканий дід який не може бути царем хоч і хоче ним бути.
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29.07.2023 12:40 Відповісти
Гастрономічний тур
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29.07.2023 17:49 Відповісти
торгівля викраденим головна духовна скрєпа савєцкага чєлпвєка.
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29.07.2023 12:10 Відповісти
Маловато буде -- сказало плем*я тумбо - юмбо
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29.07.2023 12:13 Відповісти
Та то китайці намагаються руками Путіна купити африканськіх лідорів за буханку хліба, щоб знати за скільки їх можна буде засунути собі до кишені.
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29.07.2023 12:16 Відповісти
Барыга! Надул путина с Минскими соглашениями, негодяй, а теперь ещё что-то!
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29.07.2023 12:26 Відповісти
Вже сморід від Кремля надуло навіть на південь континенту Африка.

Президент ПАР Рамафоса закликав Путіна відновити "зернову угоду": "Прийшли сюди не для того, щоб просити якісь "дари" для Африканського континенту"

Вже сморід від Кремля надуло навіть на південь континенту Африка.

А Орбану не пахне, чи Путін йому подарував золотий протигаз?

29.07.2023 11:59 Відповісти Видалити
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29.07.2023 12:27 Відповісти
Відео на якому показано як ***** немов школяр , з позі - струнко , чекає на зустріч з президентом Єгипту , розійшлося по всьому світу . 😂
А знущальні коментарі під ним в соцмережах , доводять русню до сказу .
.
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29.07.2023 12:45 Відповісти
бо це двійник "Васильевич"
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29.07.2023 13:44 Відповісти
Ну і що?
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29.07.2023 16:28 Відповісти
Нічого . Якщо не брати до уваги що раніше на сЦаря смєхдєржави чекали ледве не годинами - президенти провідних держав світу , а тепер сЦарь чекає на президента Єгипту .
А скоро й черевики йому чиститиме . Діло до цього йде .
А чого хоч в тебе - пригоріло .? Ти кацап ?
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29.07.2023 19:26 Відповісти
Сергей Ауслендер, Военный журналист с Израиля:

Президент ЮАР Рамафоса на встрече с кремлевским фюрером заявил, что африканские страны благодарны РФ за безвозмездные поставки зерна, но они приехали не за «дарами». Три кг муки на человека на дороге, конечно, не валяются, но этого не совсем достаточно, чтобы прокормить такой континент. Поэтому Рамофоса призвал возобновить «зерновую сделку». Короче, стеклянные бусы и дешевые ножи - это хорошо, но раньше было лучше.
Зимбабве и вовсе отказалась от бесплатного зерна, потому что оно не совсем российское, а ворованное украинское. Даже в Зимбабве понимают, что чужое брать нехорошо.

В связи с этим, увы, можно ожидать усиления ударов по Одессе (постараются добить инфраструктуру порта) и провокаций в Черном море.
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29.07.2023 13:55 Відповісти
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29.07.2023 15:45 Відповісти
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29.07.2023 16:33 Відповісти
Пеца Всегда ЖИВОЙ! Пеца всегда с Тобой! задолбали этим Бредом!!!
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30.07.2023 00:04 Відповісти
глянь, як у касапів підгорає...
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30.07.2023 07:07 Відповісти
говнокомандувач Порошенко створював не один рік і не за один військовий бюджет країни військо за стандартами НАТО, невже брехав, як собака, розпихуючи народні кошти по своїм, заморським офшорам
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30.07.2023 01:47 Відповісти
а знайшли ті кошти на офшорних рахунках Петра?
Але ж ти, подляцький бот, вчергове збрехав...
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30.07.2023 07:06 Відповісти
П"ятий рік шукають "офшорні рахунки Порошенка ! Третій Генеральний прокурор на посаді, СБУ, поліція, ДБР! Всі - "свої на 100%"
І - ПУСТО!!!
Може шукають не тільки "не там", але і "не в того"? Може, прізвище "тримача офшорних рахунків" починається не на "П", а на "ЗЕ"? Чи на "Ко"?
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30.07.2023 07:18 Відповісти
 
 