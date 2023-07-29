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Новини За кордоном
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Білорусь (5964) Польща (5136) Моравецький Матеуш (358) ПВК "Вагнер" (1473)

"Зараз ситуація стає небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського коридору", - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

матеуш,моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що бойовики ПВК "Вагнер", які наразі перебувають в Білорусі, намагатимуться проникнути до Польщі, вдаючи мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", – розповів Моравецький.

Він наголосов, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вагнерівці, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики.

Моравецький нагадав, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівців" у Білорусі використовують для нагнітання ситуації, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, Центр національного спротиву також повідомляв, що до Гродно, у район "Сувальського коридору" прибули 100 бойовиків з ПВК "Вагнер" для організацій провокацій на кордоні білорусі з Польщею та Литвою.
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Топ коментарі
+58
Це результат повної імпотенції всіх міжнародних інстітуцій. Два іпанутих дідугана поставили раком весь світ і кошмарять його, як хочуть. А світ, крім занепокоїності, нічим відповісти не може.
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29.07.2023 12:52
+53
Білорусь бере участь у війні, тому для громадян Білорусі кордон Польщі можна спокійно закрити.
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29.07.2023 12:51
+30
Стрелять. Потом еще стрелять. А затем повторить. После этого спросить "кто там?", предварительно повторив повторенное.
ПЫСЫ: да, и не забыть стрелять во время выполнения вопроса.
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29.07.2023 12:53
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Білорусь бере участь у війні, тому для громадян Білорусі кордон Польщі можна спокійно закрити.
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29.07.2023 12:51 Відповісти
или пришлите три мотоциклета с пулеметами
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29.07.2023 13:32 Відповісти
Запустить и скрутить ( например за наркотики и т.п. )
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29.07.2023 15:31 Відповісти
Самое время вместе с Венгрией блокировать… Украинскую сельхоз продукцию…

Так, Моравецкий?!
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29.07.2023 15:58 Відповісти
може 10000 а не 100, помилка якась
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29.07.2023 12:51 Відповісти
Для зондування слабких місць та розвідки, якраз 100 орків саме те, як на мою думку.
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29.07.2023 12:55 Відповісти
от іх там і отзондують
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29.07.2023 13:00 Відповісти
Що вірно,то вірно.
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29.07.2023 13:02 Відповісти
я уявляю, що буде творитися з Німеччиною, коли лукашески, лаврови та небензі розповсюдиватимуть чутки, що вагнерівці та різні руZZкі вбивці на кшалт чорних валков хочуть проникнути в Берлін..... -

розкуплять весь запас туалетного паперу.....
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29.07.2023 13:13 Відповісти
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29.07.2023 13:21 Відповісти
Їм нікуди не потрібно потрапляти, вони вже всі на своїх місцях, чекають сигнал, я б на місці поляків був би уважним і був готовим до диверсійних груп в тилу. і не лише полякам....
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29.07.2023 20:32 Відповісти
Це результат повної імпотенції всіх міжнародних інстітуцій. Два іпанутих дідугана поставили раком весь світ і кошмарять його, як хочуть. А світ, крім занепокоїності, нічим відповісти не може.
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29.07.2023 12:52 Відповісти
Чому *******? На Польщу ніхто не нападав, а якщо нападе то через 24 чІса полякі будуть жарити на краснай плосчаді баварскІє сасіскі.
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29.07.2023 13:00 Відповісти
якщо підуть на красну площу, то це буде напад на кацапію. тому не варто іллюзій. ніхто з країн НАТО на кацапію не піде.
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29.07.2023 13:13 Відповісти
Кто там будет жарить? Поляки такие же ссыкуны как и вся Европа.
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29.07.2023 14:57 Відповісти
А не…, Игарек.

Поляки не сцикуны « как Европа». Это гордый народ, у которого накопилось много … эмоций к москалям.

Они их будут не просто бить, а зубами рвать на части! Без жалости. От «всей души».

Разом до Перемоги!
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29.07.2023 16:03 Відповісти
Зубами рвать.Смешно.
Залетели вертолёты рашисткие, даже не заметили. позорище.
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04.08.2023 00:33 Відповісти
чому два
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29.07.2023 13:23 Відповісти
1.пітун
2. бульбошенко.
Висновок: два.
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29.07.2023 13:50 Відповісти
Сегоднешняя ситуация выглядит так как будь то все страны это "зоны"(лагеря). А президенты- это назначеные кем то "тайным советом" начальники колоний. И шо им сверху прикажут, то надо исполнять.
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29.07.2023 14:44 Відповісти
А шо такоє ? Наразі крім нас, неспокійно ще в Африці.
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29.07.2023 15:28 Відповісти
Замінуйте кордон і поставте таблички - нєх шастать . Один - два йолопи залишаться без ніг , і лізти на чужу території іншим перехочеться .
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29.07.2023 12:52 Відповісти
Стрелять. Потом еще стрелять. А затем повторить. После этого спросить "кто там?", предварительно повторив повторенное.
ПЫСЫ: да, и не забыть стрелять во время выполнения вопроса.
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29.07.2023 12:53 Відповісти
Типа этого: "Стой, кто идёт, стрелять буду!", "Стою!", "Стреляю!". Как то так.
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29.07.2023 13:00 Відповісти
ні, спочатку чергу з MG а потім Стой, если живой
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29.07.2023 13:26 Відповісти
Почему ты еще на своем диване, а не в Польше?
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29.07.2023 13:00 Відповісти
Впораються і без нього
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29.07.2023 13:04 Відповісти
тебя уже спросили "кто там"?
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29.07.2023 13:18 Відповісти
Це як в осени того року 😃 сірійці атакували кордон з Польщею, декілька демократичних кулеметних черг від польськіх прикордоників враз відбили охоту у чорних нелегалів потрапити в ЄС
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29.07.2023 12:53 Відповісти
При перетині кордону із заходом на ≈5 метрів ( щоб не встигло назад втікти) прокрутіть їм з нового диску ловку пісню
" тра та та та та " бажано довгою чергою .
Вчитися потрібно в Туреччини
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29.07.2023 12:55 Відповісти
Полякі реально з кулеметів крошили чорних нелегалів.
Інфа правдива на усі 100.
Не вже оркі знову рипнуться😃
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29.07.2023 13:04 Відповісти
Не вже оркі знову рипнуться...-
100% руZZкі вбивці знову рипнуться...бо за їх спинами будуть стояти ....

прошу ВСІХ дописувати свої думки...
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29.07.2023 13:17 Відповісти
Хоч одна новина без зелених зашкварів і корупції, не треба тобі вилизувати шашличників.
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29.07.2023 13:38 Відповісти
Вчитися треба в Ізраїлю.Зібрався натовп з калашами - ракетку туди.
Або бомбочку.
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29.07.2023 16:05 Відповісти
Шо за кіпіш? Дати послухати кілька касет і всі вони стануть хорошими
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29.07.2023 12:57 Відповісти
Вистачить дискiв.
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29.07.2023 13:53 Відповісти
після касет - бонус - концерт Кабздона безкоштовно.
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29.07.2023 18:39 Відповісти
...вдаючи мігрантів? Виявити істину сутність і розстріл без суду! Інше тут не допоможе.
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29.07.2023 13:00 Відповісти
Всіх чоловіків з набитими кулаками і лобами (тренованих людей видно за кілометр) -
сканувати вздовж і впоперек - брати відбитки, малюнок сітківки, зразок ДНК, зразок голосу,
і - в базу потенційних терористів.
І, звісно - НЕ ПУСКАТИ.
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29.07.2023 13:00 Відповісти
таких вбивати як загрозу
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29.07.2023 13:30 Відповісти
" ... сканувати вздовж і впоперек - брати відбитки, малюнок сітківки, зразок ДНК ... "
Обов'язково проводити цю процедуру поки тіла не захололи. Зразок голосу - не обов'язково
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29.07.2023 14:58 Відповісти
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29.07.2023 16:02 Відповісти
Пани європейці, кидайте вже той гуманізм по відношенню до людожерів, інакше вони вас зжеруть.
Права людини треба дотримуватись тільки для того, хто сам їх дотримується.
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29.07.2023 13:01 Відповісти
Правильно - права людини тільки для людей
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29.07.2023 13:06 Відповісти
Це так не працюе.
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29.07.2023 13:39 Відповісти
Будете переконувати голодного вовка вас не їсти?
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29.07.2023 13:56 Відповісти
Поляки в оцю толерастію не бавляться
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29.07.2023 14:51 Відповісти
Нато не треба сдаватися зразу
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29.07.2023 13:02 Відповісти
Безкоштовна підказка! Їх треба заїбашить.
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29.07.2023 13:06 Відповісти
Нє ну 100 рил це дуже дуже дуже потужне військо, НАТО с його мільйонною армією вже всралолся.
За один день в Бахмуті мабуть більше вагнерівців на той світ відправлялось.
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29.07.2023 13:07 Відповісти
Вагнеровці просять лукашенка "прогулятись" до Варшави.Але лукашенко стримує вагнеровців і не дозволяє цього.В цій ситуаціі вагнеровці нарвані ідіоти а лукашенко розважливий і миролюбний політик.Пішли далі.Лукашенко просить путіна дозволу примінити ядерну зброю і гаратнути по Польщі і всьому хто нападе...Ху...ло каже "нє нада рєзкіх двіженій"...Тут уже лукашенко нарваний ідіот а путін розважливий і миролюбний політик.Ось така політика,де холуй завжди придурок а пан завжди правий.Принцип "ти начальник - я дурак" в діі...
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29.07.2023 13:10 Відповісти
подчиненный должен иметь вид лихой и слегка придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство (с)
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29.07.2023 13:55 Відповісти
Ось такі наслідки т.зв. "заколоту Пригожина".

Ось таку спецоперацію провернув Путін зі своїм поваром.

Тепер бандити Вагер будут дєлать нєрви" всій Європі в найболючішому місці: КОРИДОР СУВАЛКИ.
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29.07.2023 13:13 Відповісти
Я просто в шоці, два старих пердуни всю Європу на ху…. вертять як хочуть.
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29.07.2023 13:15 Відповісти
Не тільки Європу. Вже 2 випадки нападу російських літаків на американські беспілотники і нічого, втерлися американці мовчки.
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29.07.2023 13:22 Відповісти
А прикиньте, якби в Україні Яник лишився - зараз би приєдналися до цих гнид.
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29.07.2023 18:41 Відповісти
Ну то все - припливли -- зливаите воду
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29.07.2023 13:19 Відповісти
Они легко могут заходить как РДК малыми групами в Польшу,Латвию...кошмарить какие-то ближайшие деревни и выходить....и так повторять до бесконечности.
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29.07.2023 13:21 Відповісти
Це якщо кордон дирявий, пару разів зажмурять ті групи, і як пошепче
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29.07.2023 13:25 Відповісти
Після першого такого заходу, поляки ввійдуть своєю "маленькою" групою і знищать їх всіх разом з тараканами.
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29.07.2023 13:42 Відповісти
Як вони можуть зайти, якщо там паркан металевий 5 м і відеоспостереження, мабуть вже скрізь ??
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29.07.2023 15:30 Відповісти
Хочуть втекти за бугор від війни.
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29.07.2023 13:22 Відповісти
Суцільні мінні поля, огонь на враження без попередження - досить дієвий спосіб остудити самі гарячі голови серед пригожинських пєтушат
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29.07.2023 13:23 Відповісти
Закрийте всі пункти пропуску на кордоні Польща-Білорусія, заборона білорусам в'їзд в ЄС, посилення охорони польського кордону, при спробах проникнути на територію Польщі стріляти на ураження, перевірка громадян Росії на території Польщі (чим замаються , доходи , коло спілкування ), і перевірка власних громадян адептів "руського міра". Це профілактичне щеплення від "російського сказу".
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29.07.2023 13:33 Відповісти
та 100 чоловік, у нас тисячі на кордоні стояли та ще з технікою, а ми шашлики пасували
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29.07.2023 13:33 Відповісти
Не бздо, пшек. Всi воювати будуть.
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29.07.2023 13:37 Відповісти
А чи не варто в принципі закрити кордони з Білопарашкою?
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29.07.2023 13:49 Відповісти
Срочно вызывайте кавалерию! Где крылатые гусары? 100 челов это сила. Б-дь, самим не смешно?
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29.07.2023 13:50 Відповісти
Слов'янськ захоплювала група приблизно такого ж розміру.
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29.07.2023 13:58 Відповісти
не розсипайте бісер перед кацапянським тролем-почасовиком!
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29.07.2023 14:00 Відповісти
Треба створити комісію і провести розслідування. Як з тією кацапською ракетою, що уіпала в сіножатку польських фермерів...
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29.07.2023 13:53 Відповісти
Думаю, НАТА оголосить цих вагнерів.....українськими тероборонівцями,так,як вже було з "українськими" ракетами в Польщі...А серйозно,полякам треба без розбору валити всіх хто лізе на огорожу кордону,араб,вагнер,бульбаш-провокатор неважливо. А то буде полякам і литовцям біда...
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29.07.2023 13:59 Відповісти
Американські " зелені берети "в Сирії (біля міста Дейр-ез-Зор)" поклали спатоньки " сотню пригожинських виродків. У мене, наприклад, немає сумнівів в тому, що у поляків "не здригнеться рука". Ще одна сотня-відправиться"в краї, багаті дичиною". Дичина приєднається до дичини.
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29.07.2023 14:09 Відповісти
..Там их было несколько сотен, и амеры "утюжили" их вертолетами несколько часов.
А сначала предварительно спросили у российского командования в Сирии - "это не ваши там собираются захватить нефтеперерабатывающий завод"? -"Нет, не наши". - "Ну ладно"..
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29.07.2023 15:16 Відповісти
Утюжили около 27 минут. Потом 5 часов по пустыне искали и добивали остальных.
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29.07.2023 16:40 Відповісти
Поскорее бы пригожин и его зеки на Польшу напали. Тогда бы началась совсем другая война..
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29.07.2023 14:18 Відповісти
Ось побачите, все це шоу, реальна ціль - лякати плебс, щоб навіть не думали робити, як в 2020 році.
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29.07.2023 14:22 Відповісти
І що тут не безпечного? Поляки, оголошуйте АТО в прикордонні, піднімати мех.бригади і гасіть орків ...
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29.07.2023 14:22 Відповісти
Браття наші поляки, за фактом рідня, не страшаться того. Вони були готові діяти допіру нато розпакується на той темат. Тому міністр Ministerstwa Obrony Narodowej ТУТ, Пан Пан Прем'єр Матеуш теж ТУТ, пан Пан Президент Анджей також . І ніхто там не мутить яйця за 2,5 злотих для власного WP, Натомість попри війну, котра вже торкнулася Польщі не абияк і внесла великі корективи в допіру збалансоване життя, Польща зі шкіри вилазить у допомозі уходцям з України, їх соціалізації і натуралізації теж - цього не сховаєш. А ще нараз треба було чимшвидше (цошибчей) залатвити лоґістику і рембази для ЗСУ, тим самим потенційно підставляючи себе під можливий удар відморозків з ареалу расії.
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29.07.2023 14:41 Відповісти
Обнулить, - самий найкращий вихід. АРХ М
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29.07.2023 14:42 Відповісти
пора превентивно наносить удары!
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29.07.2023 14:59 Відповісти
Да не посмеют они, это делается просто для нагнетания некоей напряженности - и всё.
На страну НАТО они никогда на посмеют напасть, поледствия могут быть непредсказуемыми..
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29.07.2023 15:22 Відповісти
*****... - та дай Бог шоб скоріше вони вже лукнулися!!!
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29.07.2023 15:24 Відповісти
Поляки повинні засвоїти один український урок. Їх треба вбивати всупереч тому, що вони чи вагнерівці, чи елітні, чи професійні, чи кадирівці тік-ток, чи чмобіки. Гарний кацап - мертвий кацап. Пуля дура. Вона не питає хто ти. А другий урок - не боятись нікого і ніщо. ЗМІ напружують ? Не слухайте, не дивіться журналістів-панікерів. Насправді журналістика стала, вибачте ... дрисливою. Журналіста, який укріплює моральний дух своїх громадян, зараз важко знайти. Але є. Поляки, не давайте приводу цим злочинцям, намагатись на вас тиснути. Жартами чи кувалдами. Живіть, працюйте, і тримайте палець на спусковому гачку.
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29.07.2023 15:40 Відповісти
Provokaciji budet dalse s migrantami, vagnerci budet nazimat migrantov idti cerez granicu mozet s kuvaldoj.Sami oni nekuda nebudet lest zagranicu,ponimaja sto tam ix unictozit
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29.07.2023 15:49 Відповісти
ані очінь хочут на свалку! - нехай ідуть на Сувалки..
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29.07.2023 16:06 Відповісти
Думаю нужно их пропустить, вместе с оружием и оформить беженцами. Вы же не собираетесь злить Путина и провоцировать ядерную войну 😂😂😂
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29.07.2023 17:11 Відповісти
Их даже не "300" (чтоб удержать оборону, не говоря уже о наступлении)!
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29.07.2023 17:57 Відповісти
Надо было 200 для ровного числа.
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29.07.2023 18:44 Відповісти
Дуже добре.
Може, нарешті побачимо, на що здатне нато.
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29.07.2023 21:34 Відповісти
Что такое «Сувальский коридор»?… Новое слово в географии?…

Есть коридор «СУВАЛКОВСКИЙ», названный так по городку в Польше Сувалки, находящемуся как раз в том «коридоре»…
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30.07.2023 13:09 Відповісти
 
 