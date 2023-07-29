"Зараз ситуація стає небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського коридору", - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що бойовики ПВК "Вагнер", які наразі перебувають в Білорусі, намагатимуться проникнути до Польщі, вдаючи мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.
"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", – розповів Моравецький.
Він наголосов, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вагнерівці, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики.
Моравецький нагадав, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі".
Нагадаємо, Центр національного спротиву також повідомляв, що до Гродно, у район "Сувальського коридору" прибули 100 бойовиків з ПВК "Вагнер" для організацій провокацій на кордоні білорусі з Польщею та Литвою.
Будь ласка, зачекайте...
Так, Моравецкий?!
розкуплять весь запас туалетного паперу.....
Поляки не сцикуны « как Европа». Это гордый народ, у которого накопилось много … эмоций к москалям.
Они их будут не просто бить, а зубами рвать на части! Без жалости. От «всей души».
Разом до Перемоги!
Залетели вертолёты рашисткие, даже не заметили. позорище.
2. бульбошенко.
Висновок: два.
ПЫСЫ: да, и не забыть стрелять во время выполнения вопроса.
" тра та та та та " бажано довгою чергою .
Вчитися потрібно в Туреччини
Інфа правдива на усі 100.
Не вже оркі знову рипнуться😃
100% руZZкі вбивці знову рипнуться...бо за їх спинами будуть стояти ....
прошу ВСІХ дописувати свої думки...
Або бомбочку.
сканувати вздовж і впоперек - брати відбитки, малюнок сітківки, зразок ДНК, зразок голосу,
і - в базу потенційних терористів.
І, звісно - НЕ ПУСКАТИ.
Обов'язково проводити цю процедуру поки тіла не захололи. Зразок голосу - не обов'язково
Права людини треба дотримуватись тільки для того, хто сам їх дотримується.
За один день в Бахмуті мабуть більше вагнерівців на той світ відправлялось.
Ось таку спецоперацію провернув Путін зі своїм поваром.
Тепер бандити Вагер будут дєлать нєрви" всій Європі в найболючішому місці: КОРИДОР СУВАЛКИ.
А сначала предварительно спросили у российского командования в Сирии - "это не ваши там собираются захватить нефтеперерабатывающий завод"? -"Нет, не наши". - "Ну ладно"..
На страну НАТО они никогда на посмеют напасть, поледствия могут быть непредсказуемыми..
Може, нарешті побачимо, на що здатне нато.
Есть коридор «СУВАЛКОВСКИЙ», названный так по городку в Польше Сувалки, находящемуся как раз в том «коридоре»…