Герой України пілот Ворошилов (Karaya) обурився хабарництвом на митниці: Ми стримуємо ворога, а вони заробляють на громадянах
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Пілот, майор Повітряних сил ЗСУ та Герой України Вадим Ворошилов(Karaya) обурений тим, що на працівники митниці на прикордонному пункті "Устилуг" (Волинь) вимагають гроші з громадян для швидкого проходження контролю.
Про це він повідомив у сторіз Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Що не так з митною службою та коли це закінчиться? Дружина знаходиться на пункті пропуску Устилуг з 6:00 ранку, на даний момент вже 9 годин там. Черга автомобілів взагалі не рухається, але найцікавіше інше, що величезна кількість цивільних авто проїжджає поза чергою і, як кажуть громадяни, котрі стоять у черзі, що її можна оминути за певну грошову винагороду!!! С#ка, у мене в голові просто дисонанс, як таке може бути?" - розповів він.
"Хтось має стримувати ворога та захищати із зброєю в руках тих митників на пункті пропуску "Устилуг", щоб вони спокійно заробляли на громадянах України? Якось так виходить… Чи я чогось не розумію, чи мене дезінформували, просто не знаю", - додав пілот.
Будь ласка, зачекайте...
Сухопутні Митниці та ПОРТОВІ МИТНИЦІ заробляють СОТНІ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ, а ось РОЗСТАВИТИ ПО УСЮДИ НА УСІХ ПОСТАХ ПОГРАНИЧНОГО ТА МИТНОГО ДОГЛЯДУ ЦІЛОДОБОВІ КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДЕОФІКСАЦІЇ З НАПРАВЛЕНИМИ МІКРОФОНАМИ ТА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ МИТНИКІВ МОБІЛЬНИМИ КАМЕРАМИ ВІДЕОФІКСАЦІЇ ОБСТЕЖУВАНИХ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЦЮ ТА ГРОМАДЯН за пару десятків тисяч гривень у МИТНИЦІ НЕМАЄ КОШТІВ ТА БАЖАННЯ, ТАК САМО, як і у ЧИНОВНИКІВ Кабінету Міністрів, СБУ, УВСУ, ДБР та інших контолюючих органів...!!!
БО ОБІРВЕТЬСЯ ПЛАТИНОВА НИТОЧКА НАДХОДЖЕННЯ НЕОБЛІКОВАНОГО КЕШУ ТА ЧЕМОДАНІВ ХАБАРІВ ЗА КОНТРАБАС ТА НАРКОТУ в кишені та заначки високопосадовців цих держ-деребанних установ...!!!
ЦІ урядові телепні, думають, що народ УКРАЇНИ НІЧОГО НЕ БАЧИТЬ та НІЧОГО НЕ ЗНАЄ...!!!
ЯК брали ХАБАРІ на митницях так усі і далі беруть, як возили КОНТРАБАС та НАРКОТУ так і далі ВОЗЯТЬ...!!!
СВОЇХ КОНТРАБАСНИКІВ котрі їм возять КЕШ кейсами НЕ ЧІПАЮТЬ...!!!
Затримують лише тих лівих КОНТРАБАСНИКІВ хто НЕ ПЛАТИТЬ і хто на шару хоче проскочити...!!!
Ось такі БАЙКИ МАЛЯТА...!!!
Це грьобана система і яскравий приклад того що я не перебільшую - то що крадіжки тривають навіть зараз!! Прижми любу гниду і починається вереск про Диктатуру, утискання, політичне переслідування!! Я не про випадок, коли садять якогось наркодилера з жінкою-блогершою. це взагалі така дрібниця, що говорити не варто, бо ще подумають буцімто в країні щось справді очищається. То все лайно!! А потрібна люстрація всіх силових структур. Структур, а не одного умовного пшонку чи насирова.
Контролюючі органи в долі,бо митники обнагліли до такого ступеню,що не бояться камер спостереження.
Можна десяток разів поміняти персонал на кордоні, можна навіть набрати цей персонал із дописувачів на гілці- НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ!
І до поки ми самі цю просту річ не зрозуміємо- калейдоскоп буде крутитися.
Не всім доходить, на жаль, і не завжди. Але Герой України Вадим Ворошилов(Karaya) - на шляху до цього усвідомлення.
Масштаби української корупції шокували німецьких журналістів
Валерій Сааков
06.08.2018 6 серпня 2018 р.
Розслідування німецької Süddeutsche Zeitung доводить, що лише через корупцію на митниці Україна щороку втрачає близько п'яти мільярдів доларів США. Ця сума перевищує допомогу від МВФ, ЄС та Світового банку.
Зеленський це закидав Порошенку на стадіоні, але сам продовжив цю справу.
Насправді після 2019-го року зменшились (а, може, навіть зупинились) зусилля державної машини у боротьбі з корупцією, саме тому корупція знову розцвітає, і не тільки на митниці. А ні Порох, а ні Зе не очолю(-вав)(-є) корупцію; цим займаються інші особи. Різниця між двома президентами в темі боротьби з корупцією полягає:
- з-за Пороха запроваджувались інституції по боротьбві з корупцією, і запроваджувались відкриті та демократичні конкурси по заповненню штатів цих органів (нехай і не всім результати цих конкурсів подобались). А зараз з цими конкурсами - порнографія. скандали, тощо. Згадайте конкурси на заміщення посад в ДБР (органу, який займається низовою корупцією); за конкурси на керівників САП+НАБУ можете прочитаи тут по відповідним тегам;
- у Пороха не було в штаті найближчих підлеглих корупціонерів; а скільки коррупціонерів в штатах, які формує Зе? (риторичне запитання, згадавши дєрмака, Кірюха, Татарова, еtс)/
ось так нас зебіли обманюють, доводиться розвінчувати...
I: 600 гривень - це державне мито за процедуру чи то "на кишеню"?
С: За "стоянку"
Держ мито там певно окремо, через банк
I: Бодай їх качка копнула...
С: Але суть що раніше не всі їхали через митницю, а тепер всі
С: Так от Малехів, той що у львові. То там в понеділок не заїдеш. Бо нема місця. Всі стоять тупо на дорозі
I: Навіть якщо товар замитнено десь у Львові чи Києві та опломбовано?
С: Ну дистанційне замитнення було. Бех пломби їхав
I: Теоретично, якби була пломба - не мали б змушувати на кордоні ще раз замитнювати? Хоча, якщо і так було дистанційне замитнення - по який шляк вони ще на кордоні ту операцію дублюють?
С: На кордоні не замитнюють наші. А поляки так. Роблять т1 для ЄС. Хоча вже є прікол що роблять Т1 на замитненні, хоча в поляків теж мінінгітно і вішають ше одну пломбу по тій шо вже є. Нема довіри нівкого нікому