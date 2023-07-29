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хабар (3988) кордон (3084) митниця (1027)

Герой України пілот Ворошилов (Karaya) обурився хабарництвом на митниці: Ми стримуємо ворога, а вони заробляють на громадянах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

karaya

Пілот, майор Повітряних сил ЗСУ та Герой України Вадим Ворошилов(Karaya) обурений тим, що на працівники митниці на прикордонному пункті "Устилуг" (Волинь) вимагають гроші з громадян для швидкого проходження контролю.

Про це він повідомив у сторіз Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Що не так з митною службою та коли це закінчиться? Дружина знаходиться на пункті пропуску Устилуг з 6:00 ранку, на даний момент вже 9 годин там. Черга автомобілів взагалі не рухається, але найцікавіше інше, що величезна кількість цивільних авто проїжджає поза чергою і, як кажуть громадяни, котрі стоять у черзі, що її можна оминути за певну грошову винагороду!!! С#ка, у мене в голові просто дисонанс, як таке може бути?" - розповів він.

"Хтось має стримувати ворога та захищати із зброєю в руках тих митників на пункті пропуску "Устилуг", щоб вони спокійно заробляли на громадянах України? Якось так виходить… Чи я чогось не розумію, чи мене дезінформували, просто не знаю", - додав пілот.

Читайте: Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн. ФОТОрепортаж

Герой України пілот Ворошилов (Karaya) обурився хабарництвом на митниці: Ми стримуємо ворога, а вони заробляють на громадянах 01
Герой України пілот Ворошилов (Karaya) обурився хабарництвом на митниці: Ми стримуємо ворога, а вони заробляють на громадянах 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+80
Дуже просто, ротація в повному складі з польського кордону на російський
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29.07.2023 13:13
+47
просто зайдуть...без партій...
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29.07.2023 13:14
+44
Він що, не знав про переможену корупцію на кордоні?....ПреЗЕдент не один раз про це говорив...Потрібно пілотам частіше телемарафон дивитися, а то якісь політично непідготовлені...
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29.07.2023 13:16
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блін, пропустив вираз "як приклад"; ну, короче, той , в кого мізки замість Г+Г - зрозуміє...
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29.07.2023 14:47 Відповісти
А, що тут говорити...???
Сухопутні Митниці та ПОРТОВІ МИТНИЦІ заробляють СОТНІ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ, а ось РОЗСТАВИТИ ПО УСЮДИ НА УСІХ ПОСТАХ ПОГРАНИЧНОГО ТА МИТНОГО ДОГЛЯДУ ЦІЛОДОБОВІ КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДЕОФІКСАЦІЇ З НАПРАВЛЕНИМИ МІКРОФОНАМИ ТА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ МИТНИКІВ МОБІЛЬНИМИ КАМЕРАМИ ВІДЕОФІКСАЦІЇ ОБСТЕЖУВАНИХ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЦЮ ТА ГРОМАДЯН за пару десятків тисяч гривень у МИТНИЦІ НЕМАЄ КОШТІВ ТА БАЖАННЯ, ТАК САМО, як і у ЧИНОВНИКІВ Кабінету Міністрів, СБУ, УВСУ, ДБР та інших контолюючих органів...!!!

БО ОБІРВЕТЬСЯ ПЛАТИНОВА НИТОЧКА НАДХОДЖЕННЯ НЕОБЛІКОВАНОГО КЕШУ ТА ЧЕМОДАНІВ ХАБАРІВ ЗА КОНТРАБАС ТА НАРКОТУ в кишені та заначки високопосадовців цих держ-деребанних установ...!!!

ЦІ урядові телепні, думають, що народ УКРАЇНИ НІЧОГО НЕ БАЧИТЬ та НІЧОГО НЕ ЗНАЄ...!!!

ЯК брали ХАБАРІ на митницях так усі і далі беруть, як возили КОНТРАБАС та НАРКОТУ так і далі ВОЗЯТЬ...!!!

СВОЇХ КОНТРАБАСНИКІВ котрі їм возять КЕШ кейсами НЕ ЧІПАЮТЬ...!!!

Затримують лише тих лівих КОНТРАБАСНИКІВ хто НЕ ПЛАТИТЬ і хто на шару хоче проскочити...!!!

Ось такі БАЙКИ МАЛЯТА...!!!
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29.07.2023 14:20 Відповісти
Народ бачить та знає. Тому сунув другому тицьнув...потрібно щоб хтось взяв за вуха та заставив жити по нормальному, без "хитрих дверей" у кабінєти. замовляти аудити цих організацій у британців чи поляків. потрібна така чистка, яку може хіба що Хунта зробити. Бо у тих покидьків стільки грошей та влади що так просто не переламаєш. У рай-центрах взагалі влади нема. Там правлять клани прокурорів, судей, мусорів..якщо поряд є колонія чи тюрма - все відмивається через неї. Всі пов'язані, один одного мусять покривати та витягувати, бо як одного кинуть то він погрожує що всіх потягне або витягніть мене. Це мрак, бачили "Спрут" з 8-х?! Так ото у нас по всій Країні. Одним Дермаком, Трухановим чи Філатовим не врятуєш ситуацію.
Це грьобана система і яскравий приклад того що я не перебільшую - то що крадіжки тривають навіть зараз!! Прижми любу гниду і починається вереск про Диктатуру, утискання, політичне переслідування!! Я не про випадок, коли садять якогось наркодилера з жінкою-блогершою. це взагалі така дрібниця, що говорити не варто, бо ще подумають буцімто в країні щось справді очищається. То все лайно!! А потрібна люстрація всіх силових структур. Структур, а не одного умовного пшонку чи насирова.
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29.07.2023 15:13 Відповісти
"Спрут за 80-х"***
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29.07.2023 15:14 Відповісти
Там УСІ такі - знизу до верху. Мразі, сволота і вороги по суті. Інших там не тримають, інші там не витримають - зжеруть начальство і "колєґи"...
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29.07.2023 14:23 Відповісти
Народ України бореться з двома ворогами, мразотами кацапськими і мразотами чинушками
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29.07.2023 14:24 Відповісти
Заезд на ПП без очереди - это прерогатива погранцов, но действуют они, как правило, через местных парней.
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29.07.2023 14:25 Відповісти
Мабуть нічого не змінилось на митниці з часів овоща ,коли щотижня ,як писав в ті часи здається Єльцов, бус з налом відправлявся з митниці на Київ.
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29.07.2023 14:26 Відповісти
Прикордонний пункт "Ягодин" (Волинь).З кожної вантажівки деруть мінімум 200грн.Водії дають 100 грн тим,хто оглядає вантаж і 100грн тому,хто оформлює вантаж.Не заплатиш,будуть маринувати у черзі,посилати на ренген,тощо.Хочеш провезти контрабанду? Не питання! Такса від 50 євро і вище.
Контролюючі органи в долі,бо митники обнагліли до такого ступеню,що не бояться камер спостереження.
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29.07.2023 14:31 Відповісти
перестаньте давати хабарі і щось зміниться
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29.07.2023 18:32 Відповісти
Пропрацювавши багато років за кордом, розумієш, що таке неможливо у будь якій західній країні і не тому, що бояться покарання. А також розумієш, що нічого не зміниться, поки українці самі на зміняться.
Можна десяток разів поміняти персонал на кордоні, можна навіть набрати цей персонал із дописувачів на гілці- НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ!
І до поки ми самі цю просту річ не зрозуміємо- калейдоскоп буде крутитися.
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29.07.2023 14:32 Відповісти
Українську корупцію можна втопити тільки в крові
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30.07.2023 07:51 Відповісти
пересічнимм Воїнам ЗСУ починає, нарешті, доходити, що в результаті їхнього голосування в 2019-му році корупція в Україні, принаймі почала відновлюватись і навіть розцвітати новим цвітом...

Не всім доходить, на жаль, і не завжди. Але Герой України Вадим Ворошилов(Karaya) - на шляху до цього усвідомлення.
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29.07.2023 14:36 Відповісти
не вигадуйте
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29.07.2023 19:56 Відповісти
Таможенников очень ждут на фронте.
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29.07.2023 14:36 Відповісти
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29.07.2023 14:57 Відповісти
Раненых и неприятных к армейской службы бойцов на таможню,а всю эту коррумпированную мразь с таможни на фронт
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29.07.2023 17:15 Відповісти
До чого доторкнулися "слуги" і їх брати "риги" - иам корупція і хабарі. Так вони навчилися жити і так вчать інших.
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29.07.2023 14:37 Відповісти
Сашко Бабенко і тут знгайшов місце Порошенко. Нві пане, не туліть сюди Порошенко, бо вже майже 4 роки і три місяці в нас Президенгт Зеленський і це при ньому така створена хуцпа.
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29.07.2023 14:44 Відповісти
Та ну який же свідомий українець та не несе в це ЦЕРКОВНЕ КОРИТО, - в нас одні святі, але від шляху звір та скотина, тож: - ТІЛЬКИ ВОСКРЕСІННЯ В ДЖУНГЛЯХ, там рай для ідіотів. АРХ М
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29.07.2023 14:40 Відповісти
Тю а хіба вони все кладуть до своєї тільки кишені ? всі розуміють що частина немала йде наверх до людей яких вони кришують , було б бажання політичне це все можно було б швиденько прикрити , таке було при усіх президентах .закони для лохов такий там девиз.
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29.07.2023 14:43 Відповісти
От прикиньте, хлопці... скільки по перемозі роботи... Видушити і випалити, як ворога Держави і Нації.
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29.07.2023 14:57 Відповісти
А навіщо чекати перемоги? Треба зараз вимагати від влади наведення ладу
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29.07.2023 15:21 Відповісти
Відповім, Галю. Просто зараз і негайно це зробити було б самовбивством. Весь наш нормальний світ розуміє, чого вартий клоун і його регент. Навіть у таких умовах ваві штучно роблять якийсь фейс і таку-сяку рукоподатність. По війні питання відкриються до них у масштабі як мінімум тих 50+ країн, котрі допомагають нам, і мусять потискати лапку неголеного чма у не випраного виду кошульці. Статус-кво. Хоч який наразі **********, але нехай ще смердить у кабінеті Президента України. Помилка згодом виправиться.
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29.07.2023 15:44 Відповісти
На мою думку ви не праві. Помилку треба виправляти в наш час війни негайно! Той митно-прикордонний "беспрєдєл" є фактором всього часу Незалежності. А в час війни з кацапотварюками має припинятись вже і жорстоко. Бо ті сюсюканя з корупціонерами і оборотями приводять до пропуску ворожої агентури і їх спецтехніки через кордон за взятки. Через лінію фронту неможливо пройти ,а через держкордон будь-ласка, по вашому виходить?
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29.07.2023 16:26 Відповісти
Ага, военкомів потрусили, тепер треба митників і прикордонників. Може розголос про цей випадок когось і мотивує до вищання лайна
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29.07.2023 22:26 Відповісти
Митники не мають жодного відношення до черги легкових автівок чи автобусів, бо в пункті пропуску головними є прикордонники. Так що всі претензії до підлеглих генерала Дейнеки.
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29.07.2023 15:07 Відповісти
шо ти піздиш дурачьок, якраз всі черги це їх робота, і це факт
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29.07.2023 18:26 Відповісти
Там завжди брали бабло і при любій владі.
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29.07.2023 15:22 Відповісти
Смішні Ви.... а як же Єрмак буде жити? Ніщебродствувати? Всі про це знають, але черги стоять бабло в ОП завозять...
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29.07.2023 15:33 Відповісти
Проїзджав у червні Устілуг без хабаря. Але враження як від помийки. Питання застаріле, важкого нема нічого це розрулить. Треба об'єднати поляків і нашіх, увесь процес проходження повинен бути дигіталізований, без зайвого втручання людини. Тільки на зарплатні економія в мільйонах, а взагалі - мільярди.
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29.07.2023 15:36 Відповісти
Сделай крутой вылет парень! Координаты, когда мытныки будут день возрождения своего начальника отмечать тебе вся Украина СМС-кой сообщит! И удачного вылета, раз ДБР на тот пляж на Синевире доехать не может!
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29.07.2023 16:18 Відповісти
Що тільки щас зрозумів, що щось не те , прикинь, беруть гроши та не соромиться Я тебе більше скажу пілот , та Герой , 30-ть з лихуем років беруть при кожній владі . Так що я не знаю що ви там захищаєте, воюють две радяньськи армії одна велика, друга маленька , обидві захищают , олігархів та диктаторів. Якось так .
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29.07.2023 16:22 Відповісти
Вони Україну захищають. Україна це не олігархи і диктатори які ссуть із неї кров. Україна це народ, який страждає від них та війни. І вони переможуть і цю піну теж змиють.
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29.07.2023 18:45 Відповісти
Все это правда, в Украине взяточничество и корупция зашкваривает разумный уровень.Пару лет по соседству в Чикаго два украинца решили все свернуть(бизнес) .Продали все что ненужно и ненужно в Украине и купили 3 мерседеса джипа . Спрашиваю зачем 3-?. В ответ: для пана- таможенника.
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29.07.2023 16:35 Відповісти
Зеленський нічого не знає.
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29.07.2023 16:40 Відповісти
Пілот Ворошилов звісно Герой і молодець!А хто ще,крім нього, обурився?Таких умовних " пілотів ворошилових" має обуритись хоча б відсотків 30 в країні.І бажано-публічно і разом виразити своє обурення!Тоді буде якась реакція і результат.А так,це черговий комариний писк,який для влади не має ніякого значення.
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29.07.2023 16:45 Відповісти
Справжні військові дійсно живуть своєю справою і можуть не знати що робиться. Зате добре знають можновладці які отримують свою долю
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29.07.2023 16:52 Відповісти
Риба гниє с голови , дань требує Київ та й за свої рила митники також незабувають правоохороеі органи діють лише по указці єрмака ,так і виживає простий народ ,а вони шикують .
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29.07.2023 16:54 Відповісти
Вадим!Мені соромно перед Вами та іншими героями,що полягли,що в нас така система на кордоні!Потрібно вводити смертну кару або повну конфіскацію у цих махінаторів.Але ви знаєте,що у нас гнила суддівська система...
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29.07.2023 17:06 Відповісти
Знакомый волонтёр говорил пограничники вообще берега попутали, похоже домик в Испании хотят не только военкомы, кто-то воюе, а кто-то....😂
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29.07.2023 17:08 Відповісти
клали вони на все обурення, і справді черги як і пропуск ухилянтів це пайка "зелених", служба під то Літвіном і створена
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29.07.2023 17:09 Відповісти
Сама ГОСУДАРСТВЕННАЯ чинушья-палканская система КОРРУПЦИОННА по своей структуре (там нет "просторонних", там все "СВОИ"), даже если поставить управлять таможней исскуссственный интеллект, то он за неделю научится брать взятки.
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29.07.2023 17:34 Відповісти
Стаття:
Масштаби української корупції шокували німецьких журналістів

Валерій Сааков

06.08.2018 6 серпня 2018 р.

Розслідування німецької Süddeutsche Zeitung доводить, що лише через корупцію на митниці Україна щороку втрачає близько п'яти мільярдів доларів США. Ця сума перевищує допомогу від МВФ, ЄС та Світового банку.
Зеленський це закидав Порошенку на стадіоні, але сам продовжив цю справу.
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29.07.2023 18:28 Відповісти
Типова брехня зеба, зокрема, наратив "Зеленський це (корупцію) закидав Порошенку на стадіоні, але сам продовжив цю справу".
Насправді після 2019-го року зменшились (а, може, навіть зупинились) зусилля державної машини у боротьбі з корупцією, саме тому корупція знову розцвітає, і не тільки на митниці. А ні Порох, а ні Зе не очолю(-вав)(-є) корупцію; цим займаються інші особи. Різниця між двома президентами в темі боротьби з корупцією полягає:
- з-за Пороха запроваджувались інституції по боротьбві з корупцією, і запроваджувались відкриті та демократичні конкурси по заповненню штатів цих органів (нехай і не всім результати цих конкурсів подобались). А зараз з цими конкурсами - порнографія. скандали, тощо. Згадайте конкурси на заміщення посад в ДБР (органу, який займається низовою корупцією); за конкурси на керівників САП+НАБУ можете прочитаи тут по відповідним тегам;
- у Пороха не було в штаті найближчих підлеглих корупціонерів; а скільки коррупціонерів в штатах, які формує Зе? (риторичне запитання, згадавши дєрмака, Кірюха, Татарова, еtс)/

ось так нас зебіли обманюють, доводиться розвінчувати...
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29.07.2023 21:13 Відповісти
Шановні громадяни! Хто до цих пір або не знає,або не хоче знати: за чергу на кордоні (перед пунктами пропуску) несуть відповідальність ДПСУ,тобто прикордонники,митниця ніякого відношення до черги не має.А всі дії з формуванням черги,обʼїздом черги та іншими діями на їх совісті.Це так для інформації,просто ми привикли всі ярлики чіпляти на митницю.Я них не відбілюю,просто на кордоні працюють багато інших суміжних служб,та і багато чого залежить від роботисуміжної сторони,а у нас завжди без розбору:це все митниця .
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29.07.2023 18:30 Відповісти
Как только начала формироваться ЕвроСоюз прошлом столетии ,я ехал в Германию и на границе "Полша-Германия" долго стоял. Мимо проходящего погранична с стороны Польши зацепили все стоящие на разговор и он оказался очень разговорчив и с откровенной душой . Помню с его высказывания фразу : если немца словят на взятке ,после звонка в центр...... увольняют весь наряд таможеников . Таким образом они достигли отличных резултатов. Но этое было 35 лет назад.
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29.07.2023 18:44 Відповісти
Чергою як правило "керують" не митники, а прикордонники
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29.07.2023 18:54 Відповісти
Inocente. В Україні зараз на війні заробляє багато хто, особливо в західних областях. Це не тільки митники, це і воєнкоми, прикордонники, поліція, контрабандисти, СБУ, медичні комісії, місцева влада. Цікаво чому наш президент - великий борець з корупцією просто не міняє чиновників цих структур на ранених військових?
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29.07.2023 21:27 Відповісти
Тільки от грощі беруть не митники а прикордонники
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29.07.2023 21:28 Відповісти
С: Зараз нова фішка. Хто з України не їздить то вам всеодно. Крч, тепеп кожна фура повинна заїхати на митницю для замитнення. Віжповідно то є плюс день до рейсу, ну і там заплатити теж гривень 600 треба

I: 600 гривень - це державне мито за процедуру чи то "на кишеню"?

С: За "стоянку"
Держ мито там певно окремо, через банк

I: Бодай їх качка копнула...

С: Але суть що раніше не всі їхали через митницю, а тепер всі

С: Так от Малехів, той що у львові. То там в понеділок не заїдеш. Бо нема місця. Всі стоять тупо на дорозі

I: Навіть якщо товар замитнено десь у Львові чи Києві та опломбовано?

С: Ну дистанційне замитнення було. Бех пломби їхав

I: Теоретично, якби була пломба - не мали б змушувати на кордоні ще раз замитнювати? Хоча, якщо і так було дистанційне замитнення - по який шляк вони ще на кордоні ту операцію дублюють?

С: На кордоні не замитнюють наші. А поляки так. Роблять т1 для ЄС. Хоча вже є прікол що роблять Т1 на замитненні, хоча в поляків теж мінінгітно і вішають ше одну пломбу по тій шо вже є. Нема довіри нівкого нікому
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29.07.2023 21:30 Відповісти
Не дезінформуйте! Поки що не всі їдуть через митницю. З листопада тільки хочуть таке зробити , щоб всі. Ну це, поки не прилетить кацапська ракета на переповнений термінал - після цього одразу відмінять заїзд на митницю, як завжди у нас робиться - поки влада не обісреться нічого нормального не приймуть.
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30.07.2023 10:49 Відповісти
ЭТО РОДИНА МОЯ! стыдно ***..ь!
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30.07.2023 00:08 Відповісти
Це закінчиться коли усю зміну яка вимагала хабарі розстріляють і їх трупи закинуть в вольєр гнити поряд з таможнею. Щоб кожна наступна зміна їх постійно мала перед очима. Якщо нові теж будуть вимагати, то завести в вольєр і розстріляти також. Хай гниють до повного розтління... Доки в країні не буде абсолютно нульової толерантності до корупції жити і народжувати тут не має ніякого сенсу. Своїм дочкам я постійно нагадував - борітесь або тікайте. Виросли ... і обрали третій шлях - завели собі тилових пацанчиків і щасливі попри все... а я потрохи підтримую ЗСУ і остаточно перетворююсь на "три Д" - доїдаю, доношую, доживаю...
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30.07.2023 04:36 Відповісти
Просто якийсь піз......ць....І нічого падлюки не бояться , усе в відкриту , хочеш проїхати плати і що начальство нічого не знає ? Просто йдуть відкати на гору...
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30.07.2023 07:25 Відповісти
Корупцію перемогти не вдасться щоб ніхто не робив!по перше її очолює держава на різних рівнях! по друге вона перейшла на генетичний рівень! В третє гнилий народ ,тільки є можливість відразу краде,порядних залишилося 5% нажаль!
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30.07.2023 08:30 Відповісти
Хлопче, зроби один виліт до тієї таможні, знайди маєток начальника таможні і зкинь одну бомбочку, не настоящу, а мішок з гімном, щоб не посадили...
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30.07.2023 09:13 Відповісти
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