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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС у межах норми, - Запорізька ОВА
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У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води залишається в межах допустимої норми.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону. Рівень води в нижньому б’єфі - 11,86 м, що є нижчим від норми на 2,64 м. У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми", - написав він.
Він додав, що питна вода подається в штатному режимі без перебоїв, дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають.
"Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено. Ситуація на контролі!", - зазначив Малашко.
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показати весь коментар29.07.2023 13:26 Відповісти Мені подобається 0
Colt
показати весь коментар29.07.2023 15:59 Відповісти Мені подобається 0
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