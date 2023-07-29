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Зеленський відвідав воїнів ССО на Бахмутському напрямку та привітав із професійним днем. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку та привітав воїнів із професійним днем.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!
Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!" - зазначив президент.
Топ коментарі
+28 Валерий Викторович 39cf5cb5
показати весь коментар29.07.2023 13:40
+28 Наталия Гончар
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+26 Валерий Викторович 39cf5cb5
показати весь коментар29.07.2023 13:39
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Будь ласка, зачекайте...
десь щось вкрали...
бо цар хороший
бояри погані
але, *****, не я тих бояр призначив
і не я не даю сап дбр чи сбу накрити цю шайку
а знову, куйові бояри які його оточують
ця гра в хорошого царя вже заібала
Браво! Аплодую вам стоячи!
Юрій Гудименко
16 год ·
Пане Руслан Стефанчук, я гадки не маю, що примусило вас сьогодні публічно заявити, що Конституція не забороняє вибори під час воєнного стану і що невдовзі питання виборів «буде актуалізовано».
Може, ви хотіли припугнути депутатів правлячої фракції, щоб вони голосували активніше.
Може, ви випадково прочитали Конституцію, яка дійсно не регулює воєнний стан (для цього є закон «Про правовий режим воєнного стану»), і ви вирішили поділитися з аудиторією своїм відкриттям.
А може, ви і справді готуєте вибори під час війни.
Мені, за великим рахунком, байдуже.
Я прочитав те саме, що і сотні тисяч хлопців і дівчат у пікселі.
Ви заявили, що готуєте вибори без військових.
Бо ніхто не зробить так, щоб військові голосували у окопах. Ніхто не буде облаштовувати дільниці під Бахмутом. Ніхто не буде відпускати сотні бажаючих взяти участь у політичному житті і змінювати країну.
Ви фактично заявили, що справа військових - воювати мовчки. Без права голосу. А майбутнє країни вирішать без них. Без нас.
Є дві новини.
Перша. Так не буде.
Друга. Так не буде ніколи.
Нічого не буде про нас без нас.
Крапка.
P.S. Пане Стефанчук, зверніть увагу на мудрі слова відомого політичного діяча, пана Стефанчука. Цей пан Стефанчук, пане Стефанчук, 19 червня цього року в інтервʼю УП сказав, цитую: «Вибори під час війни розірвуть країну».
Прислухайтесь до пана Стефанчука, пане Стефанчук.
Уважно прислухайтесь.
Дуже.
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А ось Байден, вже не стримує емоцій та кожного дня тицяє нас в нашу ж корупцію....
Коли "весь мір" попереджав нашу владу, щоб вона готувала країну до ОБОРОНИ, укріплювала наші кордони, рила окопи, займалась закупівлею зброї , їм "повелитель Всесвіту" сказав "нєнагнєтать"!!!!
Так ось, є таке поняття як "дипломатія" , в якій прописані всі манери і дипломатичні ритуали і професійні політики завжди поводять себе згідно протоколів.. Саме тому не потрібно бажане видавати за дійсне!
п 12.2 " ... при виявленні умовних ознак можливої загрози життю ОСОБИ, таки як звуки пострілів, вибухів, агресивних криків масової кількості людей, звуки несанкціонованого прольоту літальних засобів та інше, що може бути кваліфіковане, як загрозливе, ОСОБА повинна бути негайно евакуйована з даної зони і переміщена на безпечну відстань. Відповідальність за переміщення несе керівник чергової зміни охорони"
Ні про яке знаходження в зоні Бахмуту президента України не може бути і мови, тому що вже при наближенні до зони бойових дій, згідно інструкції, він повинен бути примусово евакуйований. Тому одне з двох - або служба охорони - змовилась вбити президента, або президент дурить своїх громадян.
Зі Святом Вас Сіромахи!
Бережи Вас Боже Сірі!
Вічна шана та пам'ять усім полеглим за Україну Воїнам!
Ніколи нащадки Святослава Хороброго не корилися ворогові!
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=imq2I8BXECc
чи така ж сама масовка, як і у пуйла для камер?