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Зеленський відвідав воїнів ССО на Бахмутському напрямку та привітав із професійним днем. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку та привітав воїнів із професійним днем.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!

Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!" - зазначив президент.

Також читайте: Військові НАТО вчитимуться в українських ССО, - Резніков. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
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29.07.2023 13:40
+28


Юрій Гудименко
16 год ·


Пане Руслан Стефанчук, я гадки не маю, що примусило вас сьогодні публічно заявити, що Конституція не забороняє вибори під час воєнного стану і що невдовзі питання виборів «буде актуалізовано».

Може, ви хотіли припугнути депутатів правлячої фракції, щоб вони голосували активніше.

Може, ви випадково прочитали Конституцію, яка дійсно не регулює воєнний стан (для цього є закон «Про правовий режим воєнного стану»), і ви вирішили поділитися з аудиторією своїм відкриттям.

А може, ви і справді готуєте вибори під час війни.

Мені, за великим рахунком, байдуже.

Я прочитав те саме, що і сотні тисяч хлопців і дівчат у пікселі.

Ви заявили, що готуєте вибори без військових.

Бо ніхто не зробить так, щоб військові голосували у окопах. Ніхто не буде облаштовувати дільниці під Бахмутом. Ніхто не буде відпускати сотні бажаючих взяти участь у політичному житті і змінювати країну.

Ви фактично заявили, що справа військових - воювати мовчки. Без права голосу. А майбутнє країни вирішать без них. Без нас.

Є дві новини.

Перша. Так не буде.

Друга. Так не буде ніколи.

Нічого не буде про нас без нас.

Крапка.

P.S. Пане Стефанчук, зверніть увагу на мудрі слова відомого політичного діяча, пана Стефанчука. Цей пан Стефанчук, пане Стефанчук, 19 червня цього року в інтервʼю УП сказав, цитую: «Вибори під час війни розірвуть країну».

Прислухайтесь до пана Стефанчука, пане Стефанчук.

Уважно прислухайтесь.

Дуже.

9,9 тис.9,9 тис.

301 коментар1,9 тис. поширень

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29.07.2023 13:42
+26
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29.07.2023 13:39
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А в это время Куйло відвідав свой чемодан...
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29.07.2023 13:34 Відповісти
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29.07.2023 13:38 Відповісти
Не "чемодан", а валіза для собачого лайна; так вірніше буде.
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29.07.2023 13:48 Відповісти
а в цей час його люди
десь щось вкрали...
бо цар хороший
бояри погані
але, *****, не я тих бояр призначив
і не я не даю сап дбр чи сбу накрити цю шайку
а знову, куйові бояри які його оточують
ця гра в хорошого царя вже заібала
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29.07.2023 21:00 Відповісти
Мабуть в цей час там припинились обстріли.
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29.07.2023 13:35 Відповісти
Уклав зернову угоду з П, щоб на час відвідин туди не стріляли.
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29.07.2023 13:37 Відповісти
Або мабуть десь під Києвом у овочесховищі. Заблюрити обличчя військових, котрих нагороджують? Це по якому?
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29.07.2023 13:50 Відповісти
Які ж ви противні і злі , це ж презедент України , це всерівно що обсирать свій прапор і герб !!
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29.07.2023 15:29 Відповісти
Глупости. Наш прапор и герб ничем себя не замарали. Их с честью носят ЗСУ! Президент - должность. Выборная. Сёдня один, завтра другой. А Бонэвтик вобще сядет за дэржзраду и корупцию. С конфискацией майна
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29.07.2023 18:49 Відповісти
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29.07.2023 13:39 Відповісти
А на кого працює Боневтік? Не підкажете?
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29.07.2023 15:34 Відповісти
Ви думаете що пишите ! Стільки зброї і грошей випросив на підтримку України а ви пишите бред ! Я від нього не в захваті але не треба так поводитись з презедентом України !
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29.07.2023 15:53 Відповісти
Ви або з тих 30,24% виборців, котрі за буратінку голосували у першому турі, або ж постите тут за зелені каломойші гроші. Ви вперто не хочете помічати того, що витворяють з Державою ті високопосадовці, котрих буратінка затвердив від свого імені (один тільки гетьманцев чого вартий для майже знищеної ним економіки України). Подивіться на тих, хто "тіхонько в лєс ушол", кого вже вигнали з партії слуг каломойського за зраду та крадівництво в *****.них масштабах, та хто зара "воює" у численних батальйонах "Монако/Куршевель/Відень тощо". А ше придивіться на високопосадовців, котрі захоплюються політичним устроєм комуністичного китаю. І оця уся зелено-синя зрадницько-корумповата шобла під керівництвом професійного шулера каломойші -- ваші кумири...
Браво! Аплодую вам стоячи!
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29.07.2023 20:28 Відповісти
Президентом всіх українців він не став і ніколи не стане !
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29.07.2023 20:46 Відповісти
А и не надо,цель сейчас совсем другая.
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30.07.2023 17:00 Відповісти
А Вы хоть чем-то думать умеете? До Вас хоть немного доходит что нам дают оружие чтобы з ащитить нашу страну после того, как клован убил сотни тысяч украинцев. Да, Вы скажете что это сделал путлер, и будете правы. Но чо сделал зеледент? Показал что он готов сдать Украину. Проститутка в подвортне тоже добровольно предлагает свои услуги, не догадываясь что перед ней маньяк. Зеледент знал что путлер маньяк, но предложил свои услуги, он на порядок пропащий чем проститутка из подворотни.
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30.07.2023 13:10 Відповісти
На себе , Беню і на прутіна 😠
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29.07.2023 20:42 Відповісти
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29.07.2023 13:40 Відповісти
Цікаво просто, з тих військових ніхто не нагадав чотирижди-уклоністу буратінкі про старшого сержанта розвідгрупи Журавля?
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29.07.2023 13:55 Відповісти


Юрій Гудименко
16 год ·


Пане Руслан Стефанчук, я гадки не маю, що примусило вас сьогодні публічно заявити, що Конституція не забороняє вибори під час воєнного стану і що невдовзі питання виборів «буде актуалізовано».

Може, ви хотіли припугнути депутатів правлячої фракції, щоб вони голосували активніше.

Може, ви випадково прочитали Конституцію, яка дійсно не регулює воєнний стан (для цього є закон «Про правовий режим воєнного стану»), і ви вирішили поділитися з аудиторією своїм відкриттям.

А може, ви і справді готуєте вибори під час війни.

Мені, за великим рахунком, байдуже.

Я прочитав те саме, що і сотні тисяч хлопців і дівчат у пікселі.

Ви заявили, що готуєте вибори без військових.

Бо ніхто не зробить так, щоб військові голосували у окопах. Ніхто не буде облаштовувати дільниці під Бахмутом. Ніхто не буде відпускати сотні бажаючих взяти участь у політичному житті і змінювати країну.

Ви фактично заявили, що справа військових - воювати мовчки. Без права голосу. А майбутнє країни вирішать без них. Без нас.

Є дві новини.

Перша. Так не буде.

Друга. Так не буде ніколи.

Нічого не буде про нас без нас.

Крапка.

P.S. Пане Стефанчук, зверніть увагу на мудрі слова відомого політичного діяча, пана Стефанчука. Цей пан Стефанчук, пане Стефанчук, 19 червня цього року в інтервʼю УП сказав, цитую: «Вибори під час війни розірвуть країну».

Прислухайтесь до пана Стефанчука, пане Стефанчук.

Уважно прислухайтесь.

Дуже.

9,9 тис.9,9 тис.

301 коментар1,9 тис. поширень

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29.07.2023 13:42 Відповісти
"Дем. Сокира"--найактивніша опозиційна організація на даний момент. Звідтіля можна й кандидата вибрати. Чи зелено-сині слуги каломойші об'являть вибори за 2 дні та одного-єдиного кандидата -- бубочку оманського?
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29.07.2023 14:01 Відповісти
во врем войны "избранные" люди без профильного образования, мозгов, этики, логического мышления, но с доступом к гостайне, стремлениям к попилам, развитию "бизнеса" друзей родственников и знакомых (теперь уже за счет мародерства на крови) и свободным выездом закордон вообще не нужны. за бабло на них потраченное лучше пару танков ежемесячно покупать (или делать или образование\науку спонсировать). так что всю эту компанию правильно было бы вообще распустить, и, может, собирать в исключительных случаях для реальных кризисов, а не страдания х*рней и разрешения чего-то делать\не делать условно через год войны.
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29.07.2023 14:14 Відповісти
Те ж саме думаю …
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29.07.2023 18:11 Відповісти
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29.07.2023 13:43 Відповісти
Щеля знов припхався на фронт в білій рубашонці?
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29.07.2023 13:44 Відповісти
Є домовленість з корєшом, що туди не будуть дивитись, а виглядати він хоче як головний, як справжній лідор, він же нєлох!
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29.07.2023 13:52 Відповісти
Не надоело критиковать президента Украины которого уважают в мире !!
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29.07.2023 15:23 Відповісти
Не надоїло казати що він державний зрадник.
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29.07.2023 17:15 Відповісти
докази є?
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29.07.2023 18:27 Відповісти
Он у США повно доказив и после войны они всё опубликуют. А мне из доказив достаточно того, шо он саботировал эвакуацию мирного населения в начале полномасштабного вторгнэння. Сколько из-за этой гниды народу померло!
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29.07.2023 18:56 Відповісти
Він завербований ФСБ, а докази я вже викладав.
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29.07.2023 19:45 Відповісти
Ваши 5 копеек штирлиц,мало кого интересуют.
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30.07.2023 17:09 Відповісти
Я не з тобою розмовляю.
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30.07.2023 18:39 Відповісти
Пруф на докази, плз. Інакше це бла-бла-бла.
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01.08.2023 20:55 Відповісти
Я не зобов"язаний давати тобі пруфи. Захочеш - знайдеш сам.
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01.08.2023 21:04 Відповісти
що й потрібно було довести
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01.08.2023 21:06 Відповісти
повагу до нього яскраво показує фото з Вільнюсу самотній обісраний бомж в кальсонах(
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29.07.2023 20:04 Відповісти
Світові Політики, які змушені "видовищно поважати" саме для СВОЇХ громадян, бо вони надають нам на допомогу кошти СВОЇХ платників податків!!! Бо вони приймають наших біженців і надають їм матеріальну підтримку , тому змушені так себе 'любязно" поводити....
А ось Байден, вже не стримує емоцій та кожного дня тицяє нас в нашу ж корупцію....
Коли "весь мір" попереджав нашу владу, щоб вона готувала країну до ОБОРОНИ, укріплювала наші кордони, рила окопи, займалась закупівлею зброї , їм "повелитель Всесвіту" сказав "нєнагнєтать"!!!!
Так ось, є таке поняття як "дипломатія" , в якій прописані всі манери і дипломатичні ритуали і професійні політики завжди поводять себе згідно протоколів.. Саме тому не потрібно бажане видавати за дійсне!
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30.07.2023 09:10 Відповісти
неголений, гнусавий оманський спец-резидент ...
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29.07.2023 18:48 Відповісти
Прекрасно,п*тикопійчаний.Розрахунок на ідіотів,які "строчать" і випорожнюються на Цензорі,і навіть не дивляться відео з новини.Придурок,в якій білій сорочці президент вручає нагороди бійцям?Вам уже ваша отруйна слина і очі виїла?
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30.07.2023 13:54 Відповісти
Тупа роздавалка. Яке, блт, воно огидне. Яексь замаране, смердюче...І веселе. ЧМО! Однім словом
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29.07.2023 14:53 Відповісти
думав-думав до якої новини приєднати комент з посланням на це відео, і вирішив, що найкраще це буде тут.
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29.07.2023 14:57 Відповісти
Вірим-вірим, герой прям на передовій і з своїю придуркуватою прес-секретаркою ніКіфіРовим.
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29.07.2023 15:04 Відповісти
Іди жарь шашлики, бо тисячі людей з прикордонних населених пунктів вже ніколи не зможуть це зробити , завдяки "турботі" твого президента який переживав що через паніку буде втрачати по 7 млрд щомісяця.
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29.07.2023 15:39 Відповісти
а можно показать окрестности с командувачем? он(уже), наверняка, не там. А потому опасности для его треуголки это не несет.
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29.07.2023 15:07 Відповісти
Цікаво, а хтож створив, забезпечив та підготував за ці роки ССО? Хтож це був...
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29.07.2023 16:33 Відповісти
Хорошо что у нас есть такой президент, который сплотил весь мир против х.йл
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29.07.2023 16:42 Відповісти
Підготував дороги, здав документи енергоатому, ( Чорнобиль, ЗАЕС ) шпигунам рашки , призначивши Деркача керівником Енергоатому, здав Південь , а потім народ тамармія нарду зупинили ворога а Єрмак йому й каже - ну добре , Невтіеку, давай хоч заробимо на війні.
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29.07.2023 18:15 Відповісти
Добре, що у нас є ЗСУ, які своїм героїзмом та жертовністю об"єднали весь світ довкола України, той світ, який в нас не вірив та давав нашій державі на існування лише 3 дні. Якби не ЗСУ, добровольці та волонтери, то вже не було б України, як незалежної держави, ніхто б не дав нам ніякої зброї, навіть жодного патрона і ніхто б нам не дав жодного долара фінансової допомоги. ВСЕ ЩО МИ ОТРИМУЄМО від наших заїідних партнерів (і зброя і фінанси) це заслуга виключно ЗСУ і все це оплачено кров"ю нашого народа, якому гнусава ватна обманка роками брехала про "пєрєстать стрєлять", про "вайни нє будєт" та про "шашличкі". Все що професійно вміє імітатор президента, це піаритися на досягненнях ЗСУ. І дуже погано, що "мудрий нарід" цього не розуміє навіть зараз...
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29.07.2023 19:07 Відповісти
Я сам отдал две машины на ЗСУ, и дело не в пиаре, он наш президент, и его нужно уважать, страшно подумать что бы было если бы он не сделал того что сделал
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30.07.2023 01:32 Відповісти
каждый для себя еще в 19году решил уважать или не уважать и ,,сделал,, не он а ЗСУ И НАРОД УКРАИНЫ
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30.07.2023 06:50 Відповісти
За те, що накоїло це лицемірне, підле антидержавне падло його треба судити за держзраду, разом з усім його ОП, а не "уважать"...
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30.07.2023 11:20 Відповісти
Ага...сплатил! Як там шашлики на Чонгарі?!
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30.07.2023 11:23 Відповісти
Операції ССО могли би бути ще успішнішими, ще більше захоплюючими, якби не зелена кротівня при владі на всіх рівнях. Взагалі, не розумію як в таких умовах хлопці працюють ...
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29.07.2023 18:17 Відповісти
Службова інструкція лінії №1 (особиста охорона) Управління державної охорони № (не називаємо з причин безпеки джерела)

п 12.2 " ... при виявленні умовних ознак можливої загрози життю ОСОБИ, таки як звуки пострілів, вибухів, агресивних криків масової кількості людей, звуки несанкціонованого прольоту літальних засобів та інше, що може бути кваліфіковане, як загрозливе, ОСОБА повинна бути негайно евакуйована з даної зони і переміщена на безпечну відстань. Відповідальність за переміщення несе керівник чергової зміни охорони"

Ні про яке знаходження в зоні Бахмуту президента України не може бути і мови, тому що вже при наближенні до зони бойових дій, згідно інструкції, він повинен бути примусово евакуйований. Тому одне з двох - або служба охорони - змовилась вбити президента, або президент дурить своїх громадян.
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29.07.2023 19:14 Відповісти
якби хотіли вбити то давно б вже сталося, а так виходить друге. Все що він робив під Бахмутом можливо виконати не виходячи з резиденціїї і не відволікати військових для забезпечення безпеки, Отримати нагороду від верховного + відпустку на пару днів у Київ, провідати рідних для бійця на мій погляд краще, важливіше.
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29.07.2023 20:08 Відповісти
Слава ССО ЗСУ!
Зі Святом Вас Сіромахи!
Бережи Вас Боже Сірі!
Вічна шана та пам'ять усім полеглим за Україну Воїнам!
Ніколи нащадки Святослава Хороброго не корилися ворогові!
Слава Україні!
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29.07.2023 19:24 Відповісти
Танковий завод в Україні? А де дрони?!
https://www.youtube.com/watch?v=imq2I8BXECc
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29.07.2023 20:59 Відповісти
О Великий! Ведь Он ВЕЛИК! правда?
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30.07.2023 00:15 Відповісти
генерала Кривоноса , який створював ССО вова звільнив з посади --- спецназа Червинського посадив у сізо за ,,вагнергейт,, за його правдиві покази --- литинанту баканову по дзвінку з опи дали диплом адвоката , шоб він вова тебе захищав , на кращого ти не заслуговуєш --- фух можна відпочити прошепотів вові на вухо єрмак , а то ты государь все в делах все в заботах
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30.07.2023 06:46 Відповісти
чому йому там ніхто хоча б ляща не дав?

чи така ж сама масовка, як і у пуйла для камер?
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30.07.2023 12:06 Відповісти
Відос для неозумників ...бо напевне десь в тилу знайшли підходящий підвал оціпили то в радіусі 1 км пацанів привезли без зброї , (якщо не підставні ) і вуа ля ...***
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30.07.2023 16:51 Відповісти
 
 