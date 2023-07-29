Росіяни готують підґрунтя для провокацій у Чорному морі, - ОК "Південь"

Ворог давно готує підґрунтя для провокацій у Чорному морі. На приклад, стверджують, що Україна користувалася зерновим коридором, щоб атакувати російський флот.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відстежуємо всі ці повідомлення, всю цю логіку розвитку подій і готові до того, що можуть бути провокації. З нашого боку буде абсолютно зрозуміле їх викриття", - зазначила Гуменюк.

Вона розповіла, що росіяни вже давно готували підґрунтя для звинувачення України. Наприклад, за часів дії "зернової угоди" ворог звинувачував українські сили оборони у використанні зернового коридору задля того, аби спрямовували нібито дрони на їхні кораблі.

"Нещодавня інформація про те, що один із кораблів чорноморського флоту був атакований невідомими дронами також була спрямована на те, щоб підігрівати таке попереднє підґрунтя для майбутніх атак", - зауважила Гуменюк.

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Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни Кремль не хоче витрачати сили на реальну блокаду Українських портів, тому займає неоднозначну позицію, щоб стримати судноплавство у регіоні.