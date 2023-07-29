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провокація (765) Чорноморський флот РФ (500) Гуменюк (663)

Росіяни готують підґрунтя для провокацій у Чорному морі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,чорноморський

Ворог давно готує підґрунтя для провокацій у Чорному морі. На приклад, стверджують, що Україна користувалася зерновим коридором, щоб атакувати російський флот.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відстежуємо всі ці повідомлення, всю цю логіку розвитку подій і готові до того, що можуть бути провокації. З нашого боку буде абсолютно зрозуміле їх викриття", - зазначила Гуменюк.

Вона розповіла, що росіяни  вже давно готували підґрунтя для звинувачення України. Наприклад, за часів дії "зернової угоди" ворог звинувачував українські сили оборони у використанні зернового коридору задля того, аби спрямовували нібито дрони на їхні кораблі.

"Нещодавня інформація про те, що один із кораблів чорноморського флоту був атакований невідомими дронами також була спрямована на те, щоб підігрівати таке попереднє підґрунтя для майбутніх атак", - зауважила Гуменюк. 

Також читайте: Росія готує кораблі та авіацію для блокування України з моря, - Military Media Center

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни Кремль не хоче витрачати сили на реальну блокаду Українських портів, тому займає неоднозначну позицію, щоб стримати судноплавство у регіоні.
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Топ коментарі
+3
Готують підгрунтя для свого наступного крейсера.
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29.07.2023 14:47
+2
Затопят свой флот?
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29.07.2023 14:48
+1
Я так зрозумів, що потоплять якийсь з тих кораблів, що прямують до кацапських портів? Типу, це українці зробили? Так це чудово, експорт нафти через Чорне море миттєво накроється. Бий своїх, щоби чужі боялися!!!
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29.07.2023 14:55
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Готують підгрунтя для свого наступного крейсера.
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29.07.2023 14:47 Відповісти
Затопят свой флот?
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29.07.2023 14:48 Відповісти
Нічого нового бо првокації а тим більше під чужим прапором-ето одна із ісконних скрєп мєрзскіх ублюдочних лапотніков...
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29.07.2023 14:49 Відповісти
Я так зрозумів, що потоплять якийсь з тих кораблів, що прямують до кацапських портів? Типу, це українці зробили? Так це чудово, експорт нафти через Чорне море миттєво накроється. Бий своїх, щоби чужі боялися!!!
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29.07.2023 14:55 Відповісти
Все так, але трішечки не так.
Потоплять корабель, який буде прямувати до українського порту. І скажуть, що це зробили "укрофошизди".
Одним пострілом - двох зайців.
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29.07.2023 15:40 Відповісти
Який сенс "укрофошиздам" топити корабель, що прямує до них?
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29.07.2023 16:33 Відповісти
А что рашистам нужно повод для провокаций? Они саму провокацию как повод умеют показать. Так что нужно не ныть а быть готовым и бить в ответ а лучше на опережение. Потому что если не вернем крым про Черное море и грузоперевозки им можно забыть
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29.07.2023 14:58 Відповісти
Вслід за "Москвою" треба топити й інші. Чому ви хлопці зупинились, "Нептун" їм в сраку!.
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29.07.2023 15:01 Відповісти
Асфальтом і барабанами по них йо..нути.
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29.07.2023 15:07 Відповісти
Пусть попробуют турок спровоцировать а мы посмотрим на такое неудачное самоубийство.
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29.07.2023 15:09 Відповісти
Горємикі рузьге ніяк не можуть збагнути, що світові насерти на їх версії, точку зору і т. і.
"Ну как жи ж так жи ж: вєлічіє жи ж! Вєлічіє! Нє может бить, что всєм стало *****!"
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29.07.2023 15:09 Відповісти
Я дивлюсь що в ОК Південь речником, або накази речнику віддає, кацапська гнида.

То ОК Південь стверджує що кацапи ненавмисно по Одессі стріляють, то зараз валують що не можна топити кацапські кораблі бо ті скажуть що то з зернового коридору.

Ну хоч зрозуміло що на кораблі, які гатять ракетами по Україні, немає атак бо там був договорняк під виглядом "зернової угоди".
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29.07.2023 15:14 Відповісти
Ото, б*л*я новину відкрили, гоооотують підгрунтя для прррррровокації, а ми тут всі прям боїмось-боїмось🤔🧐😁
А чи українцям не пох*уй, після всього того, що кацапи натворили на сьогоднішній день, що ці гандони готують. В мене, ******, калібри над головою шелестять періодично і , слава ЗСУ, збиваються, а я маю переживати, що там кацапи готують😁 Афффтар, а не пішов би ти вслід за рюзьге кораблем з такою новиною, в тебе клепка в голові є, чи все зеленою пліснявою покрилось, ти хоч можеш зібрати до купи залишки своєї сірої речовини, чи що в тебе залишилось і зрозуміти, що, коли, кому і де можна казати, а де краще промовчати🤔 Приказку:"Молчі дурак за умного сойдьошь" ніхто не відміняв, так, що краще Молчі
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29.07.2023 15:29 Відповісти
Таак а згідно з яким правом кацапи в морі свої права усім качають? Хто вони такі? Може світовому суспільству треба їм пиз**лєй виписати за окупацію моря!
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29.07.2023 15:56 Відповісти
Турція має повне право заходити в українські порти.
І перевозити все, що їй потрібно, включно з зерном.
Треба направити кілька ненових балкерів в супроводі есмінця
і кількох літаків - цікаво подивитись на поведінку московітів.
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29.07.2023 15:57 Відповісти
Те, що кацапам потрібне якесь підгрунтя для будь-яких дій - повна дурня. Вони роблять це тому, що можуть і перестануть тільки тоді, коли добряче отримають по рогах. Вся проблема тут у безкарності за 23 роки своєю лояльністю, заграванням та толерантністю Захід створив справжнього монстра. Воно б і можна було поставити того монстра на місце, але ж у нього ядерна зброя...
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29.07.2023 17:10 Відповісти
Ось уже 30 років, як Єльцин віддав (продав) весь плутоній Америці.
Обновляти заряди нічим.
Головна зброя крмля - хабадська агентура по всьому світу, яка нашіптує
який він страшний та безбашенний.
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29.07.2023 19:31 Відповісти
 
 