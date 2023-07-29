Росіяни готують підґрунтя для провокацій у Чорному морі, - ОК "Південь"
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Ворог давно готує підґрунтя для провокацій у Чорному морі. На приклад, стверджують, що Україна користувалася зерновим коридором, щоб атакувати російський флот.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми відстежуємо всі ці повідомлення, всю цю логіку розвитку подій і готові до того, що можуть бути провокації. З нашого боку буде абсолютно зрозуміле їх викриття", - зазначила Гуменюк.
Вона розповіла, що росіяни вже давно готували підґрунтя для звинувачення України. Наприклад, за часів дії "зернової угоди" ворог звинувачував українські сили оборони у використанні зернового коридору задля того, аби спрямовували нібито дрони на їхні кораблі.
"Нещодавня інформація про те, що один із кораблів чорноморського флоту був атакований невідомими дронами також була спрямована на те, щоб підігрівати таке попереднє підґрунтя для майбутніх атак", - зауважила Гуменюк.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни Кремль не хоче витрачати сили на реальну блокаду Українських портів, тому займає неоднозначну позицію, щоб стримати судноплавство у регіоні.
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Потоплять корабель, який буде прямувати до українського порту. І скажуть, що це зробили "укрофошизди".
Одним пострілом - двох зайців.
"Ну как жи ж так жи ж: вєлічіє жи ж! Вєлічіє! Нє может бить, что всєм стало *****!"
То ОК Південь стверджує що кацапи ненавмисно по Одессі стріляють, то зараз валують що не можна топити кацапські кораблі бо ті скажуть що то з зернового коридору.
Ну хоч зрозуміло що на кораблі, які гатять ракетами по Україні, немає атак бо там був договорняк під виглядом "зернової угоди".
А чи українцям не пох*уй, після всього того, що кацапи натворили на сьогоднішній день, що ці гандони готують. В мене, ******, калібри над головою шелестять періодично і , слава ЗСУ, збиваються, а я маю переживати, що там кацапи готують😁 Афффтар, а не пішов би ти вслід за рюзьге кораблем з такою новиною, в тебе клепка в голові є, чи все зеленою пліснявою покрилось, ти хоч можеш зібрати до купи залишки своєї сірої речовини, чи що в тебе залишилось і зрозуміти, що, коли, кому і де можна казати, а де краще промовчати🤔 Приказку:"Молчі дурак за умного сойдьошь" ніхто не відміняв, так, що краще Молчі
І перевозити все, що їй потрібно, включно з зерном.
Треба направити кілька ненових балкерів в супроводі есмінця
і кількох літаків - цікаво подивитись на поведінку московітів.
Обновляти заряди нічим.
Головна зброя крмля - хабадська агентура по всьому світу, яка нашіптує
який він страшний та безбашенний.