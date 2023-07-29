В Україні воює 61 німецький екстреміст, частина з них - на боці Росії, - МВС ФРН
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61 німецький екстреміст воює в Україні по обидва боки фронту. Йдеться про осіб, "що мають стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів".
Про це повідомляє Welt із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загалом зафіксовано виїзд із ФРН 61 особи, "що має стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів". 39 осіб залишили Німеччину саме "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на російській стороні і 12 на українській. Німецькі правоохоронці мають інформацію, що вони брали участь у бойових діях.
За даними МВС, йдеться як про правих, так і лівих екстремістів.
Видання наголошує, що насправді набагато більша кількість німців бере участь у війні, зокрема певна кількість колишніх німецьких солдатів приєдналися до Іноземного легіону в Україні, але влада відстежує лише пов'язаних із екстремізмом.
Зазначається, що участь у війні не є протизаконною, якщо добровольці вступають до регулярних збройних сил або рівноцінних добровольчих формувань, а не діють, як найманці.
Будь ласка, зачекайте...
» С обоих сторон»!?!
»Обьективные менторы.»?
Приравняли агрессора к жертве.
Нет предела немецким двойным стандартам!
Они, видеть ли, «над схваткой! «
Защита Украины это тоже что участие на строне рашистов.
Запомним эту позицию.
Придет время- она понадобиться.
Они таковыми были признаны в Германии, а не во время войны.
Долго объяснять. Нет тут места в коментах.
Если просто на пальцах , коротко, для вас объяснить общий расклад, то это будет выглядеть так:
1. « Стратегические интересы Германии» ( большого бизнеса и многих политиков) это союз Германии с рф из за ее ресурсов. Ось Берлин-Москва позволяет Германии сделать большой скачек и захватить лидерство не только в Европе, но и усилить свои позиции в мире.
2. Именно этим занималась муттер Меркель 16 лет. И она не о чем не жалеет. Она не покаялась в том что то что сейчас происходит в Европе это ее заслуга.
3. Против этого « союза» выступают США, Великая Британия, Польша, Франция и некоторые другие страны.
4. Позиция Шольца есть «продолжение политики Меркель». Только он это делает более « аккуратно» и не так открыто.
Он произносит много правильных слов, но дела свидетельствуют о другом.
5. Почему Шольц не может открыто выступить в поддержку ху&ла?
тут есть две основные причины:
А- боязнь США
Б- простой народ Германии его не поддержит
6. Щольц и ********* передают Украине ровно столько оружия, что бы потом, при Победе Украины, сказать- мы помогали..,это наша заслуга.
А фактически передача оружия идет с помощью «пипетки».
Германия не является « богатейшей страной Европы».
Она может считаться « богатейшей страной ЕС», но не всей Европы.
Богатейшей страной Европы по праву традиционно считается Великая Британия.
Которая вышла из ЕС, но « не вышла из Европы» ( так англичане говорят сами о себе
).
Є хароші екстремісти, а є погані - детс олл.
Дивився відео про 92-гу бригаду на каналі "Бомбардир" - там казали що геї-іноземці досить таки гарно воюють проти орків)) Не типу того - що у них вони є, а про те, що взагалі знають таких, може у легіоні.. Ото сміху коли лгбт-спільнота буде нищити скрєпишєй! а не тільки у пір'ях скакати на карнавалах))
У своїй книзі він писав про своїх дівчат
Чим він вам не вгодив? Він з руцькоговорящого в 2014 році, вивчив мову, захищав книговидання від навали рюськомовних книжок, і ще багато чого зробив позитивного це крім того що воював.
Не знаєте не пишіть херню.
У цьому світі правлять гроші а не демократичні ціності
Тому йдуть здихати за брехливо обіцяні кошти
Путлер і не мав їх нікому давати ...
Спросите себя честно на сколько законов написаных крючкотворцами нам на самом деле вам НАСРАТЬ и что бы вы соблюдали, если вас не вынуждали это делать!?
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