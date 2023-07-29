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Новини Війна в Україні
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Німеччина (4506) екстремізм (73) добровольці (779)

В Україні воює 61 німецький екстреміст, частина з них - на боці Росії, - МВС ФРН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

німеччина

61 німецький екстреміст воює в Україні по обидва боки фронту. Йдеться про осіб, "що мають стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів".

Про це повідомляє Welt із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що загалом зафіксовано виїзд із ФРН 61 особи, "що має стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів". 39 осіб залишили Німеччину саме "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на російській стороні і 12 на українській. Німецькі правоохоронці мають інформацію, що вони брали участь у бойових діях.

За даними МВС, йдеться як про правих, так і лівих екстремістів.

Видання наголошує, що насправді набагато більша кількість німців бере участь у війні, зокрема певна кількість колишніх німецьких солдатів приєдналися до Іноземного легіону в Україні, але влада відстежує лише пов'язаних із екстремізмом. 

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Зазначається, що участь у війні не є протизаконною, якщо добровольці вступають до регулярних збройних сил або рівноцінних добровольчих формувань, а не діють, як найманці. 
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Топ коментарі
+21
Ну экстремистам с Украинской стороны респект.
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29.07.2023 15:21
+14
В Україні немає нацизму, на відміну від Росії, де ненависть до всіх чужих, або до тих, хто не схожий на них, як парость виноградної лози плекається століттями. Пам'ятаю відео від казаха, який народився і прожив в Росії 44 роки, як він зібрав цілу підбірку відео, де його "корінні" росіяни називали ч.уркою, понаїхавшим і іншими лайливими словами. Не пам'ятаю щоб щось подібне було в Україні пл відношенню до афроамериканців чи українців-арабів чи українських кавказців.
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29.07.2023 15:37
+5
Ну то що?
Є хароші екстремісти, а є погані - детс олл.
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29.07.2023 15:25
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Ну экстремистам с Украинской стороны респект.
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29.07.2023 15:21 Відповісти
Снова фрау Шольц отличилась!

» С обоих сторон»!?!
»Обьективные менторы.»?

Приравняли агрессора к жертве.

Нет предела немецким двойным стандартам!
Они, видеть ли, «над схваткой! «

Защита Украины это тоже что участие на строне рашистов.

Запомним эту позицию.
Придет время- она понадобиться.
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29.07.2023 16:49 Відповісти
Из чего вы сделали такие выводы? Германия поставляет оружие обеим сторонам? Перед законами Германии все немцы одинаковые. Таковы законы богатейшей страны Европы. К чему ваш вброс?
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29.07.2023 17:21 Відповісти
До того що ті хто воюють за Україну не можуть бути екстремістами
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29.07.2023 18:34 Відповісти
"що мають стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів". Джерело: https://censor.net/ua/n3434175
Они таковыми были признаны в Германии, а не во время войны.
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29.07.2023 18:40 Відповісти
Такие выводы получаются когда анализируешь позицию Германии за 16 лет правления фрау Ребинтроп плюс период 2021-2023.

Долго объяснять. Нет тут места в коментах.

Если просто на пальцах , коротко, для вас объяснить общий расклад, то это будет выглядеть так:

1. « Стратегические интересы Германии» ( большого бизнеса и многих политиков) это союз Германии с рф из за ее ресурсов. Ось Берлин-Москва позволяет Германии сделать большой скачек и захватить лидерство не только в Европе, но и усилить свои позиции в мире.

2. Именно этим занималась муттер Меркель 16 лет. И она не о чем не жалеет. Она не покаялась в том что то что сейчас происходит в Европе это ее заслуга.

3. Против этого « союза» выступают США, Великая Британия, Польша, Франция и некоторые другие страны.

4. Позиция Шольца есть «продолжение политики Меркель». Только он это делает более « аккуратно» и не так открыто.
Он произносит много правильных слов, но дела свидетельствуют о другом.

5. Почему Шольц не может открыто выступить в поддержку ху&ла?
тут есть две основные причины:
А- боязнь США
Б- простой народ Германии его не поддержит

6. Щольц и ********* передают Украине ровно столько оружия, что бы потом, при Победе Украины, сказать- мы помогали..,это наша заслуга.
А фактически передача оружия идет с помощью «пипетки».
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29.07.2023 21:03 Відповісти
На заметку Евгению Дюков:

Германия не является « богатейшей страной Европы».

Она может считаться « богатейшей страной ЕС», но не всей Европы.

Богатейшей страной Европы по праву традиционно считается Великая Британия.

Которая вышла из ЕС, но « не вышла из Европы» ( так англичане говорят сами о себе
).
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29.07.2023 21:16 Відповісти
Откройте хотя бы Википедию. ВВП Германии на 25% выше
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29.07.2023 22:45 Відповісти
А главное, в чем вопрос? Мой посыл был в том, что законы страны равны для всех немцев, независимо от их предпочтений.
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29.07.2023 22:48 Відповісти
хто заказує музику- той і платить
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29.07.2023 15:23 Відповісти
Ну то що?
Є хароші екстремісти, а є погані - детс олл.
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29.07.2023 15:25 Відповісти
Auf unserer Seite gibt es keine Extremisten.
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29.07.2023 15:28 Відповісти
Нічого дивного. нацисти тягнуться до нацистів. їхні "цінності" їх і зближують.
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29.07.2023 15:29 Відповісти
В Україні немає нацизму, на відміну від Росії, де ненависть до всіх чужих, або до тих, хто не схожий на них, як парость виноградної лози плекається століттями. Пам'ятаю відео від казаха, який народився і прожив в Росії 44 роки, як він зібрав цілу підбірку відео, де його "корінні" росіяни називали ч.уркою, понаїхавшим і іншими лайливими словами. Не пам'ятаю щоб щось подібне було в Україні пл відношенню до афроамериканців чи українців-арабів чи українських кавказців.
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29.07.2023 15:37 Відповісти
ну а я про що? )
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29.07.2023 15:51 Відповісти
Хм, а афроамериканці це хто???
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29.07.2023 16:01 Відповісти
Хотіла написати афроукраїнці. Випадково телефон поставив інше слово.
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29.07.2023 16:03 Відповісти
Ще б статистику по геях надали))
Дивився відео про 92-гу бригаду на каналі "Бомбардир" - там казали що геї-іноземці досить таки гарно воюють проти орків)) Не типу того - що у них вони є, а про те, що взагалі знають таких, може у легіоні.. Ото сміху коли лгбт-спільнота буде нищити скрєпишєй! а не тільки у пір'ях скакати на карнавалах))
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29.07.2023 15:52 Відповісти
В Україні вже є В. Маркус з цієї спільноти. Не знаю який він зараз вояк, а в 2014 не побоявся воювати, коли ще армія була в дуже занедбаному стані.
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29.07.2023 16:12 Відповісти
З якої це він спільноти?
У своїй книзі він писав про своїх дівчат
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29.07.2023 16:24 Відповісти
Дєвочка Вася,дєвочка Саня, дєвочка Коля.
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29.07.2023 16:44 Відповісти
вам до Маркуса, як до Києва рачки.
Чим він вам не вгодив? Він з руцькоговорящого в 2014 році, вивчив мову, захищав книговидання від навали рюськомовних книжок, і ще багато чого зробив позитивного це крім того що воював.
Не знаєте не пишіть херню.
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29.07.2023 18:36 Відповісти
12 - символіка ще та, як казав один політик: це сучий син, але це наш сучий син)
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29.07.2023 15:59 Відповісти
А 27, це дві чортові дюжини і один підорас на додачу)
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29.07.2023 16:00 Відповісти
Это выходцы из кацапии, которым надоела спокойная размеренная жизнь бюргерской Германии - без пьянок по ночам, с мордой в салате и валяний на земле, без мордобоев по любому поводу... Им стало скучно и они заностальгировали.
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29.07.2023 16:18 Відповісти
Сподіваються що путлер дасть гроші тому і приїхали
У цьому світі правлять гроші а не демократичні ціності
Тому йдуть здихати за брехливо обіцяні кошти
Путлер і не мав їх нікому давати ...
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29.07.2023 16:15 Відповісти
Оскуділа земля німецька на екстремістів
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29.07.2023 16:25 Відповісти
Взагалі то в оригіналі, Die Welt пише, що з Німеччини їдуть радикали з наміром брати участь у бойових діях на обох сторонах. І, що за їхніми достовірними даними із 39 осіб, 27 осіб налаштовані проросійськи та лише 12 - проукраїнськи. Їхній висновок полягає в тому, що більшість екстремістів на боці Росії, але не схвалюють ні тих, ні інших.
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29.07.2023 16:31 Відповісти
Для немцев ВСЕ, кто не придерживается «Ordnung» ("порядков и правил") - "ЭКСТРЕМИСТЫ", только вот правила не всегда бывают "правильными" (для СВОБОДНЫХ ЛЮДНЕЙ, а не РАБОВ)!
Спросите себя честно на сколько законов написаных крючкотворцами нам на самом деле вам НАСРАТЬ и что бы вы соблюдали, если вас не вынуждали это делать!?
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29.07.2023 16:45 Відповісти
головний екстреміст це баба Анжела ! саме вона 16 років років відгодовувала монстра який напав на Грузію та Україну .
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29.07.2023 17:36 Відповісти
У Німеччині партія екстремістів і любителів хуьла, AfD, уже стоїть на другому місці на загальнофедеральному рівні. Тобто якби вибори до Бундестагу були сьогодні, то любителі хуьла набрали б 20%. Більше тільки має партія CDU - 27%.

Bundestagswahl: Neueste Wahlumfragen im Wahltrend | Sonntagsfrage #btwahl (dawum.de)
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29.07.2023 18:15 Відповісти
Екстремісти на боці москалів,це часом не нащадки дєдов взявших Бєрлін,батьки котрих не покинули з васточнай групай войск в Гєрманії після об'єднання Німеччини?)
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29.07.2023 19:14 Відповісти
 
 