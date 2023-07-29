Російські окупанти розширюють свою мережу інформаторів на окупованій частині Херсонщини, - Центр нацспротиву

Російські окупанти намагаються залучити велику кількість місцевих колаборантів для виявлення громадян, які допомагають ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Центр національного спротиву акцентує увагу щодо спроб РОВ та окупаційної адміністрації залучити велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення тих громадян Херсонщини, які мають тверду проукраїнську позицію або надають підтримку Силам оборони України.

Зокрема, запроваджена система збору інформації за допомогою "доносів" та "інформування про підозрілі дії чи висловлювання", яка систематизується співробітниками російських спецслужб та в подальшому використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов.

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Нагадаємо, раніше хакери з команди "Кібер спротиву" отримали доступ до пошти марини стародубець, яка адмініструє телеграм-канал, де збирають дані про мешканців Мелітополя, які не підтримали окупацію.

Тому попереджаємо, що кожен "анонімний інформатор" буде виявлений й нестиме покарання згідно з чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.