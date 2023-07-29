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Російські окупанти розширюють свою мережу інформаторів на окупованій частині Херсонщини, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупанти намагаються залучити велику кількість місцевих колаборантів для виявлення громадян, які допомагають ЗСУ.

Про це повідомляє  Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Центр національного спротиву акцентує увагу щодо спроб РОВ та окупаційної адміністрації залучити велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення тих громадян Херсонщини, які мають тверду проукраїнську позицію або надають підтримку Силам оборони України.

Зокрема, запроваджена система збору інформації за допомогою "доносів" та "інформування про підозрілі дії чи висловлювання", яка систематизується співробітниками російських спецслужб та в подальшому використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов.

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Нагадаємо, раніше хакери з команди "Кібер спротиву" отримали доступ до пошти марини стародубець, яка адмініструє телеграм-канал, де збирають дані про мешканців Мелітополя, які не підтримали окупацію.

Тому попереджаємо, що кожен "анонімний інформатор" буде виявлений й нестиме покарання згідно з чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.
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29.07.2023 17:30 Відповісти
Не вгадав:
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29.07.2023 17:34 Відповісти
жесть..рано или поздно,но Украина столкнётся с необходимостью этот контингент ликвидировать физически....был(а) и нету...только земля свежая шевелится минут 5....
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29.07.2023 17:43 Відповісти
Навіщо? Депортація на ********* прирівнюється до довічного ув'язнення. В очах світової спільноти ми виглядатимемо гуманістами, а ці покидьки решту життя будуть відбувати покарання.
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29.07.2023 21:00 Відповісти
за преступление должно быть соответствующее наказание.любой наводчик либо коллаборант не должен жить
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29.07.2023 21:06 Відповісти
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29.07.2023 17:35 Відповісти
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29.07.2023 17:37 Відповісти
У Мелітополі викрили трьох зрадників, які зливали окупантам дані про українських патріотів. Одна з них - засновниця Telegram-каналу "Ждуни Мелітополя та району".

Ще двоє - її інформатори. Про це повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Зазначається, що мисливців за патріотами викрили завдяки зусиллям "Кібер Опору".

Засновницею Telegram-каналу виявилася 51-річна Марина Стародубець, уродженка міста Макіївки Донецької області.

Її інформатори - це Олександр Закутній, уродженець Алчевська Луганської області, який не гидував здавати навіть своїх сусідів. Також патріотів "здавала" 40-річна Анастасія Ніколаєнко, уродженка Мелітополя. Після окупації її поставили "смотрящей" у місцевому кафе "Пан і Пані".

"Не виключено, що за свою роботу вони отримували непогані гроші. А може, за словами вождя світового пролетаріату, були просто корисними ідіотами", - зазначили в "РІА-Мелітополь".
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29.07.2023 17:38 Відповісти
Стукачам пипец!
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29.07.2023 17:31 Відповісти
Кувалдою постукати отих ''стукачів''
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29.07.2023 18:00 Відповісти
 
 