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Новини Війна в Україні
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Росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України, - посол Британії Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелінда,сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що росіяни викрадають українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

Про це вона заявила в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

На запитання щодо її погляду на викрадення Росією українських дітей, дипломатка сказала: "Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, аби винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, котре не потребує стільки дискусій".

Сіммонс зазначила, що емоційно їй досить важко говорити про це.

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Посол Великої Британії вважає, що Росія здійснює гібридну агресію проти України. "Перешкоджання експорту українського зерна — це частина російської війни та вторгнення в Україну. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже йдеться дітей конкретних людей", - додала вона.

За словами Сіммонс, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання вилучення дітей не є новим: "Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з росії. — Ред.) з думкою, що воювати росіянам проти України - це правильно".

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Тож перед Україною, на її думку, постало не одне, а два питання: перше — це необхідність повернути дітей у їхні родини, а друге — це психологічна допомога після промивання мізків (росіянами — ред.).
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Топ коментарі
+14
Ну вот вам еще один повод что Украина ради выживания просто обязана освободить крым и дамбас. Иначе через пару лет у рашистов на окупированных территориях подрастет следующее поколение миллионов манкуртов которых не жалко и которых они бросят на войну с оставшейся Украиной. Так и будут всю жизнь воевать украинцами против украинцев пока на етой территории не закончатся вообще люди
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29.07.2023 18:09
+4
ни один чиновник не понес ответсвенность за то что украинские дети не были эвакуированы.
чем вообще (кроме раздач интервью и балабольства) занимается ведомство СНБО?
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29.07.2023 18:42
+4
Им похеру на своих детей.Истинная причина вывоза детей,уничтожения украинцев-очистка земли для другого народа.

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29.07.2023 19:24
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Ну вот вам еще один повод что Украина ради выживания просто обязана освободить крым и дамбас. Иначе через пару лет у рашистов на окупированных территориях подрастет следующее поколение миллионов манкуртов которых не жалко и которых они бросят на войну с оставшейся Украиной. Так и будут всю жизнь воевать украинцами против украинцев пока на етой территории не закончатся вообще люди
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29.07.2023 18:09 Відповісти
Це вже відбувається. Де зараз ті діти, котрим у 2014 році було 10+ ?
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29.07.2023 20:40 Відповісти
Якби у Британії був такий сусід то вони вже були б не британцями а в кращому разі малобританцями а московський улус був би вєлікобрітанієй.
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29.07.2023 18:28 Відповісти
Англійці це кацапи які зуміли еволюцінувати - почитайте що вони робили з ірландцями ( до речі англійці так і не віддали Ірландії Північну Ірландію ).
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29.07.2023 18:40 Відповісти
ни один чиновник не понес ответсвенность за то что украинские дети не были эвакуированы.
чем вообще (кроме раздач интервью и балабольства) занимается ведомство СНБО?
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29.07.2023 18:42 Відповісти
Как османи яничар делают.
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29.07.2023 18:45 Відповісти
Ну османи нічого нового не придумали - спочатку були мамлюки якими дуже часто ставали турки.
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29.07.2023 18:48 Відповісти
Бахмут,аналог Вердена в первой мировой войне,под которым погибло 700 тыс. человек.
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29.07.2023 19:26 Відповісти
Мой знакомый,после месячной учебки даже не успел повоевать.Ехал в колонне по дороге на Бахмут,рашисты артой разнесли всю колонну,почти никто не выжил.
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29.07.2023 19:31 Відповісти
вообще-то эти пи*ары воруют детей для компенсации своих потерь.
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29.07.2023 19:07 Відповісти
Им похеру на своих детей.Истинная причина вывоза детей,уничтожения украинцев-очистка земли для другого народа.

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29.07.2023 19:24 Відповісти
Пока славяне погибают, другие наблюдают и плодятся.
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29.07.2023 19:53 Відповісти
русские не славяне, а в большинстве угрофины, которые утратили свою идиентичность благодаря политике москвы. Есть среди русни и немного поляков, немцев, греков и дофига депортированных украинцев, которые называют себя хохлами.
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29.07.2023 20:09 Відповісти
на своих - да. а вот компенсировать свои людские потери - нет. К тому же русня вымирает. Одна из причин нападения была увеличение населения европейской наружности за счет "новых" граждан с оккупированных территорий. В принципе русня в 2014 году получила около 2 млн жителей Крыма и 3-4 млн ОРДЛО.
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29.07.2023 20:05 Відповісти
во первых, кремль хочет поправить демографию на рассии,
во вторых -- усыновление беспризорных детей в том числе и иностранцами -- это большой многомиллиардный бизнес в рф , еще с 90х годов.... там своя мощная мафия
и в третьих-- отдельных детей можно воспитать безродными агентами и затем отправить куда нибудь в европу или сша ....
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29.07.2023 19:46 Відповісти
У этих детей украинская внешность и генетика, но их можно воспитать
проводниками "братства народов", вещающих от имени украинцев.
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29.07.2023 19:52 Відповісти
ось вам два яничара https://www.youtube.com/watch?v=a5t5QBFWfFE
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29.07.2023 21:04 Відповісти
Від них могли народитися не тільки захисники. Тому твердження геть невірне. Правильно - геноцид, знищення нації під корінь.
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29.07.2023 23:24 Відповісти
И снова Англия среди первых - этим заявлением перечеркнуты все отговорки таких стран, как Израиль например, не признающий Голомомр как элемент геноцида . А Прутин верный наследник Сталинсих имперских идей.
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30.07.2023 05:13 Відповісти
Це ж орда, їм завжди була потрібна інша кров для існування, інакше вони вироджуються.
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30.07.2023 07:02 Відповісти
 
 