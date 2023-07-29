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Новини За кордоном
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Чехія (997) членство в ЄС (925)

Чеський міністр Дворжак про вступ України до ЄС: Ми завжди повинні доводити Києву, що не покинули його, що він на правильному шляху

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс,євросоюз

Вступ України до Євросоюзу в найближчі роки буде однією з найбільших тем у ЄС

Про це сказав чеський міністр у європейських справах Мартін Дворжак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На думку Дворжака, важко передбачити, чи почнуться переговори про вступ до кінця року.

"Українці дуже позитивно ставляться до свого домашнього завдання і виконують його. Чи просунуться вони достатньо далеко у жовтні, щоб розпочати переговори про вступ у грудні, я не можу вам зараз сказати", – зазначив він, маючи на увазі жовтневий дедлайн, коли Україна має отримати офіційну оцінку прогресу у проведенні реформ.

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"Ми завжди повинні доводити Україні, що ми не покинули її, що вона на правильному шляху, і що якщо вона продовжить йти цим шляхом, то досягне мети, яку хоче", – додав Дворжак.

Він також зазначив, що після того, як Україна значно наблизилася до членства в ЄС після російського вторгнення, деякі балканські країни занепокоїлися, що їхні європейські амбіції стають відсталими.

За словами Дворжака, навіть старі члени ЄС розуміють, що Балкани не можна втратити. Як і президент Франції Емманюель Макрон, міністр вважає, що ЄС не може дозволити собі залишити регіон у нестабільності, інакше може виникнути велика проблема.
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Україна сьогодні по факту є реально потужним військовим та політичним флангом ЄС та Західного Світу.
Навряд чи Ви зможете взагалі будь-коли покинути цей фланг та жити без нього у мирі та спокою
Слава Україні!
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29.07.2023 19:17 Відповісти
Героям слава !!
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29.07.2023 19:29 Відповісти
Чехия помогает Украине постоянно с ремонтом бронетехники
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29.07.2023 19:55 Відповісти
Да, вот только уровень жизни стран ЕС и Украины, как небо и земля. Нищета уже зашкаливает. И почему то правительство молчит об этом. Все рыночное, кроме зарплат и пенсий.
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29.07.2023 20:20 Відповісти
А як вони думали?
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29.07.2023 21:16 Відповісти
Давай давай, рассказывай--- как космические корабли бороздят просторы мирового океана. Мы в упоении! Поливай.
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30.07.2023 08:27 Відповісти
 
 