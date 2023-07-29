Чеський міністр Дворжак про вступ України до ЄС: Ми завжди повинні доводити Києву, що не покинули його, що він на правильному шляху
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Вступ України до Євросоюзу в найближчі роки буде однією з найбільших тем у ЄС
Про це сказав чеський міністр у європейських справах Мартін Дворжак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На думку Дворжака, важко передбачити, чи почнуться переговори про вступ до кінця року.
"Українці дуже позитивно ставляться до свого домашнього завдання і виконують його. Чи просунуться вони достатньо далеко у жовтні, щоб розпочати переговори про вступ у грудні, я не можу вам зараз сказати", – зазначив він, маючи на увазі жовтневий дедлайн, коли Україна має отримати офіційну оцінку прогресу у проведенні реформ.
"Ми завжди повинні доводити Україні, що ми не покинули її, що вона на правильному шляху, і що якщо вона продовжить йти цим шляхом, то досягне мети, яку хоче", – додав Дворжак.
Він також зазначив, що після того, як Україна значно наблизилася до членства в ЄС після російського вторгнення, деякі балканські країни занепокоїлися, що їхні європейські амбіції стають відсталими.
За словами Дворжака, навіть старі члени ЄС розуміють, що Балкани не можна втратити. Як і президент Франції Емманюель Макрон, міністр вважає, що ЄС не може дозволити собі залишити регіон у нестабільності, інакше може виникнути велика проблема.
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