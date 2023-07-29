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Росія планує прискорити наближення шкіл на окупованих територіях до стандартів РФ: хочуть видавати атестати російського зразка, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Російські окупанти планують запровадити нові стандарти сертифікації і акредитації закладів шкільної освіти.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація на ТОТ Запорізької області отримала вказівку від "федеральної служби з нагляду у сфері освіті та науки рф" щодо запровадження нових стандартів сертифікації і акредитації закладів шкільної освіти.

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Зокрема, передбачається, що до кінця поточного року окупанти та колаборанти "акредитують" близько 1300 навчальних закладів, які можуть після цього видавати випускникам шкільні атестати російського зразка.

За задумом кремля такий крок дозволить залучити більшу кількість молоді на ТОТ до вступу у російські ВНЗ", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+4
...это распространение мокшанской заразы...
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29.07.2023 21:38
+2
Єдине що може наразі планувати кацапія це як злазити з пляшки на яку вона невдовзі сяде
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29.07.2023 20:57
+2
Росийская школа
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29.07.2023 21:03
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Єдине що може наразі планувати кацапія це як злазити з пляшки на яку вона невдовзі сяде
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29.07.2023 20:57 Відповісти
Окучують -- як путя заповів -- колись звільним
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29.07.2023 20:59 Відповісти
Хероватая новость. Косвенно комментирует (по крайней мере, на сегодняшний день) наше контрнаступление.
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29.07.2023 20:59 Відповісти
Росийская школа
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29.07.2023 21:03 Відповісти
РОСИЙСКАЯ ШКОЛА
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29.07.2023 21:05 Відповісти
Так і старають швиденько насаджати свій рузкій мір! Повбивала б кацапурів!
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29.07.2023 21:32 Відповісти
Тільки ми весь час в демократію зі всіма граємося, а потім проблеми розгрібаємо.
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29.07.2023 21:53 Відповісти
ЗЕОБОРОТНЯ и всех его назначенцев ,подготовивших МОМЕНТАЛЬНУЮ ОККУПАЦИЮ ЮГА( Ермака , Баканова, Наумова,Тарана , демченко …) ПОД ТРИБУНАЛ , СТ 111 полная конфискация , НО ВСЕ , КАК ПРИГОВОРЁННЫЕ , продолжают наблюдать , как дают время оккупантам загнездиться , обвинять во всем партнеров , а сами МАРАДЕРЯТ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ и даже на аптечках для бойцов зарабатывают , подсовывая пустышки ! ЭТА БАНДА ГОРАЗДО ХУЖЕ нацистов паРаши ,УБИВАЮТ СВОИХ ( конечно для них мы расходный материал )
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30.07.2023 07:51 Відповісти
...это распространение мокшанской заразы...
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29.07.2023 21:38 Відповісти
Ого , які замашки. А вони там аж стільки протримаються? Чи є вже договорняк з ОПою?!
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29.07.2023 21:51 Відповісти
А ми сильно хочемо прискорити смерть кацапам , які
припхалися на украінську землю !!
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29.07.2023 21:59 Відповісти
Когда подойдут ВСУ, россияне увезут детей в РФ. Тяжело будет доставать их потом оттуда, искать. Рашисты устроят скандал "чо вы делаете, фошисты, у них теперь новые родители, они не хотят снова в Украину, им тут хорошо".
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29.07.2023 22:00 Відповісти
вся эта ерунда работать не будет. Это называется насилие над детьми и насильная русификация. Это еще омерзительнее чем фашизм.
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30.07.2023 00:37 Відповісти
Росія планує прискорити наближення шкіл на окупованих територіях до стандартів РФ

Стандарти РФ:



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29.07.2023 22:42 Відповісти
эпические долбодятлы ) они что, пытаются так грехи замолить? )
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30.07.2023 00:36 Відповісти
всі ці кацапські «стандарти» мають на меті лише психологічний вплив на населення

українці мають вистояти і дочекатися зсу
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30.07.2023 00:40 Відповісти
надо в ООН поднять вопрос о насилии над детьми осуществляемым оккупационными властями дурашки. И немедленно поднять вопрос по странам ООН о прекращении признания каких либо дипломов РФ в ЕС и США и мире. Приравнивая их к отсутствию вообще какого либо образования.
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30.07.2023 00:41 Відповісти
 
 