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Новини За кордоном
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Угорщина (1317) НАТО (5098) Швеція (648)

Партія Орбана збирається бойкотувати засідання парламенту, де мають голосувати за схвалення заявки Швеції в НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Угорський парламент у понеділок, 31 липня, планує розглянути питання членства Швеції в НАТО. Партія прем’єра Угорщини Орбана "Фідес", яка має дві третини голосів у парламенті, збирається бойкотувати засідання.

Угорська опозиція ініціює скликання на понеділок, 31 липня, засідання парламенту для голосування щодо членства Швеції в НАТО та деяких інших питань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Водночас, правляча партія "Фідес", лідером якої є прем’єр-міністр Віктор Орбан ймовірно, проігнорує засідання.

Принаймні, речник прем’єр-міністра Віктора Орбана заявив, що "партія не бачить причин поспішати, і збиратись у позачерговому форматі замість звичайного графіка".

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Тож "Фідес" не має наміру голосувати за нового члена НАТО до осіні — доки не завершаться парламентські літні канікули.

Сара Свенссон, угорський експерт і політолог з Хальмстадського університету, вважає, що на засідання у понеділок прийде лише опозиція, тож парламент не зможе ухвалити жодного ршення.

"Опозиція іноді вдається до такого кроку. За час правління "Фідес" подібна ситуація відбувалась 16 разів. Жодного разу це не призвело до жодного рішення, але це є способом привернути увагу до проблеми", — пояснила вона.

"Фідес" — правляча партія в Угорщині, яка має дві третини місць у парламенті, тож ухвалити без них рішення фактично неможливо.

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Уряд Орбана ніколи не давав жодних конкретних пояснень своїм коливанням щодо затягування ратифікації вступу Швеції до НАТО. Експерти вважають, що правляча партія сприймає це в якості козирної карти —як певний важіль для переговорів.

Можливо, вони не захочуть відмовлятися від цієї карти, поки Угорщина не стане останньою країною, яка схвалить заявку.

Дещо незвичайним є те, що провідні політики "Фідес", такі як Орбан і президент країни Каталін Новак, раніше заявляли, що вони за приєднання Швеції.

Водночас, вони стверджують, що в партії є інші політики, які заявку Стокгольма не підтримують. Це не цілком достовірний аргумент, адже "Фідес" є керованою згори політичною силою.

У Будапешті неодноразово заявляли, що Угорщина не буде останньою країною, яка прийме рішення, тому, швидше за все, голосування в якийсь момент таки відбудеться, ймовірно, цієї осені.

"Було так багато рухів туди й назад, так багато зустрічей, тому я вірю в це", — наголосила Сара Свенссон.

Угорський парламент мав розглянути ратифікацію членства Швеції в НАТО ще до початку літніх канікул, втім, зрештою, голосування у черговий раз перенесли на осінь.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган пообіцяв, що парламент Туреччини присвятить перше засідання після літніх канікул розгляду заявки Швеції на членство в НАТО.
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Топ коментарі
+38
НАТО пора исключать из своего состава таких как Угорщина. Не может одна продажная помойка диктовать правила целому Альянсу. Завтра Рашка нападет на Литву например и такие как Угорщина заблокирует ответные действия НАТО по отношению к агрессору. Это и есть ахиллесова пята всемогущего НАТО о слабости которой знает Рашка.
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29.07.2023 22:28
+28
А что у Орбана тоже есть к шведам притензии по поводу притиснения венгерскоязычного меньшинства? А оказывается дело совсем не в Украине. Оказывается кто то усердно работает против НАТО и Запада и на *****.
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29.07.2023 22:31
+23
Эти ****** довыйобуються
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29.07.2023 22:25
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Эти ****** довыйобуються
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29.07.2023 22:25 Відповісти
Вони ******, так що правильніше: довийобікуються
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29.07.2023 23:09 Відповісти
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29.07.2023 22:25 Відповісти
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29.07.2023 22:27 Відповісти
а Буркина-Фасо?
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29.07.2023 22:30 Відповісти
СКБЛНХ!!!
Гей, хто там ближче!
Набийте вже тому торбану пельку отруйним паприкашем!
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29.07.2023 22:27 Відповісти
Выродки.
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29.07.2023 22:28 Відповісти
Ну так, мадяри - це русскіє з-за Урала. Югра.
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30.07.2023 06:13 Відповісти
НАТО пора исключать из своего состава таких как Угорщина. Не может одна продажная помойка диктовать правила целому Альянсу. Завтра Рашка нападет на Литву например и такие как Угорщина заблокирует ответные действия НАТО по отношению к агрессору. Это и есть ахиллесова пята всемогущего НАТО о слабости которой знает Рашка.
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29.07.2023 22:28 Відповісти
Як раз зараз там товчуться вангери, які оселилися в бєларашці.
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29.07.2023 22:33 Відповісти
Заодно і з Євросоюзу копняком під задницю, це щоб два рази не розглядати дане непорозуміння в Європі.
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29.07.2023 23:10 Відповісти
По кацапськи Венгрия, раз вже так пишеш
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29.07.2023 23:32 Відповісти
Довго ще ЄС буде терпіти цього кремлівського виродка?
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29.07.2023 22:31 Відповісти
Поправка: ЄС і НАТО
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29.07.2023 22:33 Відповісти
А что у Орбана тоже есть к шведам притензии по поводу притиснения венгерскоязычного меньшинства? А оказывается дело совсем не в Украине. Оказывается кто то усердно работает против НАТО и Запада и на *****.
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29.07.2023 22:31 Відповісти
Я надеюсь теперь наша власть понимает что Орбан будет всегда упираться ногами и делать все чтобы Украину не взяли в НАТО как бы мы не пытались его задобрить и какие бы мы его бредовые требования не выполняли. Так что Орбана и других кремлевских консерв нужно посылать нахер а не пытаться выполнить все ихние капризы. Потому что все ето только повод и за одними условиями будут выставлены сразу же другие
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29.07.2023 22:41 Відповісти
Гірко визнавати, але варто казати так як є- це не Орбан , це більшість угорців дозволяють собі такі потворні вихиляси, і вони , ймовірно, завжди були такі, але не дивлячись на це і ЄС і НАТО прийняли їх до свого складу. Наразі прийнятного рішення немає, схоже ,зло поставило шах і мат.
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29.07.2023 23:09 Відповісти
Тут інших аргументів крім тих що його ***** з тельбухами купив уже не залишається
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29.07.2023 23:59 Відповісти
Угорщина це смердючій гнійник на тілі Євросоюзу...
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29.07.2023 22:34 Відповісти
Допустим такой сценарий - Завтра вагнеровцы при поддержке Помойки нападают на Польшу, Польша просит помощи НАТО, Угорщина блокирует резолюцию НАТО ссылаясь что вагнеровцы это самостоятельное ОПГ и это внутренние проблемы Польши и Польша сталкивается с гибридной войной без поддержки. Может НАТО пора пересмотреть свои законы, которые агрессор выучил как свои пять пальцев и нашел ахиллесову пяту казалось бы всемогущего НАТО?
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29.07.2023 22:34 Відповісти
в мадярщину заїжджає польський спецназ і везе орбана показувати мальовничі місця Дунаю ... але звісно час іде .
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29.07.2023 22:45 Відповісти
А якщо це буде не Польща, а Литва? В такому випадку рішення мають прийматись миттєво, але один із "членів" відкрито підіграє росії.
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29.07.2023 22:54 Відповісти
я про час і написав . литовському спецназу довше їхати ...
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29.07.2023 23:13 Відповісти
Повністю згоден, но хочу доповнити Вас, саме для цього ***** було потрібно розіграти спектакль із бунтом пригожина , щоб відокремити вагнерів і *********, плюсом до того є визнання пвк терористичною організацією деякими європейськими країнами 🤔🤓
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29.07.2023 22:54 Відповісти
Ой, не смешите мои тапочки. Польща справиться с кучкой наемников на буханках без всякого НАТО.
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29.07.2023 23:18 Відповісти
Для нас це буде гарно - підемо одним фронтом москаля нищити
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30.07.2023 08:32 Відповісти
орбан-це така сама "какаяразница",як і у нас зеленський.але венгри вже у ЄС,тому і можуть експерементувати,а нам це боком вилазе
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29.07.2023 22:38 Відповісти
Выкиньте Венгрию из ЕС и НАТО, в чём проблема? Долбоёбы.
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29.07.2023 22:38 Відповісти
Проблема в том, что нет механизмов ИСКЛЮЧЕНИЯ из ЕС и НАТО. Механизмы приёма есть, механизмы выхода по собственному желанию - тоже, а вот выгнать нельзя - не предусмотрено Уставом.
Сама удивляюсь, а вот!..
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30.07.2023 09:28 Відповісти
НАТО на повному розслабоні -- такі вибрики угрів і ніякоі реакціі
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29.07.2023 22:40 Відповісти
За такі закидони - потрібно їх сцяними тряпками до тями привести.
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29.07.2023 23:03 Відповісти
Звичайно. Це ж не Україні брехні розводити і обіцянки втюхувати.
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30.07.2023 01:37 Відповісти
кацапбабло робить свою чорну справу, чи зов крові до кацапів? орбан-сіяртовськрму кодлу не місце в ЕС і в НАТО.
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29.07.2023 22:42 Відповісти
"Уряд Орбана ніколи не давав жодних конкретних пояснень своїм коливанням щодо затягування ратифікації вступу Швеції до НАТО. "

Причина одна - накази хуьла не обговорюються
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29.07.2023 22:49 Відповісти
Це все бла бла. Судити треба за справами
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29.07.2023 22:56 Відповісти
Ситуація з мадярами показує всю безглуздість існування ЄС як організації, що створена на спільних ідеологічних засадах цивілізованого світу. ЄС треба зрозуміти, що членство таких паразитів як мадяри знищує саму потребу в існуванні ЄС.
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29.07.2023 22:52 Відповісти
Там любов з інтєрєсом. Перепродує кацапський газ і х..... за гарну поведінку відстрочує оплату. бабушка української корупції теж так робила.
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29.07.2023 22:53 Відповісти
А от це вже повний зашквар - явна робота на росію - іншого раціонального пояснення вже не можна дати. Раніше орбан грав роль едакого скептика, який наводив якісь далеків від життя аргументи до свого проплаченого скептицизму. Зараз він вже повністю скинув і цю маску. І це добре
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29.07.2023 22:54 Відповісти
цікаво скільки їм путя забашляв?
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29.07.2023 22:56 Відповісти
Докуя. Я б теж за такі бабки за нього топив. Але це не точно... Ні, таки точно - не топив-би. Бо мій герой не ********, в мене є героїня - Оля
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30.07.2023 08:38 Відповісти
Пора уже ******** відстрілювати як і русню.
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29.07.2023 22:56 Відповісти
Мудярщина про історичну "родіну" мріє?
Значь цигель - в зауральськія ябєні.
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29.07.2023 23:01 Відповісти
2/3 - не випадкова цифра. В Угорщині, на відміну від України - є за кого голосувати.
Тобто, справа не в персоні Орбана, і імперськими спогадами хворіє не тільки він, а ще принаймні дві третини країни.
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29.07.2023 23:02 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан передбачив занепад США та ЄС, а також відродження Угорщини під його керівництвом. У своїй традиційній промові в Трансільванії він продемонстрував кричущий антиамериканізм і ненависть до Європи.
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29.07.2023 23:06 Відповісти
Шизоид. Полностю дотационная мадярщина, ой не смешно.
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29.07.2023 23:16 Відповісти
А Орбан вже навіть інших угорців дістав в парламенті.
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29.07.2023 23:09 Відповісти
ну не підари?
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29.07.2023 23:12 Відповісти
Нашо ти підарів так?
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30.07.2023 08:41 Відповісти
Мадяри в ЄС, це засланий казачок.
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29.07.2023 23:16 Відповісти
Гнійний прищ на сраці Європи
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29.07.2023 23:31 Відповісти
А тепер давайте поглянемо з Швеції на потенційний/майбутній вступ України в ЄС. Як вважаєте в нас є шанси, враховуючи що навіть шведи не можуть "продавити" Угорщину?
Звісно є 3 варіанти -
1. Угорщину викинуть з ЄС. Це наскільки малоймовірно, що навіть обговорювати не варто. Особливо враховуючи, що проти виступить Польща (так, так, поцікавтесь, хто не знає, їх відносинами).
2. ЄС закриє фінансування Угорщини і ділом, а не словами навчить угорців слідувати спільному політичному курсу. Але знову... Польща, яка блокує такі ініціативи.
3. Орбан рано чи пізно здохне і там нарешті прийде до влади адекватний політик.... але партія Орбана, його виборці, вони нікуди не дінуться. І ймовірно продовжать "гнути ту ж лінію".
Проблема в позиції Польщі, котра виступає в тандемі з Угорщиною, коли справа стосується якихось внутрішньополітичних справ ЄС. Тому що в Брюсселя до поляків теж є питання, щодо свободи слова, економіки.... І поляки розуміють, що їм потрібен надійний союзник, який блокуватиме потенційні санкції проти них.
І от що з цим робити, уяви не маю. Єдина надія на "старих" членів Євросоюзу, типу Нідерландів, Бельгії, Франції, Німеччини... лише вони можуть хоч якось подіяти на мадяр. Тому і варто орієнтуватись на них, бо це єдиний варіант "продавити" нам вступ.
А відносно НАТО.... схоже навіть США нездатні примусити Орбана до дій .... або просто ще не взялись за нього, як слід.
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29.07.2023 23:43 Відповісти
Проти вступу України в нато на останньому саміті були сша та німеччина.

Так, не здатні. Втираються тільки.
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30.07.2023 01:41 Відповісти
Когось давно не п*здили...
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29.07.2023 23:56 Відповісти
интересна позиция сша по этому вопросу. швеция для них -это белые люди, а не папуасы с Украины, и тем не менее без всякой причины гондоны с венгрии перекрывают кислород. Кто-то всерьез верит, что венгрию нельзя вышвырнуть с нато и ес по щелчку пальцев, было бы желание ?
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30.07.2023 00:14 Відповісти
Ці недоЙобані мадяри, ще за другу світову за свою участь на боці гітлера не розрахувались перед людством, за всю безвинну кров, якої на на руках їхнїх дєдушєк не менш ніж в німців. А тепер ці ******* кацапам підспівують на повну, ще й ця наволоч у НАТО. Гнати цих Іюд з від усіль треба, як і кацапідарів , нехай знать своє місце євроСкот.
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30.07.2023 00:17 Відповісти
То ті ********,котрі зруйнували Roma Rex?!
NATO wake up!!!
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30.07.2023 03:03 Відповісти
*********** мудяри - так і хочуть здристнуть за Урал.
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30.07.2023 04:47 Відповісти
От правду кажуть: в сім'ї не без виродка.
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30.07.2023 06:14 Відповісти
"стверджують, що в партії є інші політики, які заявку Стокгольма не підтримують. Це не цілком достовірний аргумент, адже "Фідес" є керованою згори політичною силою"(с) - мать-мать-мать... не згори, а ****** керована!
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30.07.2023 06:45 Відповісти
Що ж, нехай НАТО отримує чергове задоволення від того, що наприймав до себе всіляке сміття.
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30.07.2023 07:16 Відповісти
"Живи - не вийобуйся, їж - не обляпайся, люби брата свого як себе самого, а ще більше - Бога"

що не ясно?
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30.07.2023 07:51 Відповісти
ще одна диктатура, але вже в складі ЄС... ООН майбутнього має взяти контроль над державами, і слідкувати, щоб не було автократій.
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30.07.2023 07:55 Відповісти
Орбан дограється
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30.07.2023 16:18 Відповісти
 
 