Україні потрібні потужні системи ППО та ПРО, які забезпечать безпеку судноплавства в Чорному морі, - ОК "Південь"

Україні потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, які будуть не лише прикривати окремі міста, а матимуть змогу забезпечити безпеку судноплавства в усьому Чорноморському регіоні від агресивних дій Росії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам дійсно потрібні засоби, які зможуть на далекій відстані навіть задуми росіян стосовно руйнування цього напрямку - і зернової, і портової інфраструктури, і взагалі зернової ініціативи світової - нищити. Оскільки сучасні далекобійні винищувачі здатні зменшити активність ворожої авіації суттєво, далекобійна зброя, ракети такого класу, які можуть сягати ракетоносіїв, які зараз в так званому ракетобезпечному районі, ближче до Новоросійська. А також нам потрібний протиракетний та протиповітряний захист, який все ж таки буде на безпосередній близькості до портів забезпечувати той самий захисний купол для всієї інфраструктури", - сказала Гуменюк.

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Вона висловила сподівання на те, що світова спільнота розуміє, що ворог не зупиниться на тих актах, які були, а також погрозах та попередніх попередженнях у напрямку портової інфраструктури півдня. "Ми проголосили та акцентували увагу на тому, що захист від таких видів ураження нам потрібний більш потужний, з урахуванням особливостей тих ракет, які ворог застосовує в таких атаках. Отже, проти надзвукових ракет нам потрібні засоби протиракетного та протиповітряного захисту. І вони мають працювати не тільки за захист громадян Одеси, півдня або України. Вони мають працювати на захист перспектив навігації Чорноморської, бо портова інфраструктура півдня України – це досить потужна ділянка місцевості водної акваторії, яка пов'язана із мореплавством", - підкреслила керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

Гуменюк прокоментувала погрози російських військових кораблів цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України та реальні можливості ворога атакувати. "Одна з атак спрямована на дунайські порти у цілому - це було таке послання росіян про те, що вони здатні вдаватися до максимально глибоких провокацій, максимально глибокого тиску, вогневого воєнного тиску на економічну діяльність України, на діяльність зернової ініціативи. Тому тут однозначно необхідно, окрім того, що підсилюється наша безпекова компонента у військовому сенсі, максимально потрібна нам потужна підтримка дипломатичного рівня. Нагадаю всім, коли зернова угода працювала, гарантами безпеки виступала ООН та Туреччина, а безпековий компонент забезпечували сили безпеки України", - сказала Гуменюк.

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Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" прокоментувала нещодавні обстріли ворогом Одеси, зазначивши, що в історичний центр міста якраз потрапляє транспортна інфраструктури та порт в тому числі. "Навколо порту побудована Одеса. Це місто вважається південними воротами України, і тому логічно, що і сам порт і його деякі будівлі – це також історичні пам’ятки. Все, що за ним знаходить глибше – все це й потрапило в зону ураження, бо ворог настільки зосередився на потребі знищити інфраструктуру, що не потурбувався про високу точність ракет" - додала Гуменюк.