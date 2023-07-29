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Україні потрібні потужні системи ППО та ПРО, які забезпечать безпеку судноплавства в Чорному морі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Україні потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, які будуть не лише прикривати окремі міста, а матимуть змогу забезпечити безпеку судноплавства в усьому Чорноморському регіоні від агресивних дій Росії.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам дійсно потрібні засоби, які зможуть на далекій відстані навіть задуми росіян стосовно руйнування цього напрямку - і зернової, і портової інфраструктури, і взагалі зернової ініціативи світової - нищити. Оскільки сучасні далекобійні винищувачі здатні зменшити активність ворожої авіації суттєво, далекобійна зброя, ракети такого класу, які можуть сягати ракетоносіїв, які зараз в так званому ракетобезпечному районі, ближче до Новоросійська. А також нам потрібний протиракетний та протиповітряний захист, який все ж таки буде на безпосередній близькості до портів забезпечувати той самий захисний купол для всієї інфраструктури", - сказала Гуменюк.

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Вона висловила сподівання на те, що світова спільнота розуміє, що ворог не зупиниться на тих актах, які були, а також погрозах та попередніх попередженнях у напрямку портової інфраструктури півдня. "Ми проголосили та акцентували увагу на тому, що захист від таких видів ураження нам потрібний більш потужний, з урахуванням особливостей тих ракет, які ворог застосовує в таких атаках. Отже, проти надзвукових ракет нам потрібні засоби протиракетного та протиповітряного захисту. І вони мають працювати не тільки за захист громадян Одеси, півдня або України. Вони мають працювати на захист перспектив навігації Чорноморської, бо портова інфраструктура півдня України – це досить потужна ділянка місцевості водної акваторії, яка пов'язана із мореплавством", - підкреслила керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

Гуменюк прокоментувала погрози російських військових кораблів цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України та реальні можливості ворога атакувати. "Одна з атак спрямована на дунайські порти у цілому - це було таке послання росіян про те, що вони здатні вдаватися до максимально глибоких провокацій, максимально глибокого тиску, вогневого воєнного тиску на економічну діяльність України, на діяльність зернової ініціативи. Тому тут однозначно необхідно, окрім того, що підсилюється наша безпекова компонента у військовому сенсі, максимально потрібна нам потужна підтримка дипломатичного рівня. Нагадаю всім, коли зернова угода працювала, гарантами безпеки виступала ООН та Туреччина, а безпековий компонент забезпечували сили безпеки України", - сказала Гуменюк.

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Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" прокоментувала нещодавні обстріли ворогом Одеси, зазначивши, що в історичний центр міста якраз потрапляє транспортна інфраструктури та порт в тому числі. "Навколо порту побудована Одеса. Це місто вважається південними воротами України, і тому логічно, що і сам порт і його деякі будівлі – це також історичні пам’ятки. Все, що за ним знаходить глибше – все це й потрапило в зону ураження, бо ворог настільки зосередився на потребі знищити інфраструктуру, що не потурбувався про високу точність ракет" - додала Гуменюк.
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Топ коментарі
+9
Взагалі негативний підхід!
Потрібно НЕ на ракетах зосереджуватись, а на їх НОСІЯХ:
Літаках, кораблях, берегових пускових, складах зберігання та заводах виготвяння!
Проблему потрібно вирішувати КАРДИНАЛЬНО!
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29.07.2023 23:28
+8
Україні більше потрібні, керівники, депутати, суддї - котрі не крадуть, під час війни, не відпочивають за кордоном, не переходять на сторону ворога, не здають таємниці, та інше.
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29.07.2023 23:18
+5
Щоце за позиція? Хто уповноважив ОК Південь говорити за потреби цілої України? Хай ставить питання перед МО, а так - ми залишимось в очах закордонних партнерів наглими вимогачами, такими, яких "ніхто не чує і нам всє должны". А потім ми дійдемо до того, що почуємо - свої треба мати! Ідіоти ...
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29.07.2023 23:12
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Потрібні - та хто ж іх дасть -- шось не дуже рвуться
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29.07.2023 23:07 Відповісти
Скорее топоры нужны, пару сотен. Чтоб загасить точки откуда ведётся обстрел Украины
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29.07.2023 23:09 Відповісти
про асфальт вже навіть і не хочеться. Ми ж не бариги якісь!
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29.07.2023 23:09 Відповісти
Щоце за позиція? Хто уповноважив ОК Південь говорити за потреби цілої України? Хай ставить питання перед МО, а так - ми залишимось в очах закордонних партнерів наглими вимогачами, такими, яких "ніхто не чує і нам всє должны". А потім ми дійдемо до того, що почуємо - свої треба мати! Ідіоти ...
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29.07.2023 23:12 Відповісти
Хуже нібудіт.
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29.07.2023 23:14 Відповісти
Держава Ізраїль на початках свого взагалінічого не мала.
США допомогли грошима та зброєю.
А зараз у Ізраїля є навіть власна атомна зброя, хоча і не афішують цього
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29.07.2023 23:17 Відповісти
Ніякого ЯО Ізраїль не має. Ця лише хуцпа (брехня) Голди Мейер.
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29.07.2023 23:30 Відповісти
Вас зрозумів
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29.07.2023 23:31 Відповісти
В 2011-ом( тогда Израиль , летом, подвергался массированным ракетным ударам) Премьер афишировал, шо есть более 600 боеголовок, которые кроют все Европу , включая московскую область. На случай угрозы государственности Израиля.
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29.07.2023 23:38 Відповісти
Понятно, шо по радиусу действия кроют и Иран.
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29.07.2023 23:41 Відповісти
ми залишимось в очах закордонних партнерів наглими вимогачами, такими, яких "ніхто не чує і нам всє должны
так Вже ж!
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29.07.2023 23:13 Відповісти
З'явилися нові моделі Ка-52 які оснащені ракетами, якими можуть атакувати нашу техніку і бути недосяжними для ППО. Та і крилаті бомби теж нікуди не ділися. Може так дорога нам західна техніка, яку раз два і обчелся та яку ледве випросиш важливіше ніж ці морськи посудини і потужні системи ППО більш потрібне на фронті?
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29.07.2023 23:17 Відповісти
Ця модель не нова, доопрацьована, корито по суті те саме, тільки збільшено відстань пошуку та атаку цілі, за даними кацапів - до 15 км (до цього було близько 10-12 км)
Дуже цікавий відео огляд з цього приводу у М.Солоніна - Гелікоптер проти танка.
Висновок: ЗСУ нагально потребують забезпечення пересувними ЗРК дальністю 20+ км (Iris-Т тощо)
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29.07.2023 23:24 Відповісти
Проти ракет згоден, а ось проти крилатих бомб порібен Петріот хоча б до появи F-16, бо крилаті бомби зкидають на відстані, яка перевищує дальність Iris-Т
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29.07.2023 23:28 Відповісти
Ви праві. Patriot, а ще Mamba як варіант
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29.07.2023 23:29 Відповісти
Україні більше потрібні, керівники, депутати, суддї - котрі не крадуть, під час війни, не відпочивають за кордоном, не переходять на сторону ворога, не здають таємниці, та інше.
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29.07.2023 23:18 Відповісти
Взагалі негативний підхід!
Потрібно НЕ на ракетах зосереджуватись, а на їх НОСІЯХ:
Літаках, кораблях, берегових пускових, складах зберігання та заводах виготвяння!
Проблему потрібно вирішувати КАРДИНАЛЬНО!
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29.07.2023 23:28 Відповісти
нічого подібного, Україні потрібно потопити тих декілька мосКАЛьських корит, які обстрілюють порти ракетами!

бо за всю війну потопили тільки всрату мАААААскву і ЖОДНОГО ракетоносія наскільки я знаю.
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30.07.2023 01:03 Відповісти
нужно добиваться, что б дали
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30.07.2023 08:31 Відповісти
Треба добиватися щоб робили своє а не ходили по міру з протягнутою рукою, попутно розкрадаючи державу!
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30.07.2023 09:31 Відповісти
вы такой же, как наши журналисты, несете чушь, удобную олигархам. поздно уже разрабатывать свое, у нас на это было 30 лет, ничего не сделали, кроме противотанковых комплексов и нескольких хороших, но несущественных для боя радаров. а такие вещи, как боевой истребитель, Украина даже в мирное время не смогла бы разработать и производить, а сейчас тем более не может.
нужно давить на администрацию Белого дома и лично на Байдена через диаспору, Конгресс и прочее. 1500 Атакамсов в месяц и 500 Абрамсов сдвинули бы дело с мертвой точки, Штаты могут дать и деньги на это в бюджете у них есть. из 49 млрд. долл потрачено только 17(!)
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30.07.2023 11:42 Відповісти
ну а ПВО и ПРО о чем была речь тем более не разработать и произвести, это очень сложные вещи, где сочетаются сложная электроника, математика с ракетными технологиями
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30.07.2023 11:43 Відповісти
перекладу на нормальну мову
нищити пускові на місці пуску, не треба
треба ппо та про, щоб збивати те що вже прилетіло
ніхто не хоче припинення війни крім народу України
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30.07.2023 09:18 Відповісти
Цікаво а товаріш Резніков чув про цю проблему? Чи за пресс конференціями та самопіаром ніколи.
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30.07.2023 09:25 Відповісти
Это все херня. Любая оборона рано или поздно будет прорвана. Нам нужны не средства обороны, а средства нападения. Атаки кацапов прекратятся только тогда, когда мы перетопим весь его флот, захерачим авиацию на аэродромах и начнем бомбить его порты.
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30.07.2023 10:49 Відповісти
нам не дают нормальные средства нападения ( к примеру 1500 Атакамсов в месяц и 500 Абрамсов) , а всякий мотлох присылают в основном, что б кацапы не могли наступать и мы не могли наступать
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30.07.2023 11:51 Відповісти
Так он все-равно что-то просит. Пускай просит атаку а не защиту.
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30.07.2023 16:30 Відповісти
 
 