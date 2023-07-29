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Генштаб ЗС (4472) ЗСУ (5686) контрнаступ на Півдні (337)

Сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу Сил оборони на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідлмдяється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Михайлівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах".

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Автор: Роман Свиридович
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Там є місця де на квадратний метр закладено по 4 міни.
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29.07.2023 23:30 Відповісти
А що сталося ?Хіба вчора не звільнили?
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29.07.2023 23:56 Відповісти
 
 