Сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу Сил оборони на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідлмдяється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Михайлівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах".

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