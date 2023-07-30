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Чехія не пустила на турнір на своїй території російську тенісистку Павлюченкову

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

анастасія,павлюченкова

У Чехію не пустили російську тенісистку

Про це повідомило МВС Чехії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Що буде після прибуття тенісистів РФ та Білорусі? Поліція Чехії під час перевірки росіянки в аеропорту пояснила причини припинення тимчасового перебування. Вона вже виїхала із Чехії. За наявною інформацією, інших тенісистів із цих країн не буде", – ідеться у заяві.

Відомство зазначило, що "діє відповідно до закону та постанови уряду".

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Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан також прокоментував ситуацію: "У ситуації, коли Росія вбиває мирних жителів України, конкурувати з російськими спортсменами у спортивних змаганнях також не є можливим. Тому наш уряд ухвалив постанову, яка забороняє участь російських спортсменів у змаганнях у Чехії. І поліція її послідовно застосовує".

Про те, що не зможе взяти участь у турнірі у Празі, написала у Stories Instagram російська тенісистка Анастасія Павлюченкова (98-ма ракетка світу), на це звернув увагу 29 липня телеканал "Дождь". У тій самій Stories росіянка опублікувала заяву WTA про те, що організація "рішуче засуджує війну в Україні та ганебні дії російського уряду" і "далі підтримує" українських тенісисток, але деякі гравці з Білорусі та РФ беруть участь у турнірах WTA "на нейтральній основі".

"Незважаючи на їхній нейтралітет, влада Чехії відмовляє деяким гравцям WTA у можливості брати участь у турнірі WTA 250, який має відбутися у Празі наступного тижня. Правила WTA свідчать, що всім гравцям мають дозволити брати участь у змаганнях WTA виключно на основі заслуг, без дискримінації. Ми й далі будемо аналізувати ситуацію, враховуючи важливі міркування, пов'язані із цими складними геополітичними проблемами", – ідеться в заяві.

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Seznam Zprávy пише, що у Празі відбудеться тенісний турнір Livesport Prague Open, у якому мали взяти участь російські та білоруські спортсмени, але вже першому з них відмовили у в'їзді.

На турнір у Празі, який почнеться 31 липня, заявлено українську тенісистку Катерину Байндль. Сімох учасниць першого кола станом на 29 липня не вказано.
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Топ коментарі
+41
Вірне рішення! Немає кацапам місця у цивілізованому світі
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30.07.2023 00:08
+30
якщо WTA і АТР не хочуть виключати із тенісних турів кацапів, то нормальні країни кацапів зможуть виключити із тенісних турнірів таким способом - забороною в'їзду кацапам до себе в країну. )
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30.07.2023 00:14
+27
Кацапів гонять звідусіль як прокажених.
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30.07.2023 00:18
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Вірне рішення! Немає кацапам місця у цивілізованому світі
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30.07.2023 00:08 Відповісти
Ніт. Треба пускати. А там Оля зустріне. А чого вона з шаблею? А ти чого з ракетою приперлося?
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30.07.2023 08:47 Відповісти
якщо WTA і АТР не хочуть виключати із тенісних турів кацапів, то нормальні країни кацапів зможуть виключити із тенісних турнірів таким способом - забороною в'їзду кацапам до себе в країну. )
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30.07.2023 00:14 Відповісти
Кацапів гонять звідусіль як прокажених.
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30.07.2023 00:18 Відповісти
Чому як?
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30.07.2023 08:48 Відповісти
Гравцями можуть бути лише нормальні, адекватні люди, які поважають міжнародні закони і суспільну мораль.

Прибічники терористів не повинні мати право знаходитись у цивілізованому суспільстві!
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30.07.2023 00:23 Відповісти
пише на основі заслуг і без дискримінації-

а якщо через ракетний обстріл параши спортсмен отримав поранення(якщо лишився живий)
і тому не може брати участь - що тоді кажуть правила??
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30.07.2023 00:27 Відповісти
Там же сказано:

"У ситуації, коли Росія вбиває мирних жителів України, конкурувати з російськими спортсменами у спортивних змаганнях також не є можливим."
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30.07.2023 09:40 Відповісти
Москальский паспорт - це знак біологічної зброї.
Бо оркі мають свої якісь болячки і хто його знає як вони діють на людей, а ще вони просто розповсюджують тупість.
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30.07.2023 00:34 Відповісти
Эта агалтелая русафобия!!!!
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30.07.2023 00:34 Відповісти
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30.07.2023 00:36 Відповісти
P.S. Національний музей Тараса Шевченка спростував твердження, що цей вірш належить Кобзареві, але вірш все-одно гарний і актуальний, як ніколи.
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30.07.2023 10:48 Відповісти
Накуй статевими ганчірками ...
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30.07.2023 00:39 Відповісти
И это ПРАВИЛЬНО! Московиты, и другие отбросы человечества, с названием "россияне", должны сидеть в своей Параше и не высовываться из круглой дырки в ее полу.
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30.07.2023 00:42 Відповісти
чехи молодці, всі б країни так робили
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30.07.2023 00:43 Відповісти
Молодцы чехи!
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30.07.2023 00:54 Відповісти
Одного не пойму...нах они прутся!!
Ведь можно играть у себя в рашке, в Азии на худой конец.... Их в дверь, они в окно...
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30.07.2023 02:01 Відповісти
І в Африці теж можна, такі в пігдогів можливості!
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30.07.2023 07:10 Відповісти
Эта же агалтелая русахобия!! Я буду жаловаться!!

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30.07.2023 02:23 Відповісти
Ага, только пусти их в огород: "Корт наш!", "Мячик наш!" ...
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30.07.2023 06:08 Відповісти
А що там чехи? Не кажуть: "Пустітє руськую дєвачку, а то путін нападьот!"?
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30.07.2023 07:16 Відповісти
76% против что бы россияне и белорусы были на турнире.
киньте в переводчик, что бы узнать что говорят чехи

https://www.idnes.cz/sport/tenis/prague-open-rusko-belorusko-tenis-neucast-wta-reakce.A230729_084854_tenis_ikuc/diskuse
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30.07.2023 08:03 Відповісти
Це ж предки цієї кацапки колись були українцями з прізвищем Павлюченко. Потім окацапилися і додали до прізвища "в", щоб остаточно позбавитися від української належності. Таких на кацапії багато.
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30.07.2023 07:29 Відповісти
Пусть дома в лапту играет.
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30.07.2023 08:25 Відповісти
Лапту тоже спи*дили у финов.
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30.07.2023 10:58 Відповісти
Чехам велика подяка. Кацапів по всьому світу мають ганяти їх же обісцяними портками і не пускати тих потвор у свої гарні, цивілізовані країни.
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30.07.2023 08:46 Відповісти
Чехи--молодці! Респект! Це, до речі, почалося ше у минулому році, але ж то були випадки у приватному порядку (пам'ятаєте: ресторації у Празі). А тут вже на офіційному рівні. Серйозний поштовх до зрушення ситуації з відношенням до кацапів у Європі.
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30.07.2023 10:24 Відповісти
 
 