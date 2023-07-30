Чехія не пустила на турнір на своїй території російську тенісистку Павлюченкову

У Чехію не пустили російську тенісистку

Про це повідомило МВС Чехії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Що буде після прибуття тенісистів РФ та Білорусі? Поліція Чехії під час перевірки росіянки в аеропорту пояснила причини припинення тимчасового перебування. Вона вже виїхала із Чехії. За наявною інформацією, інших тенісистів із цих країн не буде", – ідеться у заяві.



Відомство зазначило, що "діє відповідно до закону та постанови уряду".

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Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан також прокоментував ситуацію: "У ситуації, коли Росія вбиває мирних жителів України, конкурувати з російськими спортсменами у спортивних змаганнях також не є можливим. Тому наш уряд ухвалив постанову, яка забороняє участь російських спортсменів у змаганнях у Чехії. І поліція її послідовно застосовує".

Про те, що не зможе взяти участь у турнірі у Празі, написала у Stories Instagram російська тенісистка Анастасія Павлюченкова (98-ма ракетка світу), на це звернув увагу 29 липня телеканал "Дождь". У тій самій Stories росіянка опублікувала заяву WTA про те, що організація "рішуче засуджує війну в Україні та ганебні дії російського уряду" і "далі підтримує" українських тенісисток, але деякі гравці з Білорусі та РФ беруть участь у турнірах WTA "на нейтральній основі".



"Незважаючи на їхній нейтралітет, влада Чехії відмовляє деяким гравцям WTA у можливості брати участь у турнірі WTA 250, який має відбутися у Празі наступного тижня. Правила WTA свідчать, що всім гравцям мають дозволити брати участь у змаганнях WTA виключно на основі заслуг, без дискримінації. Ми й далі будемо аналізувати ситуацію, враховуючи важливі міркування, пов'язані із цими складними геополітичними проблемами", – ідеться в заяві.

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Seznam Zprávy пише, що у Празі відбудеться тенісний турнір Livesport Prague Open, у якому мали взяти участь російські та білоруські спортсмени, але вже першому з них відмовили у в'їзді.



На турнір у Празі, який почнеться 31 липня, заявлено українську тенісистку Катерину Байндль. Сімох учасниць першого кола станом на 29 липня не вказано.