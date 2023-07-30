Протягом 29 липня росіяни 25 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 122 вибухи, - ОВА

Протягом дня ворог здійснив 25 обстрілів. Зафіксовано 122 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Обстріляно 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській.

Сумська громада: ракетний удар по закладу освіти у Сумах. Інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.

Шалигинська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

Есманська громада: міномет (7 вибухів).

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Краснопільська громада: мінометний обстріл (15 вибухів), САУ (3 вибухи).

Білопільська громада: міномет (38 вибухів), ствольна артилерія (8 вибухів).

Шалигинська громада: ствольна артилерія (9 вибухів). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок.

Новослобідська громада: РСЗВ (10 вибухів), міномет (12 вибухів), гранатомет (29 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП.

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Юнаківська громада: артобстріл (8 вибухів).

Середино-Будська громада: артобстріл (1 вибух).

Миропільська громада: міномет (2 вибухи)".

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