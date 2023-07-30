На Куп’янському напрямку росіяни змушені використовувати все, що "у них є під рукою", - Череватий

Заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий, відповідаючи на запитання ведучих про ситуацію на Куп’янському напрямку повідомив, що ворог має на меті своїми атакуючими діями вчинити там ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини"

"Він давно використовує там багато артилерії всіх типів і калібрів. Лише цієї доби він наніс по нашим позиціям 451 артилерійський удар, здійснив шість авіанальотів і сім разів намагався штурмувати нас, - розповів полковник Череватий.

За його інформацією, під час відбиття атак 20 окупантів знищено, 59 — поранено, знищено БТР-80, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, три САУ "Нона", БПЛА та три автомобілі.

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Череватий нагадав, що противник планував на цьому напрямку літню стратегічну операцію, яку називав "великим наступом", але жодного успіху не досягнув.

Додаткові сили і техніку, котрі стягує на Куп’янський напрямок російське військове командування, спікер Східного угруповання військ назвав хоча доволі різношерстими й погано навченими, але чималими за розмірами.

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"За майже півтора роки інтенсивної потужної війни, якої не було з часів Другої світової, масове знищення особового складу та техніки безперечно порушує їхню і так не ідеальну систему побудови військових підрозділів. Відтак вони змушені використовувати все, що у них є під рукою - це крім більш-менш стандартно укомплектованих піхотних підрозділів і підрозділів повітряно-десантних військ, на яких вони найбільше уповають, вони використовують і так званий бойовий армійський резерв "Барс", і територіальні війська, і всякого типу "добровольців": приватні компанії "Ветерани", "Тигр", здається зараз з’явився, "Рись", хвалений тік-токовий "Ахмат". А це пов’язано з глобальною проблемою - вони бояться організовувати повноцінну мобілізацію", - підкреслив Череватий.

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