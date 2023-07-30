Протягом 29 липня авіація та артилерія Сил оборони уразили 6 районів скупчення росіян, 1 артилерійський засіб і станцію РЕБ, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 29 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідлмдяється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника".
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30 липня, 2023, 04:29
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Там розміщено відразу три російські міністерства - Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.
Сьогодні, 30 липня, близько третьої години ночі у вежу ділового центру «Москва-Сіті» влучив безпілотник. Про це повідомив російський інформаційний ресурс "Война близко".
Тут кажуть, що близько 3:00 мешканців довколишніх будинків розбудив звук вибуху, а на вулиці з'явився дим. У будівлі спрацювала сигналізація, триває евакуація. На місці велика кількість автомобілів екстрених служб.
Крім того, повідомляється, що російська ППО збила кілька безпілотників у Підмосков'ї - в районі Одинцово та Красногорська. Звуки вибухів підтверджують жителі Нової Москви, Красногорського та Одинцівського районів
Російське агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомило, що в Підмосков'ї ППО відбило атаки безпілотників на столицю. Тут кажуть, що на заході Підмосков'я було збито два безпілотники, які брали участь в атаці на Москву.
Водночас агентство підтверджує інформацію про вибух, який стався у будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті". "В результаті вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - цитує представника екстрених служб агентство. Постраждалих немає. Пожежі не було. Башта "IQ-кварталу" в "Москва-сіті" евакуйована.
Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA зазначив, що у вежі, яку атакував безпілотник у «Москва-сіті», розміщено відразу три російські міністерства - Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінцифри.
Введено тимчасове обмеження на перебування будь-яких повітряних суден у Московській повітряній зоні. Аеропорт Внуково закритий на виліт та приліт, рейси перенаправляються в інші аеропорти.
«Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв та постраждалих немає», - написав у Telegram мер Москви Сергій Собянін.
О 5.22 свій звіт опублікувало Міноборони РФ: "Вранці 30 липня припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві. Один український БПЛА знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцівського району Московської області. Ще два безпілотники були подавлені засобами РЕБ і, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.