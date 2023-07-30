Протягом 29 липня авіація та артилерія Сил оборони уразили 6 районів скупчення росіян, 1 артилерійський засіб і станцію РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 29 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідлмдяється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження окупантів, 8 артилерійських засобів, 2 станції РЕБ і 2 склади, - Генштаб