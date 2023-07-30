Внаслідок російського удару по корпусу навчального закладу в Сумах загинула 1 людина, 5 - травмовані, - МВС. ФОТОрепортаж
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За попередніми даними, одна людина загинула і п’ятеро дістали поранення, внаслідок ракетного удару російських окупантів по навчальному закладу в Сумах ввечері 29 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє МВС.
У повідомленні зазначається: "Ввечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по закладу освіти.
На місці події працюють необхідні служби. Попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5-х поранених цивільних осіб.
Триває ліквідація наслідків пожежі".
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