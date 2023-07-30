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МВС (2874) обстріл (20945) Суми (392)

Внаслідок російського удару по корпусу навчального закладу в Сумах загинула 1 людина, 5 - травмовані, - МВС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За попередніми даними, одна людина загинула і п’ятеро дістали поранення, внаслідок ракетного удару російських окупантів по навчальному закладу в Сумах ввечері 29 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє МВС.

У повідомленні зазначається: "Ввечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по закладу освіти.

На місці події працюють необхідні служби. Попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5-х поранених цивільних осіб.

Триває ліквідація наслідків пожежі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала ракетного удару по Сумах. Постраждав заклад освіти, - ОВА

Внаслідок російського удару по корпусу навчального закладу в Сумах загинула 1 людина, 5 - травмовані, - МВС 01
Внаслідок російського удару по корпусу навчального закладу в Сумах загинула 1 людина, 5 - травмовані, - МВС 02
Внаслідок російського удару по корпусу навчального закладу в Сумах загинула 1 людина, 5 - травмовані, - МВС 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
а зелені покидьки серіали знімають
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30.07.2023 02:50
+6
**** де наші ракети? чому ми не вбиваємо цих **** в їніх домівка в ночі?
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30.07.2023 02:28
+4
В Сумах уже давным-давно нет артиллерийского училища. Методичку поменяй.
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30.07.2023 11:14
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Канікули. Вечір. Хто може перебувати в закладі освіти в такий час і що вони там роблять?
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30.07.2023 01:36 Відповісти
Случайные прохожие могут быть. Насколько я понимаю это здание находилось среди жилого квартала.
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30.07.2023 01:58 Відповісти
заклад освіти наповнений багатьма наочними посібниками...і на канікулах тоже...їх треба охороняти
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30.07.2023 06:02 Відповісти
В Сумах уже давным-давно нет артиллерийского училища. Методичку поменяй.
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30.07.2023 11:14 Відповісти
ти дурень, цей будинок за 8-10км від артвчища в другому кінці Сум.
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30.07.2023 14:02 Відповісти
яке артучилище?? це звичайне ПТУ
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30.07.2023 11:32 Відповісти
Уроды, бьют по жилым кварталам. Гореть им в ад
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30.07.2023 01:48 Відповісти
**** де наші ракети? чому ми не вбиваємо цих **** в їніх домівка в ночі?
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30.07.2023 02:28 Відповісти
Не можна, партнери не підтримують удари по росії
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30.07.2023 05:34 Відповісти
Асфальтом кидай.. Зато поржем
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30.07.2023 06:31 Відповісти
а зелені покидьки серіали знімають
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30.07.2023 02:50 Відповісти
Дырявое ПВО,которое пропустило крылатую ракету и надежная система оповещения,которая включилась после прилета
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30.07.2023 06:17 Відповісти
тут еще надо брать во внимание,что это приграничный город с кацапстаном
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30.07.2023 07:27 Відповісти
Саме так, до мордору менше 40 км. Пишуть, що ракета нібито йшла дуже низько, а на такій висоті ППО важко зафіксувати ціль
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30.07.2023 09:40 Відповісти
я бачив як летіла , дуже низько.
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30.07.2023 14:07 Відповісти
Це свідомий геноцид українського народу ,ворог щоденно вбиває українців руйнує наші міста і села .
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30.07.2023 07:23 Відповісти
Вже пишуть 2 загинуло, 20 ранених, три в лікарні.
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30.07.2023 13:58 Відповісти
вже 23 поранених.
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30.07.2023 14:04 Відповісти
Кадетські школи-ліцеї існують і у Бєлгороді, там же й інститут МВС є, тобто око за око має бути, як вчив Мойсей.
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30.07.2023 17:26 Відповісти
 
 