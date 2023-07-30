10 400 9
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 245 700 осіб (+480 за добу), 4205 танків, 4795 артсистем, 8178 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Сили оборони знищили близько 245 700 російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 245700 (+480) осіб ліквідовано;
танків ‒ 4205 (+14) од,
бойових броньованих машин - 8178 (+11) од;
артилерійських систем - 4795 (+9) од;
РСЗВ - 698 (+0) од;
засоби ППО - 459 (+1) од;
літаків - 315 (+0) од;
гелікоптерів - 311 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4011 (+4);
крилаті ракети - 1347 (+0);
кораблі /катери - 18 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 7275 (+28) од;
спеціальна техніка - 711 (+1).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це не означає, що снарядів катма. Це означає, що відповідальні за склади занепокоїлися ти, що склади схудли за рік на 10%.