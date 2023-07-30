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армія РФ (13428) ліквідація (1922) знищення (4069)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 245 700 осіб (+480 за добу), 4205 танків, 4795 артсистем, 8178 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Сили оборони знищили близько 245 700 російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 245700 (+480) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4205 (+14) од,

бойових броньованих машин - 8178 (+11) од;

артилерійських систем - 4795 (+9) од;

РСЗВ - 698 (+0) од;

засоби ППО - 459 (+1) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 311 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4011 (+4);

крилаті ракети - 1347 (+0);

кораблі /катери - 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7275 (+28) од;

спеціальна техніка - 711 (+1).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу - 36 бойових зіткнень, на Лиманському та Мар’їнському напрямках Сили оборони стримують ворога, а на Мелітопольському та Бердянському напрямках продовжують наступ, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 245 700 осіб (+480 за добу), 4205 танків, 4795 артсистем, 8178 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Десь кацапи поперли у танкову атаку - 14 танків відразу вибили їм.
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30.07.2023 09:30 Відповісти
все на купянском направлении,сходили в атаку колоннами))))....правда оказалось и мы такой херней иногда занимаемся(
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30.07.2023 10:24 Відповісти
Кацапы как тараканы, одного раздавишь прибегут двое
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30.07.2023 10:03 Відповісти
Поясніть мені, будьте ласкаві. Вже є у нас й касетні бомби, а дохлих кацапів менше. Чому так?
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30.07.2023 11:04 Відповісти
Тому що в нас і були касетні **********. І ми ними користувались. США надало касетні **********, бо номенклатура осколково-фугасних вичерпується, а темпи виробництва ще не досягли позначки "ВСУ не може вистрілювати більше, ми почали відновлювати склади".

Це не означає, що снарядів катма. Це означає, що відповідальні за склади занепокоїлися ти, що склади схудли за рік на 10%.
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30.07.2023 12:06 Відповісти
Дякую.
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06.08.2023 15:46 Відповісти
артилерії дуже мало щось
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30.07.2023 11:35 Відповісти
Вантажівок та автоцистерн зате... Якщо нічим заряджати гармати, та не на чому тягнути причепні гаубиці чи нічим заправляти ті тягачі - то ще краще! Більше кинуть під час драпака, як під Ізюмом.
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30.07.2023 12:09 Відповісти
 
 