За добу росіяни двічі обстріляли Очаків, над Миколаївщиною сили ППО збили 2 "шахеди"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія у суботу, 29 липня, здійснила обстріл міста Очакова Миколаївської області.
Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Миколаївщині було знищено розвідувальний "Мерлін-ВР", - йдеться в повідомленні.
Протягом доби російські загарбники двічі вдарили з артилерії по Очакову та Очаківській громаді.
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