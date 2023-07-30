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Росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний у Чорному морі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Російські окупанти знову атакували острів Зміїний.

 Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти на світанку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, - ОК "Південь"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Здоровий глузд.
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30.07.2023 09:44
+10
Залякують зерновий коридор.
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30.07.2023 09:45
+7
Можливо зеленського з будановим шукають там досі 😆
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30.07.2023 09:55
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Що вони там атакують?
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30.07.2023 09:42 Відповісти
Здоровий глузд.
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30.07.2023 09:44 Відповісти
Хм, там же нікого немає. Атакують ''те'' що не може влупити у відповідь. Така кацапська ''скрєпа''.
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30.07.2023 09:43 Відповісти
Ну - якийсь "пост спостереження там стоять може Просто повинен! І не просто "матрос з "біноклями", а пост з РЛС, тепловізором, хорошою оптикою та вузлом зв"язку Кацапи ж не поголовно - ідіоти! От і стараються по цій інфраструктурній системі нанести удар - хоч "наосліп"!
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30.07.2023 10:05 Відповісти
Я теж думаю, що там нікого нема.

Але навіть якщо б там хтось був, то нам би це точно ніхто б не сказав.
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30.07.2023 12:53 Відповісти
Били по скелі?
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30.07.2023 09:43 Відповісти
Понты.. Типо "фсё под контролем".
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30.07.2023 09:43 Відповісти
Залякують зерновий коридор.
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30.07.2023 09:45 Відповісти
Решили с похмелья утопить остров?
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30.07.2023 09:46 Відповісти
Пробують острів потопити чи що, то хай флот підганяють та пробують, буде вперше в історіі коли острів втопить хоч одно корито!
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30.07.2023 09:46 Відповісти
Можливо зеленського з будановим шукають там досі 😆
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30.07.2023 09:55 Відповісти
Та давайте туда искандеры и ониксы, не мелочитесь
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30.07.2023 10:01 Відповісти
путлєр - це реїнкарнація гітлера. Шукає щит Ахіла..але якось по дурному..
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30.07.2023 10:03 Відповісти
Адік обідився на тебе, каже шо то ні який не фюрер, то звичайний фраєр! Шо він там шукає тільки чорту відомо, але був дан наказ доказати що стародавні руіни грецьких селищ в криму то є рюське город, скоро буде вимагати щоб доказали шо чорне та азовське моря викопали не величні укри, а величне рюськи, притому не лопатами, а лаптями!
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30.07.2023 10:53 Відповісти
Адік образився? То у тебе є зв'язок з Пеклом?
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30.07.2023 11:10 Відповісти
Ну ми як нацисти маємо відлічати шелуху від зерна, ну шож ви так 🤣🤣 Но адіку точно би не сподобалося шо його рівняють з цим 😆 І як шо шо то то був жарт!
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30.07.2023 11:23 Відповісти
а він існує?
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30.07.2023 10:54 Відповісти
Це як чаша Грааля, ящик Пандори, спис Долі, пояс царици амазонок
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30.07.2023 11:08 Відповісти
Все то фігня, він пробиває шлях до шамбали!
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30.07.2023 11:10 Відповісти
Тоді він точно береги сплутав..
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30.07.2023 11:13 Відповісти
а...
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30.07.2023 11:23 Відповісти
Царицю амазонок поховано 20 км на південь від Мелітополя.
Звали її Іпполiта.
У різний час було три експедиції археологів, якi хотіли відкрити її могилу...
Але геть усі загинули, всі до одного, живим не залишився нiхто.
Після цих випадків досі не знайшлося жодного смiливого, хто б хотів повторити це.
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30.07.2023 13:04 Відповісти
То я ж не кажу, що всі артефакти на Зміїному)
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30.07.2023 13:06 Відповісти
"закинувши в районі острова дві авіабомби" - що значит закинули? Новоязію підхопили від кацапів?
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30.07.2023 10:31 Відповісти
Ну, це підходить для плануючих авіабомб - закинули, розвернулись і назад. Не скидали ж вони ці бомби прямо над островом?
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30.07.2023 10:45 Відповісти
Дають зрозуміти, що знищать наші засоби враження, якщо ми скористаємось проходом морем біля Румунії/Болгарії - вперлись у можливість експорту нашого зерна. Вирішили задавити нас економічно.
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30.07.2023 10:42 Відповісти
Русский военный самолёт, иди н***й!
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30.07.2023 11:03 Відповісти
Бедные змеи
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30.07.2023 11:17 Відповісти
Просто так не хреначили бы. Значит что-то или кто-то там есть.
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30.07.2023 11:49 Відповісти
Напоминает рассуждения типа "путин єтого не дєлал, паскольку єму єта не вігадна"
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30.07.2023 12:58 Відповісти
 
 