Росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний у Чорному морі, - ОК "Південь"

Російські окупанти знову атакували острів Зміїний.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка", - йдеться в повідомленні.

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