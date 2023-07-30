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Росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний у Чорному морі, - ОК "Південь"
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Російські окупанти знову атакували острів Зміїний.
Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Gary Grant
показати весь коментар30.07.2023 09:44
+10 5 копійок
показати весь коментар30.07.2023 09:45
+7 Сергей Муляр 01baaef9
показати весь коментар30.07.2023 09:55
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Будь ласка, зачекайте...
Але навіть якщо б там хтось був, то нам би це точно ніхто б не сказав.
Звали її Іпполiта.
У різний час було три експедиції археологів, якi хотіли відкрити її могилу...
Але геть усі загинули, всі до одного, живим не залишився нiхто.
Після цих випадків досі не знайшлося жодного смiливого, хто б хотів повторити це.