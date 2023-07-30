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Артилерія бригади ДШВ ліквідувала окупантів у Бахмуті в районі "Алеї троянд". ВIДЕО
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Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ліквідували російських військових в місті Бахмут, в районі "Алеї троянд".
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри зі знищення загарбників опублікував у телеграмі народний депутат Юрій Мисягін.
Топ коментарі
+27 Общество Грибоводов
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є в них і філософська пісня "дали п#зди", про наше все
Місто епоха незламності, буде одне з найкращих в Україні.
Прямісінько до кобздона контрамарку.