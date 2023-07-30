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Артилерія бригади ДШВ ліквідувала окупантів у Бахмуті в районі "Алеї троянд". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ліквідували російських військових в місті Бахмут, в районі "Алеї троянд".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри зі знищення загарбників опублікував у телеграмі народний депутат Юрій Мисягін.

Дивіться: Ми не викрадали українських дітей, а вивозили дитячі будинки з-під ударів артилерії, - Путін. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+27
Працює артилерія, їб***ть пацани
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30.07.2023 09:48
+21
Одним кацапом менше, а вторий насрав в штани.
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30.07.2023 09:52
+18
Бігають як таргани.
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30.07.2023 09:48
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Бігають як таргани.
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30.07.2023 09:48 Відповісти
Видео чётко зафиксировало акт махровой русофобии!
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30.07.2023 21:13 Відповісти
Працює артилерія, їб***ть пацани
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30.07.2023 09:48 Відповісти
Одним кацапом менше, а вторий насрав в штани.
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30.07.2023 09:52 Відповісти
По перше не вторий а другий по друге можно було б ще.
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30.07.2023 10:38 Відповісти
І по третє з пісні слів не викинеш
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30.07.2023 10:54 Відповісти
співає група "Пирятин"

є в них і філософська пісня "дали п#зди", про наше все
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30.07.2023 15:34 Відповісти
От жеж бляха муха, а херло каже шо ніякого прогресу немає у ЗСУ, а вон шо, вже гатят мінометами по АРТЕМОВКУ, лажа якась виходить, африканці не дарма зрозуміли шо фраєрок порожняк гонить!
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30.07.2023 09:50 Відповісти
Для міномета занадто потужний вибух. Скоріш за все танк, або 122 мм
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30.07.2023 10:22 Відповісти
Танк зразу відкидуй, ніхто туда танки та людей пускати не буде, немає сенсу просто, є можливість доставати мінами або снарядами, будуть так вибивати, переріжут шляхи снабжіня ті самі здадуться, або як каже їх методічка, гранату під бронік та баняк донизу до упора!
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30.07.2023 10:43 Відповісти
Рашисти прадалжают сваіх нє брасать...
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30.07.2023 09:51 Відповісти
Тепер перейменувати на ''алея кацапських жмуриків''.
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30.07.2023 09:58 Відповісти
В Бахмуті були якісь важливі підприємства ? Цікаво, чи будуть його взагалі відбудовувати.
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30.07.2023 10:07 Відповісти
Звісно ,що будемо відбудовувати. За нього стільки крові пролили українські лицарі.
Місто епоха незламності, буде одне з найкращих в Україні.
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30.07.2023 10:43 Відповісти
Артемсіль
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30.07.2023 12:06 Відповісти
Рядом - в Соледаре
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30.07.2023 12:14 Відповісти
Гіпс, сіль, вина тощо. Непогана була економіка з первинним виробництвом. Тому - буде відновлене обов'язково. Це не нерентабельне вугілля в пластах по 20-30см...
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30.07.2023 12:16 Відповісти
Шампан робили. Артемівське вино ігристе.
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30.07.2023 11:10 Відповісти
Це точно, був час коли туди (ще Артемівськ був) з Сєвєродонецька по шампанське їздили ...
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30.07.2023 12:53 Відповісти
кієвскій рєжим = давай ще !
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30.07.2023 10:13 Відповісти
Здохлому кацапу бажаю здоров'я і гарного настрою!
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30.07.2023 10:41 Відповісти
Козирно!

Прямісінько до кобздона контрамарку.
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30.07.2023 17:51 Відповісти
 
 