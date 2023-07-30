Артилерія бригади ДШВ ліквідувала окупантів у Бахмуті в районі "Алеї троянд". ВIДЕО

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ліквідували російських військових в місті Бахмут, в районі "Алеї троянд".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри зі знищення загарбників опублікував у телеграмі народний депутат Юрій Мисягін.

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