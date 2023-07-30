У Білорусь найманці ПВК "Вагнер" прибувають майже без важкої військової техніки, - британська розвідка. ФОТО
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У Білорусі зафіксовано перебування кілька тисяч "вагнерівців", у таборах вони перебувають без важкої військової техніки.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Супутникові знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. "Вагнерівці" базуються у наметовому таборі поблизу села Цель, там виявлено близько 300 наметів та 200 автомобілів.
"Окремі повідомлення свідчать, що більшість видимих транспортних засобів - це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин, - кажуть аналітики.
При цьому вони зазначають, що залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні. Зокрема існує реальна можливість, що ПВК була змушена повернути її російським військовим.
"Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку та засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами його майбутньої боєздатності", - зазначають експерти.
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ну, і одна дамба вже підірвана і нічо, з путіним все ще ведуть переговори
Максимум провокації - це все на що здатні
а країни нато до лукашенка звертатимуться?
раніше україну з білорусі обстрілювали ракетами і шахедами, ввезеними через вірменію, а народ тут каже нє то наші друзі...з виборів 19-го року так і не провітрились голови
Т.з. "пригожинський бунт" - то була "біла ворона", "уловка для дурнів". Насправді то був привід для перекидання регуярних російських військ у Білорусію з метою атакувати звідти Україну. Єдина надія, що наші Полководці (Залужний, Наєв, Тарнавський, Сирський ) це передбачили і вжили заходів...
Жодної віри клоуну,представникам жОПи, будановим-даніловим і пи.даболам і пи.даболкам з числа "речників" і "речниць"!