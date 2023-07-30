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На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ ліквідували 35 окупантів, у полон взято 5 росіян, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Минулої доби росіяни 480 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"На Лимано-Куп’янському напрямку у полон взято п’ятьох росіян. Із артилерії різних калібрів та видів загарбники 480 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових", - йдеться в повідомленні.

За добу на цій ділянці фронту ліквідовано 35 окупантів, 65 поранено, ще 5 – взято у полон. Також знищено ворожий танк, БТР і два польових склади з боєприпасами.

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Автор: Марина Макєєва
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Хм, цікаво заголовок написаний. Як ліквідували то окупантів, а як в полон то росіян. Це що різні істоти?
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30.07.2023 10:20 Відповісти
35/5-хорошее соотношение.Есть надежда что из этих пяти трое подохнут от ран.
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30.07.2023 11:46 Відповісти
 
 