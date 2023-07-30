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На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ ліквідували 35 окупантів, у полон взято 5 росіян, - Череватий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби росіяни 480 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Лимано-Куп’янському напрямку.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
"На Лимано-Куп’янському напрямку у полон взято п’ятьох росіян. Із артилерії різних калібрів та видів загарбники 480 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових", - йдеться в повідомленні.
За добу на цій ділянці фронту ліквідовано 35 окупантів, 65 поранено, ще 5 – взято у полон. Також знищено ворожий танк, БТР і два польових склади з боєприпасами.
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показати весь коментар30.07.2023 10:20 Відповісти Мені подобається 1
олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар30.07.2023 11:46 Відповісти Мені подобається 0
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