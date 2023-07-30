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Наші бійці ліквідували ворожу групу операторів БПЛА на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України KRAKEN ліквідували ворожу групу операторів БПЛА на Бахмутському напрямку на Донеччині. Після виявлення окупантів їх "мінуснули" скидом вибухового пристрою з FPV-дрона.
Відео опублікували у телеграм-каналі підрозділу, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар30.07.2023 10:23
+9 Ким Чен Ир
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+4 ZoV KobZona
показати весь коментар30.07.2023 11:40
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Тут навіть немає чого пояснювати - чому
Навіть вже зараз тих кого вбила артилерія можна записувати в списки досягнень дронів тому що таку точність та ефективність артилерії дають дрони.
Але й так ок скид все ж ДРОНІВ майже НЕМАЄ.
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Все буде Україна!