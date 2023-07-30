Наші бійці ліквідували ворожу групу операторів БПЛА на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України KRAKEN ліквідували ворожу групу операторів БПЛА на Бахмутському напрямку на Донеччині. Після виявлення окупантів їх "мінуснули" скидом вибухового пристрою з FPV-дрона.

Відео опублікували у телеграм-каналі підрозділу, передає Цензор.НЕТ.

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