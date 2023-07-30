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війна (56124) Бахмут (1480) дрони (2456)

Наші бійці ліквідували ворожу групу операторів БПЛА на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України KRAKEN ліквідували ворожу групу операторів БПЛА на Бахмутському напрямку на Донеччині. Після виявлення окупантів їх "мінуснули" скидом вибухового пристрою з FPV-дрона.

Відео опублікували у телеграм-каналі підрозділу, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Артилерія бригади ДШВ ліквідувала окупантів у Бахмуті в районі "Алеї троянд". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+17
Керувальники дронами ''задвохсотилися'' від дрона. Наче анектот.
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30.07.2023 10:23
+9
Мабудь це відео, коли ахматівського карлсона накрили
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30.07.2023 11:06
+4
Оказывается, в эту игру можно играть вдвоём.
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30.07.2023 11:40
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Керувальники дронами ''задвохсотилися'' від дрона. Наче анектот.
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30.07.2023 10:23 Відповісти
Задвухсотили в дим.
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30.07.2023 11:43 Відповісти
Це має бути не анекдотом, а головним напрямком в боротьбі з цапськими дронами.
Тут навіть немає чого пояснювати - чому
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30.07.2023 11:48 Відповісти
Это такой же анекдот, как и контрбатарейная борьба в артиллерии. Особенно если учесть, что "в эту игру можно играть вдвоем"
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30.07.2023 14:24 Відповісти
Звичайна війна дронів. Ще трохи і майже всі загиблі будуть в основному від дронів.

Навіть вже зараз тих кого вбила артилерія можна записувати в списки досягнень дронів тому що таку точність та ефективність артилерії дають дрони.
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30.07.2023 13:16 Відповісти
Мабудь це відео, коли ахматівського карлсона накрили
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30.07.2023 11:06 Відповісти
И нихтооо нее узнаееет, где магилка маааяяяя!
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30.07.2023 11:09 Відповісти
Оказывается, в эту игру можно играть вдвоём.
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30.07.2023 11:40 Відповісти
Не завадило б залетіти в трубу. Мавік там висів, а значить і ретранслятор-репітер можна підвісити.

Але й так ок скид все ж ДРОНІВ майже НЕМАЄ.
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30.07.2023 13:19 Відповісти
Я подобное уже видел под Ореховым пару дней назад. )
История одинаковая, а люди разные!
Все буде Україна!
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30.07.2023 13:46 Відповісти
 
 