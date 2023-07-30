2 людини загинули та 2 зазнали поранень унаслідок ракетної атаки окупантів по Запоріжжю, - ОВА

Унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю загинули дві людини, ще двох жінок доставлено до лікарні. По області окупанти завдали 77 ударів по 20 населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка.

"В результаті ракетної атаки військових РФ по обласному центру загинула 32-річна жінка та 45-річний чоловік. Двох жінок 36 та 55 років з легкими ушкодженнями доставлено в лікарню, де надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Загалом за минулу добу ворог завдав 77 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.



"73 артилерійські обстріли прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Левадного, Новодарівки, Білогір'я, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових селам. Ураження від ворожого БПЛА зазнало с. Новоандріївка та с. Павлівка, від авіації вчергове постраждало Гуляйполе.



Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав голова ОВА.

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