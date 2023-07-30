УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15645 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
9 411 7
Гуменюк (663) ЗСУ (5686) Чонгар (18)

Робота проведена філігранно, точно, влучно. ЗСУ продовжують руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонської області, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар,міст,чонгарський

Українські військові продовжують завдавати ударів по логістичних путях росіян. Удари по Чонгарському мосту зранку 29 липня були проведені філігранно, точно та влучно.

Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Робота проведена філігранно, точно влучно. Зараз окупант вишукує нові шляхи в обʼїзд, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу і техніки оновлення, якої потребує, в звʼязку з нашою бойовою роботою. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і зачищаємо позиції ворога на лівому березі", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що росіяни використовують цивільних для своїх колон техніки. Ворог примушує їх рухатися в колонах із військовою технікою, щоб по них не били ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні потужні системи ППО та ПРО, які забезпечать безпеку судноплавства в Чорному морі, - ОК "Південь"

За словами речниці ОК "Південь", підрозділи ЗСУ продовжують ведення контрбатарейної боротьби та зачищення позиції ворога на лівому березі Дніпра.

Гуменюк розповіла, що Збройні Сили продовжують встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Натомість єдине, що може стримувати Сили оборони - наявність цивільного населення, яке росіяни використовують, чергуючи автівки з цивільними.

"Саме це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з того самого Криму, не маючи можливості використати славнозвісний Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", - додала Гуменюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мости через Чонгар намагались підірвати, але вони не підірвались. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, вранці суботи, 29 липня, українські військові  здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гражданские лица с российскими паспортами
Которые понаехали в Крым - преступники
Они нарушили международные законы
Не надо заморачиваться
Как они будут выезжать из Крыма
И попадут ли при этом под обстрел
За нарушение законов должно быть наказание
Иногда трудно предположить -в какой форме оно произойдет
Но наказание будет
Всем!!!!!
показати весь коментар
30.07.2023 10:46 Відповісти
Тут так душевно, по домашнєму.
показати весь коментар
30.07.2023 11:06 Відповісти
в колонах їдуть ті, кому мало ще крові загиблих українців, хто двома руками за дії їхніх варварів. можливо це не гуманно, але треба громити все, що рухається
показати весь коментар
30.07.2023 11:06 Відповісти
Не гуманно це до вилову риби сітками, чи полювання на дичину.
А ті макшанські фашисти, хто свідомо їде по території України, повинні бути знищені
на рівні з військовими орди.
показати весь коментар
30.07.2023 11:18 Відповісти
в колонах їдуть не цивільні! в колонах їдуть громадяни держави-агресора, співучасники вбивств українців, прихильники ***** і скрєп. Тож нех заморочуватися!
показати весь коментар
30.07.2023 11:12 Відповісти
стріляти поруч з колонами,
цивільні повтікають і більше не поїдуть в колоні з військовими
показати весь коментар
30.07.2023 12:24 Відповісти
ну то питання чого ті кацапи понаїхали в чужу країну, в яку вони взагалі то прийшли з війною, премію дарвіна кого там зачепить, і хай там озираються щоб їм, дебілам, свої ж не понасипали хорошечно... неймовірно який теракт ці терористи наробили ця машута захарова буде верещяти, її ми звістно повісимо пізже
показати весь коментар
30.07.2023 12:48 Відповісти
 
 