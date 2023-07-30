Робота проведена філігранно, точно, влучно. ЗСУ продовжують руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонської області, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують завдавати ударів по логістичних путях росіян. Удари по Чонгарському мосту зранку 29 липня були проведені філігранно, точно та влучно.

Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Робота проведена філігранно, точно влучно. Зараз окупант вишукує нові шляхи в обʼїзд, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу і техніки оновлення, якої потребує, в звʼязку з нашою бойовою роботою. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і зачищаємо позиції ворога на лівому березі", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що росіяни використовують цивільних для своїх колон техніки. Ворог примушує їх рухатися в колонах із військовою технікою, щоб по них не били ЗСУ.

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За словами речниці ОК "Південь", підрозділи ЗСУ продовжують ведення контрбатарейної боротьби та зачищення позиції ворога на лівому березі Дніпра.

Гуменюк розповіла, що Збройні Сили продовжують встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Натомість єдине, що може стримувати Сили оборони - наявність цивільного населення, яке росіяни використовують, чергуючи автівки з цивільними.

"Саме це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з того самого Криму, не маючи можливості використати славнозвісний Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", - додала Гуменюк.

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Нагадаємо, вранці суботи, 29 липня, українські військові здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область.