Робота проведена філігранно, точно, влучно. ЗСУ продовжують руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонської області, - ОК "Південь"
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Українські військові продовжують завдавати ударів по логістичних путях росіян. Удари по Чонгарському мосту зранку 29 липня були проведені філігранно, точно та влучно.
Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Робота проведена філігранно, точно влучно. Зараз окупант вишукує нові шляхи в обʼїзд, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу і техніки оновлення, якої потребує, в звʼязку з нашою бойовою роботою. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і зачищаємо позиції ворога на лівому березі", – зазначила вона.
Гуменюк додала, що росіяни використовують цивільних для своїх колон техніки. Ворог примушує їх рухатися в колонах із військовою технікою, щоб по них не били ЗСУ.
За словами речниці ОК "Південь", підрозділи ЗСУ продовжують ведення контрбатарейної боротьби та зачищення позиції ворога на лівому березі Дніпра.
Гуменюк розповіла, що Збройні Сили продовжують встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Натомість єдине, що може стримувати Сили оборони - наявність цивільного населення, яке росіяни використовують, чергуючи автівки з цивільними.
"Саме це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з того самого Криму, не маючи можливості використати славнозвісний Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", - додала Гуменюк.
Нагадаємо, вранці суботи, 29 липня, українські військові здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область.
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Которые понаехали в Крым - преступники
Они нарушили международные законы
Не надо заморачиваться
Как они будут выезжать из Крыма
И попадут ли при этом под обстрел
За нарушение законов должно быть наказание
Иногда трудно предположить -в какой форме оно произойдет
Но наказание будет
Всем!!!!!
А ті макшанські фашисти, хто свідомо їде по території України, повинні бути знищені
на рівні з військовими орди.
цивільні повтікають і більше не поїдуть в колоні з військовими