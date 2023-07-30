Унаслідок ракетного удару по Сумах загинули 2 людини, постраждали 20 осіб (оновлено)

У Сумах працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки на місто 29 липня, під час якої було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сумської міської ради.

Як зазначається, до лікувальних закладів по медичну допомогу звернулося 17 пацієнтів. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості). Одна людина загинула.

На місці удару проводиться обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.

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Пізніше міськрада опублікувала оперативну інформацію щодо обстрілу.

"Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено гуртожитки та багатоповерхівки... Продовжуються заходи з розбору завалів та евакуації населення... Надано тимчасове місце для проживання 13 особам", - йдеться в повідомленні.



Крім того, зросла кількість загиблих і поранених: "Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждало 20 (троє залишаються в лікарні)".



Також повідомляється, що в результаті ракетного удару було пошкоджено елементи контактної мережі по вул. Ковпака. Зранку 30 липня відновлено подачу напруги та рух тролейбусів відповідно до маршрутів.