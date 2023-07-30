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Окупанти посилили штурмові дії біля Мар’їнки, це найгарячіша точка фронту, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Протягом минулої доби російські загарбники посилили штурмові дії у Мар’їнці.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Ідеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – розказав він.

У районі недавно визволеного села Старомайорське та розташованого через річку села Урожайне, де знаходяться росіяни, ворог посилили контратаки.  З окупованого Маріуполя росіяни перекинули підкріплення у Роботине. 

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Автор: Марина Макєєва
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Розбили ту Мар"їнку в драбадан. Може таки бамбаси зрозуміють хто розбив їхні будинки.
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30.07.2023 11:44 Відповісти
Ворог посилив контратаки в райні села Урожайного , "де знаходяться росіяни" ?!
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30.07.2023 12:10 Відповісти
 
 