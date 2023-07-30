Депутат Бундестагу Маєр про випадок з Харлан: Позиція МОК щодо РФ залишається проблемною
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Випадок з дискваліфікцією української спортсменки Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування у Мілані та ухвалені згодом рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) засвідчили, якою проблемною є позиція МОК та деяких міжнародних спортивних федерацій щодо дозволу атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив депутат Бундестагу, член Комітету з питань спорту Штефан Маєр.
"Не можна допустити, щоб широкий жест МОК щодо кваліфікації Харлан на Олімпіаду та по суті правильне рішення федерації фехтування щодо "призупинення" її дискваліфікації замилили очі на дуже проблемну позицію МОК та деяких міжнародних федерацій, як-от федерації фехтування, щодо участі атлетів з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях", - наголосив Маєр.
Він нагадав про спільну березневу декларацію членів Комітету Бундестагу з питань спорту від правлячих соціал-демократів, "зелених" та лібералів, а також ХДС/ХСС, у якій вони закликали МОК та Міжнародний паралімпійський комітет, а також міжнародні спортивні федерації повністю дотримуватися принципу недопущення російських та білоруських спортсменів до змагань.
"Ми поставилися тоді критично до позиції МОК. Випадок Харлан тільки підтвердив, що ми мали рацію, адже він чітко показав слабкі місця позиції МОК і деяких міжнародних федерацій. І я цілком розумію вчинок Харлан - не потиснути руку росіянці Смирновій тоді, коли в Україну чи не щодня летять російські ракети", - пояснив депутат. "Спорт був, є і, на мій погляд, залишатиметься політичним. Важливо однак, щоб спорт не перетворювався на інструмент політики і не дозволяв інструменталізувати себе", - додав він.
Нагадаємо, 27 липня Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.
28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.
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Продажному и оборзевшему БАХУ!
На вскидку: відмінили пару тенісних турнірів (на Мацквє та Санкт-лєнінґрадє) та автоперегони у Сочі (F1). Спортсмени-кацапи та бульбаші продовжують виступати під "білим" прапором або "вєсь мір". Тенісистка сабалєнка цілу істерику вчинила на прес-конференції, шо її вже "дістали" політикою (ця **** зустрічала новий 22-й рік у компанії з самопроголошеним диктатором лукашеску).
- не щодня? Щодня росія бомбить Україну ракетами по кілька разів мінімум. Лише варіюється кількість та типи ракет. А МОК - лайно собаче.
Всі ці організації на три букви - ООН, МОК (та й не тільки на три), вже давно тричі куплені та запродані. З тих грошей кров капає та смертю тхне, а воно їм все одно дорожче за гідність, честь, сумління. "Дєньгі нє пахнут!" Ще й як пахнуть! Як і їх одержувачі!