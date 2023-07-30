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МОК (151) спорт (1382) Харлан Ольга (29)

Депутат Бундестагу Маєр про випадок з Харлан: Позиція МОК щодо РФ залишається проблемною

Новини Цензор.НЕТ Спорт

харлан

Випадок з дискваліфікцією української спортсменки Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування у Мілані та ухвалені згодом рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) засвідчили, якою проблемною є позиція МОК та деяких міжнародних спортивних федерацій щодо дозволу атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив депутат Бундестагу, член Комітету з питань спорту Штефан Маєр.

"Не можна допустити, щоб широкий жест МОК щодо кваліфікації Харлан на Олімпіаду та по суті правильне рішення федерації фехтування щодо "призупинення" її дискваліфікації замилили очі на дуже проблемну позицію МОК та деяких міжнародних федерацій, як-от федерації фехтування, щодо участі атлетів з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях", - наголосив Маєр.

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Він нагадав про спільну березневу декларацію членів Комітету Бундестагу з питань спорту від правлячих соціал-демократів, "зелених" та лібералів, а також ХДС/ХСС, у якій вони закликали МОК та Міжнародний паралімпійський комітет, а також міжнародні спортивні федерації повністю дотримуватися принципу недопущення російських та білоруських спортсменів до змагань.

"Ми поставилися тоді критично до позиції МОК. Випадок Харлан тільки підтвердив, що ми мали рацію, адже він чітко показав слабкі місця позиції МОК і деяких міжнародних федерацій. І я цілком розумію вчинок Харлан - не потиснути руку росіянці Смирновій тоді, коли в Україну чи не щодня летять російські ракети", - пояснив депутат. "Спорт був, є і, на мій погляд, залишатиметься політичним. Важливо однак, щоб спорт не перетворювався на інструмент політики і не дозволяв інструменталізувати себе", - додав він.

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Нагадаємо, 27 липня Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.

28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Позиція МОК залишається ганебною, а не проблемною...
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30.07.2023 11:54
+8
Красівоє
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30.07.2023 12:01
+6
Усі ті раша спортсмени, тупо військові. І їх засилають на змагання з однією ціллю - провокація, що б офіційно позбавити українських спортсменів участі в змаганнях.
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30.07.2023 11:56
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Позиція МОК залишається ганебною, а не проблемною...
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30.07.2023 11:54 Відповісти
Та отож ...
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30.07.2023 12:23 Відповісти
Усі ті раша спортсмени, тупо військові. І їх засилають на змагання з однією ціллю - провокація, що б офіційно позбавити українських спортсменів участі в змаганнях.
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30.07.2023 11:56 Відповісти
Значит пришло время перетряхнуть МОК
Бахнуть по БАХУ!
Продажному и оборзевшему БАХУ!
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30.07.2023 11:56 Відповісти
структура управліньских органів ВСІХ спортивних організацій влаштована таким чином, щоб захищати саму себе і стригти бабло зі спонсорів. Абсолютно всіх! Від Шахмат до фуиболу, від МРку до національних ассоціацій! Єдиним дієвим ,на мій погляд, важілем тиску є позиція спонсорів цих організацій, але наприклад фехтуванням опікуються кацапи, тож..
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30.07.2023 12:25 Відповісти
Нема "нейтральних" спортсменів, доки у них є паспорт з двоголовою куркою-мутантом, чи схоже на паспорт посвідчення особи бульбаської провінції кацапії. Спочатку повинна бути процедура виходу з громадянства. Не пізніше, як за два роки до спортивниз змагань. Це щонайменші умови.
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30.07.2023 11:59 Відповісти
Я просто дивуюсь як жінка володіє шаблею.
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30.07.2023 12:01 Відповісти
Красівоє
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30.07.2023 12:01 Відповісти
А спортивна ***** гнучка і б"є дуже боляче. Шаблісти після бою всі в синяках.
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30.07.2023 12:04 Відповісти
Позиція МОК слабка завдяки сильним грошам з кремля. А на рівні різних федерацій ще слабкіша.
На вскидку: відмінили пару тенісних турнірів (на Мацквє та Санкт-лєнінґрадє) та автоперегони у Сочі (F1). Спортсмени-кацапи та бульбаші продовжують виступати під "білим" прапором або "вєсь мір". Тенісистка сабалєнка цілу істерику вчинила на прес-конференції, шо її вже "дістали" політикою (ця **** зустрічала новий 22-й рік у компанії з самопроголошеним диктатором лукашеску).
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30.07.2023 12:09 Відповісти
Маєр - ху*ло!
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30.07.2023 12:13 Відповісти
А може ти? Новину читало, чи по клавi бряцкало?
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30.07.2023 12:16 Відповісти
Тикати будеш своїй бабці!
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30.07.2023 12:54 Відповісти
Тикити я буду би#лу, що читати не хоче, а матюкатися любе.
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30.07.2023 13:03 Відповісти
Хто таке "любе"?
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30.07.2023 13:06 Відповісти
З яких пір "ху*ло" в Україні матюк? Це означення конкретної особи!
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30.07.2023 13:07 Відповісти
У санкційні списки треба вносити всіх "спортивних діячів", що тягнуть руку за кацапами. Зовсім охрініли - на додачу до бомбардуваннь, ще й принижувати українських спортсменів.
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30.07.2023 12:15 Відповісти
В ситу Європу потрібно щоб прилетіла якась бімба хочаб мінімальна, бо у них домінантні проблеми це спасіння котиків і собачок. Ситі потвори цей МОК.
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30.07.2023 12:20 Відповісти
"коли в Україну чи не щодня летять російські ракети"

- не щодня? Щодня росія бомбить Україну ракетами по кілька разів мінімум. Лише варіюється кількість та типи ракет. А МОК - лайно собаче.
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30.07.2023 12:22 Відповісти
Великі гроші. Дууже великі. Треба бути Залужними, щоб відмовитися від таких грошей! А чиновники різного рівня - далеко не Залужні і не Харлани. Гідність - то не про них. А ось грооошики!..
Всі ці організації на три букви - ООН, МОК (та й не тільки на три), вже давно тричі куплені та запродані. З тих грошей кров капає та смертю тхне, а воно їм все одно дорожче за гідність, честь, сумління. "Дєньгі нє пахнут!" Ще й як пахнуть! Як і їх одержувачі!
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30.07.2023 12:38 Відповісти
Срамота , *** .. Надеюсь , переведут на немецкий .
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30.07.2023 12:44 Відповісти
__ус1м кацапам форма одягу- оранж кольор,та электроошийник на шиi___
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30.07.2023 13:56 Відповісти
 
 