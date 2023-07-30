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Радар та пускова установка російської ЗРС Бук знищуються прямими влучаннями українських HIMARS - 15-та бригада артрозвідки. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки виявили ворожу техніку з комплексу "Бук", що прикривала небо для окупантів на одній з ділянок фронту. Щойно вони отримали координати - через 5 хвилин техніку було знищено, завдяки чому відкрився цілий район для безперешкодної роботи наших артилеристів.

Відтепер, наші військові можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Бійці 129 ОБрТрО зупинили спробу штурму окупантів. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+39
Отлично . Спасибо от всех жителей Украины.
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30.07.2023 13:10
+31
Чудовий результат без переплат...
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30.07.2023 13:09
+23
Супер . Красивое видео .
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30.07.2023 13:13
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30.07.2023 13:09 Відповісти
Отлично . Спасибо от всех жителей Украины.
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30.07.2023 13:10 Відповісти
КРАСАВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2023 13:51 Відповісти
Супер . Красивое видео .
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30.07.2023 13:13 Відповісти
Салют в честь нашої збірної по фехтуванню
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30.07.2023 13:15 Відповісти
Ви що,тільки прокинулися?
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30.07.2023 13:16 Відповісти
єто бот)
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30.07.2023 13:18 Відповісти
***** его в рот!
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30.07.2023 15:40 Відповісти
Красиво, снайперски
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30.07.2023 13:15 Відповісти
Аплодую стоячи! Браво! 👌
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30.07.2023 13:16 Відповісти
Під таке треба вмикати AC/DC "Higway to Hell".
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30.07.2023 13:19 Відповісти
Дас іст фантастіш!))
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30.07.2023 13:20 Відповісти
Гарний феєрверк, сподіваюсь і екіпаж зашкварився ...
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30.07.2023 13:36 Відповісти
Мої улюблені "Буки". Кросіво.
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30.07.2023 13:52 Відповісти
Дуже гарна робота-всім виконавцям респект...
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30.07.2023 13:44 Відповісти
"завдяки чому відкрився цілий район для безперешкодної роботи наших артилеристів". До чого тут наші артилеристи? Буки працюють по повітряним цілям. Якщо й відкрився цілий район, то для безперешкодної роботи нашої авіації. Відео - люкс! Аплодую стоячи
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30.07.2023 13:47 Відповісти
То оговорка по Фрейду Знищили БУК судячи з відео саме артилеристи! Бо ніяких ракет (HIMARS) на відео не помітно
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30.07.2023 20:55 Відповісти
Himars относится к ведению артиллеристов, правда вопрос может ли Бук их сбивать
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30.07.2023 22:08 Відповісти
Буками збивають великі крила ЗСУ (великі бпла), які виконують основну роботу з аеророзвідки, ретрансляції тощо. Без великих бпла артилеристи - наполовину менш ефективні.

В засрашки мало що ще здатне збивати відповідні безпілотники (с-300 тупо не "бачить їх, а панцирі виявилися нестатньо боєздатними для оперування на відповіднихдальностях). Тому і формулювання і радість такі...
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30.07.2023 22:27 Відповісти
Мої улюблені "Буки". Кросіво.
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30.07.2023 13:50 Відповісти
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30.07.2023 18:08 Відповісти
Лучше, когда песец крадётся
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30.07.2023 21:06 Відповісти
Мышь - рашинською так пишеться !

Миша - українською!
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30.07.2023 21:51 Відповісти
Це вже серйозно.
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30.07.2023 14:17 Відповісти
Розлетiлись ***** буки
Пiд красивi звуки
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30.07.2023 14:24 Відповісти
Снайпери-Характерники.... аааа ******...
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30.07.2023 15:36 Відповісти
Феерично!
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30.07.2023 15:45 Відповісти
ЗРК "Пук"
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30.07.2023 15:54 Відповісти
Був Бук та перетворився в опалиму купину.
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30.07.2023 16:04 Відповісти
не купину, а купку)))
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30.07.2023 16:38 Відповісти
Зачьотне відео.
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30.07.2023 19:07 Відповісти
Молодці!
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30.07.2023 19:29 Відповісти
Яке чудове та різнокольорове.
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30.07.2023 20:11 Відповісти
Заметил хорошую вещь. Хаймарсы вернули себе былую точность. Видно подрегулировали частоты. Супер!!
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30.07.2023 21:00 Відповісти
А когда хаймарсы били мимо? Може просветишь нас?
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31.07.2023 01:20 Відповісти
Просветишь нас? Типично кацапская хамская привычка говорить о себе во множественном числе. Мы, бл..ь, Николай II. Открываете последние видео работы Хаймарсов, смотрим вниМАТОЧНО погрешность поражений и просвящаемся. Водки здесь нет, как и халявы, просвящаемя сами.
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31.07.2023 04:47 Відповісти
"Красівоє". Діджею 4 за музику, можна і краще.
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30.07.2023 21:47 Відповісти
Чудовий фейєрверк для кацапів
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30.07.2023 21:47 Відповісти
Одразу видно - ТЗМка була не порожня. Яскравість феєрверку забезпечується паливом ракет БУКа
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31.07.2023 08:52 Відповісти
 
 