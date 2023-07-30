15 146 41
Радар та пускова установка російської ЗРС Бук знищуються прямими влучаннями українських HIMARS - 15-та бригада артрозвідки. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки виявили ворожу техніку з комплексу "Бук", що прикривала небо для окупантів на одній з ділянок фронту. Щойно вони отримали координати - через 5 хвилин техніку було знищено, завдяки чому відкрився цілий район для безперешкодної роботи наших артилеристів.
Відтепер, наші військові можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+39 Envoy
показати весь коментар30.07.2023 13:10
+31 Николай Водяной 9dd61591
показати весь коментар30.07.2023 13:09
+23 Envoy
показати весь коментар30.07.2023 13:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В засрашки мало що ще здатне збивати відповідні безпілотники (с-300 тупо не "бачить їх, а панцирі виявилися нестатньо боєздатними для оперування на відповіднихдальностях). Тому і формулювання і радість такі...
Миша - українською!
Пiд красивi звуки