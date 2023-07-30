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Російська БМП залітає в засідку бригади поліції "Лють" та намотує свою піхоту на гуслі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" ліквідують ворожу техніку та екіпаж.

Відповідне відео опублікував військовий експерт, блогер Андрій Шор, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська поліція (Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють") затримує порушників ПДР", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ знищили ворожу техніку із САУ "Краб" та HIMARS. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
відео уже старе, досить його крутити, це не серіал.
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30.07.2023 13:53
+18
видео красивое, но это уже было
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30.07.2023 13:49
+16
у редакторів кожна беха- танк.
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30.07.2023 13:55
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видео красивое, но это уже было
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30.07.2023 13:49 Відповісти
Просто тут в топ резонансі пару днів тому публікували допис одного нацгвардійця про невтішні справи в гвардії наступу, от редактори і вирішили хоч щось про Лють запостити..
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30.07.2023 20:01 Відповісти
Що таке гуслі???
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31.07.2023 12:12 Відповісти
відео уже старе, досить його крутити, це не серіал.
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30.07.2023 13:53 Відповісти
Це був єдиний подвиг "Люті". Його епер не одне покоління ментов крутитимуть.
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30.07.2023 21:45 Відповісти
а де танк?
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30.07.2023 13:54 Відповісти
у редакторів кожна беха- танк.
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30.07.2023 13:55 Відповісти
На підльоті.
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30.07.2023 15:24 Відповісти
Кіко вам тепер платять?
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30.07.2023 14:22 Відповісти
Військовий експерт не може відрізнити танк від бмп !
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30.07.2023 14:00 Відповісти
Журналисты - люди гражданские, как правило и у них почти вся военная техника - это "танк". Это как в том приколе, что женщины всю номенклатуру крепежей называют одним словом - "винтики"
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30.07.2023 14:11 Відповісти
😄👍
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30.07.2023 17:22 Відповісти
Треба показувати роботу всіх підрозділів, всі заслуговують шани ! Слава ЗСУ ! Героям Слава !
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30.07.2023 14:44 Відповісти
на марафоні тіки і чутно про "Лють"
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30.07.2023 14:54 Відповісти
Скільки там реальних поліцейських служить, понабирали людей, прикривши свої сраки, а самі кошиарять і далі людей....
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30.07.2023 15:23 Відповісти
Нащо ви марафон дивитесь?
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30.07.2023 19:48 Відповісти
Не маю вибору щось ще дивитись.
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30.07.2023 22:46 Відповісти
це вже було .... треба оновити ....
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30.07.2023 14:52 Відповісти
третій раз викладають бо може ще хто не бачив ...днів 5 назад двічі за день викладали ...Я примітив це і мене забанили бо ніззя такого на Цензор казати бо сайт новин номер один в Україні
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30.07.2023 14:57 Відповісти
Це чимось нагадує радянський гастроном. Поясню: коли у СРСР був дефіцит товарів, то вітрини продуктових магазинів наповнювали цілими пірамідами того, чого було вдосталь. Наприклад штабелями банок сєльодкі, чи морської капусти, чи трилітровими банками соків. Таким чином створювалась візуальна ілюзія достатку й різноманітності. Так й тут.)
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30.07.2023 20:05 Відповісти
Тепер по залитих одинакових відео можна зрозуміти , що на Цензорі працює 3-4 модера
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30.07.2023 15:21 Відповісти
на трасах та перехрестях
в кав"ярнях та кафе, ще є 50 бригад але не поліейських які воюють а мусорів галімих
але мусора закушали бабло, і воювати їм не хочеться
а як терпіти що не підсвічується номер чи не горить габарит???
і як відірвати сраку від крісла аутлендера???
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30.07.2023 15:35 Відповісти
Ну, взагалі то це БМП. А, за друге це вже показували, і там відео не обривалось і ця ******** втекла.
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30.07.2023 16:07 Відповісти
"... І намотує на ГІСЛІ ..."?
Автор(ка) не може відрізнити гуслі від гусениць?
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30.07.2023 18:50 Відповісти
18 сек хлопець що з будівлі кидає гранату живий?
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30.07.2023 18:52 Відповісти
Издеваетесь? Четвертый раз одно и то же видео?
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30.07.2023 19:54 Відповісти
Как одно и то же? Название то другое
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30.07.2023 20:52 Відповісти
Это просто сенокос.
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30.07.2023 21:09 Відповісти
Файно!
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30.07.2023 21:45 Відповісти
МОЖЕ ЦЕ БРИГАДА ШВИДКОЇ !?)
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30.07.2023 23:49 Відповісти
 
 