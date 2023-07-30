Російська БМП залітає в засідку бригади поліції "Лють" та намотує свою піхоту на гуслі. ВIДЕО
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Бійці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" ліквідують ворожу техніку та екіпаж.
Відповідне відео опублікував військовий експерт, блогер Андрій Шор, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська поліція (Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють") затримує порушників ПДР", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Олег Громико
показати весь коментар30.07.2023 13:53
+18 multissstar .
показати весь коментар30.07.2023 13:49
+16 Олег Громико
показати весь коментар30.07.2023 13:55
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в кав"ярнях та кафе, ще є 50 бригад але не поліейських які воюють а мусорів галімих
але мусора закушали бабло, і воювати їм не хочеться
а як терпіти що не підсвічується номер чи не горить габарит???
і як відірвати сраку від крісла аутлендера???
Автор(ка) не може відрізнити гуслі від гусениць?