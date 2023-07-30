Після повномасштабного вторгнення РФ для українських громадян значно зріс ризик стати жертвою торгівлі людьми, - Лубінець

З початку повномасштабної війни ризик потрапляння українських громадян у ситуацію торгівлі людьми значно підвищився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець зазначає, що це пов’язано з виїздом українців за кордон, переміщенням всередині України, а також депортацією до РФ та примусовим переміщенням на тимчасово окуповані території.

За даними Офісу Генпрокурора, за 6 місяців цього року 56 осіб визнані потерпілими від торгівлі людьми. Національна соціальна сервісна служба упродовж пів року встановила статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 45-ти громадян.

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Також уповноважений зазначив, що отримує звернення щодо потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Більшість із них стосується осіб, які перебували в російському полоні. Проте до груп ризику також належать депортовані громадяни, діти без супроводу та розлучені із сім’єю, ВПО, біженці.

"За кожним зверненням вживаю заходів реагування. Зокрема поновили права громадян на встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримання гарантованої безоплатної інформаційної, медичної, соціальної, правової та інших видів допомоги, в тому числі матеріальної.

За моєї участі започатковано надання статусів особи, яка постраждала від торгівлі людьми, громадянам України, які під час тимчасової окупації населених пунктів або під час їхнього перебування в російському полоні на території РФ і ТОТ (цивільні заручники), піддавались різним видам експлуатації, тортурам, були без згоди залучені до збройного конфлікту. Від початку повномасштабного вторгнення встановили статуси сімом таким громадянам, серед них – дві дитини", - розповів Лубінець.

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