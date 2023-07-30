Після повномасштабного вторгнення РФ для українських громадян значно зріс ризик стати жертвою торгівлі людьми, - Лубінець
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
З початку повномасштабної війни ризик потрапляння українських громадян у ситуацію торгівлі людьми значно підвищився.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Лубінець зазначає, що це пов’язано з виїздом українців за кордон, переміщенням всередині України, а також депортацією до РФ та примусовим переміщенням на тимчасово окуповані території.
За даними Офісу Генпрокурора, за 6 місяців цього року 56 осіб визнані потерпілими від торгівлі людьми. Національна соціальна сервісна служба упродовж пів року встановила статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 45-ти громадян.
Також уповноважений зазначив, що отримує звернення щодо потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Більшість із них стосується осіб, які перебували в російському полоні. Проте до груп ризику також належать депортовані громадяни, діти без супроводу та розлучені із сім’єю, ВПО, біженці.
"За кожним зверненням вживаю заходів реагування. Зокрема поновили права громадян на встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримання гарантованої безоплатної інформаційної, медичної, соціальної, правової та інших видів допомоги, в тому числі матеріальної.
За моєї участі започатковано надання статусів особи, яка постраждала від торгівлі людьми, громадянам України, які під час тимчасової окупації населених пунктів або під час їхнього перебування в російському полоні на території РФ і ТОТ (цивільні заручники), піддавались різним видам експлуатації, тортурам, були без згоди залучені до збройного конфлікту. Від початку повномасштабного вторгнення встановили статуси сімом таким громадянам, серед них – дві дитини", - розповів Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
Афганистан. За камнем сидит «духовский» снайпер, смотрит в прицел на позиции «шурави». Видит, кто- то идёт по окопу… Спешно листает амеровскую методичку:…тааак один просвет, две звезды… лейтенант, премия 500 афгани. Только взял на прицел, лейтенант скрылся.
…Идёт второй. Дух опять спешно листает методичку… так: два просвета, одна звезда- майор. Премия- 1000 афгани. Только прицелился- майор спрыгнул в окоп.
Дух думает: нунах, сначала стреляю, потом смотрю, кто и какая за него премия. Идёт очередной вояка. Выстрел. Падает.
Дух довольно листает методичку: просветов нет, две звёздочки вдоль. «Прапорщик, злейший враг Советской власти. Отстрел строго по лицензии, за нарушение штраф- 2000 афгани.»
бо мусора на трасах, на перехрестях косять бабло
бандитів бояться або в долі
як що не на трасі то на заправках кавують
як що когось арестовують
то з тцк або бабусь які продають городину
то накуй нам така нова поліція
мабудь без них, по понятіям, хити булоб краще
понятія не допускають бєзпрєдєл